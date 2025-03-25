Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы

Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры.
Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.
Данное предложение идеально подходит как для отдыха так и для постоянного проживания. Рядом имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и жизни: торговый центре, детский сад, школа, лучшие пляжи Будванской ривьеры, марина для яхт, рестораны, магазины, банки, фитнес центр, салоны красоты.
Особенности проекта:
• Двухуровневый гараж на 23 парковочных места
• Автоподъемник
• 32 апартамента, площадью от 35 м2 до 137 м2
• Качество строительства и отделочных работ
• Панорамные окна, просторные комнаты
• Престижная локация-самый центр Будвы
Срок завершения работ и передачи ключей 2026-2027
Застройщик предлагает поэтапную оплату:
- Первый взнос – 20-30% при подписании контракта
- следующие платежи привязаны к этапам строительства и согласовываются отдельно.