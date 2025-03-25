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Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы

Будва, Черногория
от
$229,117
;
5
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27274
ID новостройки на Realting
In CRM: 2513
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры.

Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.

 

Данное предложение идеально подходит как для отдыха так и для постоянного проживания. Рядом имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и жизни: торговый центре, детский сад, школа, лучшие пляжи Будванской ривьеры, марина для яхт, рестораны, магазины, банки, фитнес центр, салоны красоты.


Особенности проекта:


• Двухуровневый гараж на 23 парковочных места

• Автоподъемник

• 32 апартамента, площадью от 35 м2 до 137 м2

• Качество строительства и отделочных работ

• Панорамные окна, просторные комнаты

• Престижная локация-самый центр Будвы


Срок завершения работ и передачи ключей 2026-2027

 

Застройщик предлагает поэтапную оплату:

- Первый взнос – 20-30% при подписании контракта

- следующие платежи привязаны к этапам строительства и согласовываются отдельно.
 

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$229,117
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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