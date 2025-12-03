  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Новые дома

Продажа новых домов в Черногории

Херцег-Нови
1
Жабляк
1
Община Будва
3
Община Тиват
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Показать все Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Вилла ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИЗ СОВРЕМЕННЫХ РОСКОШНЫХ ВИЛЛ
Кавач, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Срок сдачи под ключ: Начало 2027 года. (зависит от наполнения комплектации по пожеланию покупателей). Структура проекта: Площади вилл от 180 м2. Площадь земельных участков -  от 500 м2 В структуру компл…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Показать все Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
, Черногория
от
$498,932
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче. Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря. • Общая п…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Показать все Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Колашин, Черногория
от
$483,975
НДС
Варианты отделки С отделкой
ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом. Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах, который приносит доход. Северный регион Черногории является приоритетом государственной программы развития, что обеспечивает круглогодичный туристиче…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
OneOne
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР? Местоположение: Центр Будвы До моря и до Старого Града: 5 минут пешком. Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же  в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca). …
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Показать все Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Будва, Черногория
от
$117,467
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продажа в новом достроенном доме, пригород Будвы Ластва 6 квартир по 79 м2, 3 спальные кшинаты и гостинная с 2 санузлами и Бассейном Рядом магазины, Техномакс, заправка До торгового центра 10 мин Налог 3 процента платит покупатель!  Цена 107 500 евро
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
281,467
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на 2 этажа 45 кв м , полностью укомплектованный мебелью и посудой и всей необходимой бытовой техникой С прекрасным видом на Савин кук и своей придомовой территорией Цена 99 000 евро без мебели или 125 000 евро под ключ
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Показать все Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Херцег-Нови, Черногория
от
$84,371
ADRIA MONTENEGRO - это малоэтажный современный поселок в средиземноморском стиле, построенный на побережье Адриатического моря в лесопарковой зоне г. Герцег-Нови. Комплекс располагается на обособленной охраняемой территории. По границе протекает горная речка; перейдя через нее можно оказатьс…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
Оставить заявку
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Будва, Черногория
от
$925,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продажа виллы в элитном посёлке. Близикуче, с невероятным видом на море и горы Площадь земли 403 м2 Площадь дома 231 м2 2 паркинг места Бассйе 7×5 м Дом построен с учётом сейсмологических особенностей страны из качественных материалов Средняя стоимость аренды такого дома 35…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Показать все Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Престижный жилой комплекс с отличным расположением. панорамны вид на море и город. Участок в уютном месте без туристического трафика.  В стоимость входит финишная отделка помещений - полы паркет/ке…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Показать все Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! УДОБСТВА: Жилой комплекс является воплощением комфорта и стиля, над которым работали настоящие профессионалы своего дела. Новый комплекс таунхаусов "премиум" класса спроектирован таким образом, чтобы вы могл…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Вилла Palace Florio by Concord
Прчань, Черногория
от
$3,49 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Расположение дворца Флорио расположено вдоль местной прибрежной дороги, всего в 5 метрах от моря. Непосредственное окружение дворца характеризуется историческим ядром поселения Прчандж, природным ландшафтом и наличием нескольких отдельных культурных и исторических памятников. На противополож…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продаются новые таунхаусы в жилом комплексе премиум-класса Ластва Парк, Тиват.   Элитный район Донья Ластва, в окружении зелени и с видом на море и горы   ?Площадь 154 до 204 м² 3 этажа ?2,3 спальни ?4 санузла ?Кухня ?Терраса с панорамным видом ?Гараж на 2 места…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти