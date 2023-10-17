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Продажа новостроек на Кипре

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€360,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на горы, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 6 минутах от пляжа и 5-звездочных отелей.
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом рядом с автомагистралью и национальным парком, Писсури, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом рядом с автомагистралью и национальным парком, Писсури, Кипр
Писсури, Кипр
от
€526,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с бассейнами и панорамным видом на побережье. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе на вершине холма, рядом со всей необходимой инфраструктурой и автомагистралью Пафос-Лимассол и национальным парком, в 8 минутах от пляжа с Голубым флагом, в 30 минутах езды от Пафоса и Лимассола.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, Пиргос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, Пиргос, Кипр
Пиргос, Кипр
от
€775,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с панорамным видом на море и горы, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейном, ухоженными садами и детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах езды от центра Лимассола со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от пляжа.
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Жилой комплекс Комплекс вилл в окружении соснового леса, рядом с горнолыжным курортом, Платрес, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в окружении соснового леса, рядом с горнолыжным курортом, Платрес, Кипр
Kouka, Кипр
от
€660,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в стиле альпийских шале с панорамным видом на лес и горы. Возможно строительство бассейна для некоторых домов. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, в окружении соснового леса, в 35 км от Лимассола, в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и рядом с водопадами и горнолыжным курортом Троодос, всего в нескольких километрах от древних монастырей, в 1 часе от международного аэропорта Пафоса.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€735,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1,5 км Пляж Каламис - 1,5 км Супермаркет - 780 метров Пляж Пернера - 1,6 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€520,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1 км Пляж Каламис - 900 метров Супермаркет - 250 метров Пляж Пернера - 850 метров Пляж Марлита - 1,3 км Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр
Марони, Кипр
от
€439,530
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные современные виллы с панорамным видом на море и горы, террасой на крыше и беседкой, бассейном, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Спутниковая антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Марони, в в 2 минутах от моря и в 30 минутах от крупных городов и международного аэропорта Ларнаки.
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€215,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 6 км Магазины - 100 метров Пляж - 4 км Рестораны - 100 метров .
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€336,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Ларнаки, в 10 минутах ходьбы от пляжа Финикудес.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€204,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Домофон Итальянская кухня Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 6 км Магазины - 200 метров Пляж - 3 км Рестораны - 200 метров
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и парковкой, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и парковкой, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими верандами. Резиденция располагает бассейном, зоной барбекю, крытой парковкой. Окончание строительства - 31 октября 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с зелеными зонами и школами, пляжами и Царскими гробницами.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения. Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Подготовка для установки системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€186,900
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и исторических достопримечательностей.
Жилой комплекс Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€210,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты в большими верандами, садом на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Панорамные окна Кондиционеры Кухонная мебель Домофон Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с новой гаванью Ларнаки и автомагистралью, центром города, магазинами, ресторанами и развлечениями.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€328,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от центра города.
Жилой комплекс Современная вилла с садом, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Современная вилла с садом, Никосия, Кипр
Никосия, Кипр
от
€539,000
Агентство: TRANIO
Предлагается элитная вилла с большими террасами, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет. Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр
Лефкара, Кипр
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы в традиционном стиле с панорамным видом. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Холмом Сотирас.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€404,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Строволос, Кипр
от
€434,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и автомагистралью, в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€398,475
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат в спальнях Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.
Жилой комплекс Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр
Жилой комплекс Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр
Agios Sozomenos, Кипр
от
€387,000
Агентство: TRANIO
Предлагается элитная вилла с крытой террасой, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой и отдельным входом. Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Дали к юго-востоку от Никосии.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с живописным видом, балконами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, всего в нескольких минутах от делового центра, рядом с автомагистралью Никосия-Лимассол, центром города, школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр
Geri, Кипр
от
€254,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали Никосия-Лимассол.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€323,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€235,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает подземной парковкой и магазинами, зоной отдыха и тренажерным залом, садом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с историческим центром города и главными торговыми улицами, напротив стадиона ГСП.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€245,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€443,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города и рекой Педиос.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр
Никосия, Кипр
от
€433,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Солнечные панели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра.
Жилой комплекс Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр
Жилой комплекс Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€854,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными бассейнами, садами и зонами барбекю, парковочными местами. Резиденция располагает общими бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами, клубом, тренажерным залом, сауной, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Кондиционеры Бронированная дверь Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Ламинат Расположение и объекты поблизости Пляжи - 300 метров Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды Центр Ларнаки - 10 минут езды Бары и рестораны - 5 минут Центр Никосии - 35 минут Центр Лимассола - 40 минут
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, клубом, консьерж-сервисом, подземной парковкой, магазинами и ресторанами. Удобства и оснащение в доме Паркет Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна Светодиодная подсветка Система "умный дом" Кондиционеры Бытовая техника Сигнализация Видеонаблюдение Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на самой оживленной улице в центре Никосии.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Лакатамия, Кипр
от
€656,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.
Жилой комплекс Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр
Жилой комплекс Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр
Лефкара, Кипр
от
€2,85 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры 5 каминов Центральное отопление Система "умный дом" Акустическая система Расположение и объекты поблизости Море - 25 минут Поле для гольфа - 35 минут Аэропорт Пафоса - 35 минут Аэропорт Ларнаки - 35 минут Гавань Лимассола - 35 минут Центр Никосии - 35 минут
Жилой комплекс Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр
Никосия, Кипр
от
€536,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые функциональные квартиры с балконами и панорамным видом на исторический центр города. Резиденция располагает подземной парковкой, магазинами, тренажерным залом и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Кондиционеры Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечный панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на самой фешенебельной улице Никосии с множеством эксклюзивных бутиков, элитных ресторанов и баров.
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€452,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты с парковочными местами, верандами и панорамными видами на море и озеро. Резиденция располагает бассейном, ухоженными садами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Светодиодное освещение Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном оживленном районе Ларнаки МакКензи и в нескольких минутах ходьбы от одноименного пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая кафе, рестораны, бутики и развлечения, в 10 км от аэропорт Ларнаки.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Geri, Кипр
от
€739,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр
Строволос, Кипр
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет. Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату). Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Подготовка для установки сигнализации Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Никосии.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€615,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с видом на море, верандами, ухоженными садами, бассейнами и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система полива в саду Мраморный пол Кухонная мебель Дубовый паркет в спальнях Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и рядом со всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 660 метров Супермаркет - 900 метров Ресторан - 240 метров Отели - 600 метров Аэропорт - 19 км
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные трехкомнатные квартиры, занимающие весь этаж, с большими террасами 24 м2, парковочными местами, помещениями для хранения, панорамными видами на зеленый парк и соленое озеро. Пентхаус имеет выход на собственную террасу на крыше 38 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, пляжа и всей необходимой инфраструктуры Пляж - 2 минуты Причал для яхт - 7 минут Аэропорт - 7 минут
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€465,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты с верандами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Лимассола, рядом с гаванью и автомагистралью, парками и школами.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном рядом с морем, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты и элитные пентхаусы с крытыми верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от моря и в 1,3 км от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном в 650 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€680,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Высокие потолки (3,15 м) Кухонная мебель и сантехника известных брендов Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Жилой комплекс Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины. Особенности квартир Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда. Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды. Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Дровяной камин Стенные шкафы Лифт Солнечные панели Система "умный дом" Интернет Спутниковое ТВ Автоматическая система полива в саду Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€395,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Итальянские кухни Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна и двери Подготовка для установки кондиционеров и центрального отопления Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе в центре города, всего в нескольких минутах от знаменитой гавани Лимассола и исторического центра города, престижных школ, ресторанов, кафе, торговых центров.
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€325,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Высококачественная кухонная мебель Солнечные водонагреватели Домофон Центральная ТВ-антенна Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в с амом центре Лимассола, в паре минут езды от Макариос-Авеню, рядом с бизнес-центрами и офисными зданиями.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, большими балконами и живописными видами на Лимассол. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами с Голубым флагом.
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов с бассейнами и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,37 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные таунхаусы с видом на Лимассол, море и горы, бассейнами 3 х 6 м, парковочными местами и ухоженными садами. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах езды центра Лимассола, рядом с магазинами, ресторанами, барами и тавернами, школами и медицинскими центрами.
Жилой комплекс Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в одном из самых престижных районов Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с балконами и видом на город. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением Кухонная мебель Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры, включая школы, супермаркеты, банки, кафе, рестораны и торговые центры.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные небольшие бассейны и джакузи. Резиденция располагает ухоженными садами и бассейном. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Ламинат Плиточный пол Итальянская кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, торговыми и бизнес-центрами, школами, банками и всей необходимой инфраструктурой.
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€1,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами. Виллы имеют собственные сады и инфинити-бассейны. Резиденция располагает двумя большими инфинити-бассейнами с видом на море, детским бассейном и детской площадкой. Окончание строительства - 1-2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 200 метров Частная школа - 1,5 км Медицинский центр - 1,5 км Аптека - 800 метров Ресторан - 800 метров
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 700 метрах от моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 700 метрах от моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€354,016
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает двумя бассейнами и большой подземной парковкой, зеленой зоной, тренажерным залом, детскими площадками, зоной барбекю и зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, рядом с побережьем.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€493,800
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает тренажерным залом и бассейнами для взрослых и детей. Удобства и оснащение в доме Итальянская кухня Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 200 метров Частная школа - 1,5 км Медицинский центр - 1,5 км Аптека - 800 метров Ресторан - 800 метров
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€943,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами. Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 500 метров Пляж - 500 метров Медицинский центр - 500 метров Аптека - 500 метров Ресторан - 500 метров
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€11,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается двухуровневый пентхаус с большой террасой, обеденной зоной и панорамным видом на море, собственным бассейном и джакузи. Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, подземной парковкой, теннисным кортом и тренажерным залом, спа-центром, консьержем, бизнес-центром. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Итальянский паркет Дизайнерская мебель Мраморные полы Система "умный дом" Кухонная мебель и бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Лимассола.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с центром Лимассола, Кипр
Палодея, Кипр
от
€518,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с верандами и парковочными местами. Некоторые дома имеют бассейны. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат Алюминиевые окна и двери с двойным остеклением Итальянская кухонная мебель Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 7 км от центра Лимассола.
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€1,39 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом и видеонаблюдением, ухоженными садами, тремя открытыми бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю и детской площадкой, рестораном, кафе и магазином, двумя теннисными кортами и баскетбольной площадкой, парковкой, бизнес-центром. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная мебель Кондиционеры Паркет в спальнях Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Выезд на автомагистраль - 3 минуты Аэропорт Ларнаки - 40 минут Аэропорт Пафоса - 45 минут Горы Троодос - 50 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€541,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами. Резиденция располагает бассейнами, детской площадкой и ухоженными садами, консьерж-сервисом, рестораном, тренажерным залом, спа-центром. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 200 метрах от пляжа, в пешей доступности от кинотеатра, ресторанов и ночных клубов, в 57 км от аэропорта Ларнаки.
Жилой комплекс Комплекс вилл на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные высококачественные виллы с бассейнами. Резиденция располагает зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пятизвездочным отелем, достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, гаванью и туристической зоной Пафоса, торговым центром. Царские гробницы - 3 минуты Торговый центр - 6 минут Гавань и набережная - 9 минут Пляж - 10 минут Центр города - 8 минут Больница - 11 минут Международная школа - 12 минут Автомагистраль - 11 минут
Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа новой виллы c 6 спальнями на гольф курорте Aphrodite Hills, ID-41 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля.  К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка. Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian. Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой. На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение. На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат. Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом. Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома. Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м. Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает большой парковкой, тренажерными залами, спа-зонами, саунами и банями, крытыми и открытыми бассейнами, зонами отдыха, ресторанами и магазинами, ухоженными садами и детскими площадками. Также имеется бизнес-центр с 52 офисами. Окончание строительства - март 2025 года. Оплата 40% - при подписании контракта 30% - до июня 2023 года 20% - до мая 2024 года 10% - по окончании строительства Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря, рядом с центром Лимассола. Международный аэропорт Пафоса - 65 км Международный аэропорт Ларнаки - 65 км
Жилой комплекс Караоланолу
Жилой комплекс Караоланолу
Тумвоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€73,000
Небольшой уютный комплекс апартаментов расположен в пригороде Кирении – Караоланолу. Это двухэтажный проект, состоящий из 32 квартир с одной спальней и общим бассейном. Караоланолу – развитый район Кирении, здесь есть вся необходимая инфраструктура: аптеки, магазины, банки, отели с казино, пляжи, школы, университеты. 🏖 Комплекс расположен на рсстоянии 350 м от муниципального пляжа Караоланолу. СТОИМОСТЬ: Квартира 1+1 (50 м2) – 73 000-75 000£ ПЛАН ОПЛАТЫ: 75% - первоначальный взнос 25% - до ввода в эксплуатацию (конец января 2023 г.)  Шикарный район, отличная отделка, приемлемая цена! Поторопитесь! В комплексе осталось всего 2 квартиры на продажу!  
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€515,000
Агентство: TRANIO
Современная резиденция располагает ухоженными садами, террасами и зонами отдыха, открытым инфинити-бассейном и детским бассейном, видеонаблюдением, тренажерным залом, конференц-залами и залами для мероприятий, парковкой. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Полы с подогревом Подготовка для установки кондиционеров Система "умный дом" Гранитные столешницы Плиточный пол Качественная сантехника Солнечные панели Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Банки - 1 км Гипермаркеты - 1,3 км Школа - 900 метров Медицинский центр - 2,3 км Рестораны - 1 км Пляж - 2 км
Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€260,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - ноябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.
Жилой комплекс Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр
Калавасос, Кипр
от
€452,025
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные виллы с бассейнами, просторными ухоженными садами, деревянными беседками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры. Калавасос представляет собой живописный городок, расположенный между Ларнакой, Лимассолом и Никосией. Пляж - 3,2 км Гавань - 3,2 км Аэропорт - 30 км
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пила, Кипр
Пила, Кипр
от
€547,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с открытыми бассейнами и зонами барбекю. Возможно обустройство сада на крыше. Резиденция располагает ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Камин Мраморная лестница Кухонная мебель Панорамные окна с двойным остеклением Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе, рядом с автомагистралью, центром города, ресторанами, магазинами и развлечениями, в пешей доступности от пляжей с Голубым флагом. Новая пристань для яхт - 10 минут Центр города – 12 минут Пляж - 2 минуты Больница - 12 минут Аэропорт - 17 минут Торговый центр - 16 минут Никосия - 30 минут Лимассол - 45 минут Айя-Напа - 20 минут
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Современный проект, расположенный в городе Лимассол, состоит из 15 стильных квартир на 3 этажах, воплощающих необычные элементы дизайна, стильный интерьер и функциональную высококачественную отделку. Каждая квартира предлагает красивое уникальное жилое пространство, которое воплощает в себе потребности и требования самого взыскательного современного жителя. Исключительная внутренняя планировка идеально использовала пространство, стекло, свет и мастерство, создавая прекрасную атмосферу в каждой из квартир. В цену квартиры входит место на парковке и кладовая комната. Особенности квартир полы - керамическая плитка алюминиевые оконные рамы шкафы-купе Инфраструктура Резиденция удобно расположена рядом с необходимыми удобствами, включая доступ к главной дороге для удобного передвижения по городу и за его пределами. Удобства включают школы, супермаркеты, торговый центр My Mall Limassol и многое другое, все в нескольких минутах ходьбы. Комплекс находится в непосредственной близости от порта Лимассола, пристани для яхт и исторического центра города, предлагая непревзойденный уровень удобства для семей или работающих профессионалов. Он также находится всего в нескольких минутах езды от некоторых из самых знаковых достопримечательностей, таких как: Экстравагантный City of Dreams Mediterranean, первый комплексный курорт Европы. Это роскошное место включает первое грандиозное казино, 500 изысканных номеров и люксов, выдающийся выставочный центр и парк приключений. Также неподалеку находится невероятно популярный аквапарк Fasouri. А также новое 18-луночное поле расположено на 6404 м2 с уникальной средиземноморской флорой и зеленью. Расположение и объекты поблизости Космополитический Лимассол — второй по величине город острова, расположенный в заливе Акротири на южном побережье Кипра. Лимассол — всемирно известное место, полное характера и эклектичной истории, которая расходится по всему городу. Регион зарекомендовал себя как востребованная деловая юрисдикция, привлекающая к себе глобальные транснациональные корпорации, технологические компании, коммерческие предприятия и банки. Путешественникам, ищущим отдых, который представляет собой нечто большее, чем просто пляжи и солнце, Лимассол предлагает уникальный исторический опыт с множеством знаковых археологических памятников и древних поселений для изучения. Лимассол также является домом для гламурных отелей, шумных кафе, баров и ресторанов, современных дизайнерских бутиков, предлагающих мировые бренды высокой моды, и роскошной пристани для яхт. В городе работает один из самых оживленных ночных клубов на острове, а в течение дня можно заняться различными видами активного отдыха, включая парусный спорт, водные виды спорта, езду на велосипеде, внедорожные приключения, походы, дегустацию вин и изучение 6000-летней истории человечества.
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€327,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные квартиры с большими террасами. Современная резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Домофон Подготовка для установки кондиционеров Гранитные столешницы Расположение и объекты поблизости Университет - 2,3 км Пляж - 1,6 км Гавань Лимассола - 1,7 км Автомагистраль - 6,9 км Исторический центр города - 1,7 км Рестораны - 2 км Порт - 2,9 км
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Коттеджный поселок Venus Gardens на Кипре
Chloraka, Кипр
от
€345,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Предлагаем на продажу дома около 130 м2 в Venus Gardens - это закрытый комплекс домов с характером кипрских каменных вилл, но с комфортом современных домов. Натуральные материалы, керамическая плитка, большие тенистые террасы перед каждым домом, все в окружении средиземноморской зелени. Дома около 130 квадратных метров. Планировка дома состоит из гостиной, выходящей в сад, с кухней открытого плана. Три спальни, три ванные комнаты. У каждого дома есть выделенное парковочное место. В зависимости от размера и расположения дома цены начинаются от 345 000 EUR плюс НДС. В комплекс входят объекты, доступные только для жителей: два бассейна тренажерный зал место для встреч бар Кроме этого жильцы Venus Gardens получают эксклюзивную клубную карту, дающую право на скидки во всех отелях и курортах Лептос Калипсо, карту, дающую право на медицинское обслуживание и скидки в частной больнице IASIS HOSPITAL.
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€560,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с верандой, парковочным местом и помещением для хранения. Резиденция располагает садом, бассейном, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Электрическое отопление Высокие потолки со скрытым светодиодным освещением Встроенная кухня и немецкая бытовая техника (холодильник, индукционная варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина. вытяжка) Стильная машина с сушилкой Морозильник Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе.
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€5,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается красивая современная вилла с панорамным видом на море, бассейном и крытой парковкой, зоной барбекю, тренажерным залом, домашним кинотеатром, джакузи и сауной, садом, теннисным кортом. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система безопасности Полы с подогревом Кондиционеры Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в двух шагах от Средиземного моря. Пляж - 50 метров Школа - 4 км Аэропорт - 30 км Центр города - 17 км
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. На каждом этаже находится только одна квартира. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, Царских гробниц, Като Пафос, торгового центра.
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€262,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Подготовка для установки кондиционеров Центральная спутниковая антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Набережная и пляж - 10 минут ходьбы Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€693,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садом и двойной парковкой, видами на море и горы. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные светлые апартаменты с панорамным видом на город. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Центральная система кондиционирования воздуха Паркет Мраморный пол в ванных комнатах Высокие потолки (3,15 м) Бронированная дверь Домофон Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Высококачественная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 900 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочного отеля.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€535,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€730,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас. Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха. Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра. Типы вилл: 3, 4, 7 спален Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м Цена: €730,000 - €3,060,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€530,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Лимассол - прибрежный город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с начальной школой и в 6 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€355,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж. Пентхаус имеет террасу на крыше. Расположение и объекты поблизости Крупнейший парк Ларнаки - 3 минуты Соленое озеро Ларнаки - 3 минуты Центра Ларнаки - 4 минуты Пляж Финикудес - 6 минут Больница - 7 минут Торговый центр - 8 минут
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с живописным видом в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с верандами и видами на город и море. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полностью оборудованные кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, в пешей доступности от исторического центра города, рядом с парком, школами, больницами, магазинами, барами и ресторанами. Пляж - 7 минут Школа - 2 минуты Отель - 2 минуты Ресторан - 1 минута Супермаркет - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Аэропорт - 15 минут Больница - 3 минуты Порт - 7 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится среди живописных холмов, в нескольких минутах езды от центра города, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок. Пляж - 10 км Супермаркет - 2,5 км Аэропорт - 22 км
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€588,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 100 метрах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€400,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Пентхаусы располагают террасой на крыше. Окончание строительства - июль 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 4 минутах от казино, в 5 минутах от торгового центра, пляжа и гавани.
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов. Торговый центр - 12 минут Гавань - 14 минут Царские гробницы - 14 минут Больница - 6 минут Международная школа - 8 минут Автомагистраль - 3 минуты Пляж - 7 минут Международный аэропорт - 12 минут Гольф-клуб - 15 минут
Жилой комплекс Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€980,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, видами на море и сад. Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки с множеством магазинов, кафе и рестораном, в 80 метрах от пляжа МакКензи и нескольких минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр
Никосия, Кипр
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года. Оплата 30% - подписание контракта 30% - март 2023 года 30% - декабрь 2023 года 10% - сдача объекта Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Мраморный пол Итальянская кухня и шкафы Кондиционеры Электрические рольставни Автоматическая система освещения Видеодомофон Сигнализация Система "умный дом" Преимущества Двухлетняя гарантия! Расположение и объекты поблизости Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе. 350 м от Национального леса 800 м от отеля 5* 2,5 км от площади Элефтерия
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в красивой резиденции, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в красивой резиденции, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€558,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с собственными бассейнами. Особенности квартир Каждая квартира включает гостиную открытой планировки и кухню с выходом на просторную веранду по всему периметру гостиной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Пафоса.
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€950,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с панорамным видом на море, садом, бассейном и летней кухней. Особенности квартир Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной, камином и большим балконом с видом на море. Второй этаж: большие спальни с панорамным видом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на холме, в престижном районе, всего в 5 минутах от пляжа и центра города, в 10 минутах от торгового центра, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Пирга, Кипр
от
€968,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность - класс A Двухуровневое жилье Гостиная с высокими потолками Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка Гостевой туалет Итальянская кухня Окна от пола до потолка Открытая планировка: гостиная и кухня Декоративный камин Мраморные декоративные элементы Бассейн с джакузи и гидромассажем Крытые веранды Система "Умный дом" Центральное управление климатом Вестибюль для жильцов Частные кладовые на уровне жилья Подготовка для установки теплого пола Панорамный вид на марину и порт (180 градусов) Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей Вестибюль ресепшн Консьерж-сервис Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в престижном спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€2,26 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты и пентхаусы с панорамным видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны на террасах на крыше. Резиденция располагает бассейном, сауной, тренажерным залом, крытой парковкой. Окончание строительства - февраль 2025 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Бронированная входная дверь Видеодомофон Высококачественная сантехника известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы европейских производителей Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в престижном месте, в центре туристической зоны Лимассола, где кипит жизнь, есть лучшие магазины и бесконечное множество высококлассных ресторанов. Пляж Дасуди и эвкалиптовый парк - 500 метров.
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2019
Застройщик: Cyfield Group
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения. Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом. 360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле. Живи 360 опытом!
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с морем, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с морем, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€230,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные апартаменты с крытыми верандами. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах от пляжа, торгового центра, центра города, туристической зоны Пафоса и всей необходимой инфраструктуры. Аэропорт - 20 минут Море - 2 минуты Торговый центр - 5 минут Поле для гольфа - 15 минут
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Купить новую квартиру с 3 спальнями у моря в Лимассоле, ID-777 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€4,89 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море. Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам. 300-метровый пляж 4 бассейнам с зонами отдыха Детский клуб Уникальный спа центр Спортивный зал Роскошные бутики Центр водных видов спорта и дайвинга Теннисные корты и мини футбол Рум сервис, прачечная Служба обслуживания недвижимости.
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные виллы с панорамным видом на море и горы, парковочными местами, садами, бассейнами 3 x 6 м. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционеров Стенные шкафы Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, всего в 3 минутах от песчаных пляжей Корал-Бэй, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Школа - 2 км Пляж - 1 км Магазины - 1 км Бары и рестораны - 1 км Пафос - 10 км Пейя - 2 км Корал-Бэй - 1 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км Аэропорт Ларнаки - 150 км
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и живописным видом рядом с пляжем, Писсури, Кипр
Жилой комплекс Виллы с бассейнами и живописным видом рядом с пляжем, Писсури, Кипр
Писсури, Кипр
от
€554,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, видом на море и окрестности, ухоженными садами и беседками. Удобства и оснащение в доме Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном прибрежном районе, между Пафосом и Лимассолом, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта, школ и достопримечательностей. Центр Писсури - 3 минуты Пляж - 5 минут Поля для гольфа - 10 минут Международный аэропорт - 15 минут Порт и набережная - 25 минут Центр Пафоса - 30 минут Лимассол - 30 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и видом на побережье, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и видом на побережье. Пентхаусы располагают террасой на крыше. Резиденция имеет общий бассейн. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 2 минутах от автомагистрали.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€145,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает парковкой и садом на крыше. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 800 метрах от пляжа.
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,61 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики. Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города. Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра. Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами 8 х 3 м, террасами, парковочными местами, видом на море и садами. Удобства и оснащение в доме Оборудованная кухня Стенные шкафы Тепловой насос Кондиционеры Солнечные водонагреватели Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром города, пляжем, всей необходимой инфраструктурой, школами и университетами. Пляж - 300 метров Казино - 400 метров Аквапарк - 800 метров Порт Пафоса - 2 км Гольф-клуб - 4 км Международный аэропорт - 4,5 км
Жилой комплекс Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр
Цада, Кипр
от
€252,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море и верандами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в нескольких минутах ходьбы от площади, в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры, центра Пафоса и полей для гольфа. Международная школа - 4 минуты Торговый центр - 10 минут Гавань - 11 минут Царские гробницы - 13 минут Больница - 3 минуты Автомагистраль - 5 минут Пляж - 13 минут Международный аэропорт - 17 минут Гольф-клуб - 20 минут
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