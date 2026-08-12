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Недвижимость от застройщика на Кипре

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Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Показать все Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,24 млн
Варианты отделки С отделкой
Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр Комплекс вилл Royal Bay Resort расположен в престижном районе Tombs of the Kings (Авеню Королей) - Като-Пафос вдоль побережья, прямо у знаменитого песчаного пляжа Venus Beach. Цена: 1.085.000 EUR + НДС Вилла можно сдавать в аренду за 6…
Агентство
Smart Home
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Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Показать все Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Многоквартирный жилой дом Libro Residence
Гермасойя, Кипр
от
$482,928
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 131 м²
1 объект недвижимости 1
Проект, разработанный Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, представляет собой жилой комплекс, состоящий из 8 эксклюзивных апартаментов, спроектированных с учетом элегантности, комфорта и энергоэффективности.Расположение: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Стоимость: от € 4…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
131.0
478,939
Застройщик
Libro Group
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Показать все Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$340,919
Варианты отделки С отделкой
Aphrodite House Larnaca | Cyprus Aphrodite House — это не просто жилой комплекс, а новая философия жизни, в которой современность, комфорт и приватность создают уникальное пространство для тех, кто ценит стиль, инновации и качество. Проект обещает стать новой жемчужиной Ларнаки и одним…
Агентство
Smart Home
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Показать все Многоквартирный жилой дом AURA
Многоквартирный жилой дом AURA
Konia, Кипр
от
$273,848
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 73–94 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Konia Aura, эксклюзивную жилую застройку, расположенную в мирных холмах деревни Конья, всего в нескольких минутах от города Пафос и береговой линии. Разработанная с современной архитектурой и изысканной эстетикой, Konia Aura предлагает просторные апартаменты с одной, двумя…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
73.0
271,206
Квартира 2 комнаты
94.0
369,302
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
Жилой комплекс Avalon Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$355,000
Площадь 89 м²
1 объект недвижимости 1
Наш новый жилой проект в деревне Эмба объединяет современный комфорт и спокойствие загородной жизни. Комплекс состоит из 17 просторных вилл и 19 стильных апартаментов, выполненных с использованием высококачественных материалов и продуманного дизайна. Удачное расположение в центре Эмбы позвол…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
88.8
355,000
Ассоциация
BitProperty
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Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
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Вилла City Views
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$617,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 135–161 м²
9 объектов недвижимости 9
City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000. Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бас…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
Жилой комплекс 🏙️ MIRAL GARDENS — жилой комплекс в Пафосе (район Universal)
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$232,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Тип: современный жилой комплекс из трёх зданий (Block A, B1, B2) Этажность: 3 этажа Локация: район Universal, центр Пафоса, в 1,7 км от моря и 1,2 км от центра города Инфраструктура рядом: Супермаркет — 900 м Старый город — 800 м Торговый центр — 1,2 км …
Агентство
Invest Cafe
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Таунхаус Konia Green
Таунхаус Konia Green
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$464,171
НДС
Год сдачи 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Ассоциация
BitProperty
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Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Гермасойя, Кипр
от
$549,420
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новая версия клубного дома в районе, который вам обязательно понравится. Гермасойя, Лимассол Жизнь в Nikolas Residences будет спокойной и безмятежной. Здесь вы можете создать образ жизни своей мечты, не прилагая к этому особых усилий, наслаждаясь всем, что вам нужно для полноценной жиз…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.3 – 105.6
510,099 – 519,331
Застройщик
Realtika
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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Показать все Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
район Лимасол, Кипр
от
$456,465
Варианты отделки С отделкой
Olivea Residences Limassol | Cyprus Olivea Residences - это бутик-проект состоит всего из 10 современных квартир, расположенный в оживленном районе Agios Ioannis, Limassol. Цена: 399.000 EUR + НДС Эта квартира дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура). Хар…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Показать все Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Жилой комплекс Blue View. С видом на лазурь.
Каппарис, Кипр
от
$234,536
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
Апартаменты Blue View Lifestyle совмещают роскошный образ жизни и летний лайфстайл с захватывающим видом на море. Наслаждайтесь спокойными моментами у бассейна и вечерними прогулками по проспекту Каппари, где вы найдёте бары, рестораны, супермаркеты и множество других удобств. Blue View в…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
280,439
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Показать все Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Каппарис, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027 Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни. Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
Показать все Жилой комплекс Akakia Residences
Жилой комплекс Akakia Residences
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$225,000
Площадь 57–139 м²
2 объекта недвижимости 2
Акакия Резиденсес представляет собой это комплекс апартаментов, неоспоримым преимуществом которого является как современный дизайн, так и удобное расположение в самом центре города Пафос, недалеко от моря. Современную архитектурную философию комплекса подчеркивают облицованные наружными бето…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.0
225,000
Квартира 2 комнаты
139.0
427,000
Ассоциация
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Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
Площадь 93 м²
2 объекта недвижимости 2
TRESS — это эксклюзивный жилой проект с тремя уровнями, где на каждом этаже расположен всего один роскошный апартамент с 2 спальнями. Такой формат обеспечивает максимальную приватность и тишину. Расположенные в самом сердце Пафоса, апартаменты находятся в шаговой доступности от Kings Avenue …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
93.0
461,628 – 519,331
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
Жилой комплекс palma livadia
район Ларнака, Кипр
от
$224,894
Год сдачи 2025
Площадь 77–110 м²
2 объекта недвижимости 2
Palma Livadia – это современный жилой комплекс, сочетающий изысканный дизайн, комфорт и продуманную инфраструктуру, расположенный в престижном районе. Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей современных жителей, предлагая современные квартиры, удобства для отдыха и высокую безопасн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
148,875
Квартира 2 комнаты
110.0
281,593
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Elements
Многоквартирный жилой дом Elements
Многоквартирный жилой дом Elements
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,349
НДС
Год сдачи 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Ассоциация
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Многоквартирный жилой дом 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis
Многоквартирный жилой дом 2 Bedroom Entire Floor - Neapolis
муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$507,791
НДС
Варианты отделки С отделкой
Steps from beach, exclusive boutique building (4 residences only), privacy and vibrant coastal living. All amenities walking distance
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Показать все Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Жилой комплекс в Пафосе, Героскипу
Героскипу, Кипр
от
$195,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартира с 1 спальней на продажу в Героскипу, Пафос Цена от €165,000 + НДС Сдача – октябрь 2026 года Современные апартаменты с одной спальней в стадии строительства. Включают кондиционер, электрические ролставни, общий бассейн, крытую парковку и охраняемую территорию. Расположение р…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марин…
Агентство
Invest Cafe
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Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
$734,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor. Проект находится в престижном районе города — вблизи живопи…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Показать все Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга
Киссонерга, Кипр
от
$290,829
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
📍 Район Kissonerga (Киссонерга) Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен св…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
Показать все Жилой комплекс Celestia
Жилой комплекс Celestia
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$255,000
Площадь 66–104 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в Celestia — тихий уголок у границы Като Пафоса, где свежий морской бриз и очарование прибрежной жизни создают атмосферу уюта и гармонии. Комплекс включает 16 современных апартаментов, выполненных в изысканном архитектурном стиле и с элегантной отделкой, что дарит ощущение к…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
65.5
254,997
Квартира 2 комнаты
104.2
375,000
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Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
Показать все Жилой комплекс Aster Residences
Жилой комплекс Aster Residences
муниципалитет Лимасол, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 62–107 м²
5 объектов недвижимости 5
Aster Residences - это престижный жилой проект, расположенный в оживленном сердце Лимассола, олицетворяющий современную городскую жизнь благодаря своему сложному дизайну и простому расположению. Этот продуманно спланированный проект включает в себя два отдельных жилых здания, каждый из котор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
62.0
290,595
Квартира 2 комнаты
107.0
441,662 – 461,282
Застройщик
Velment
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Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Показать все Вилла Superior
Вилла Superior
Пейя, Кипр
от
$5,61 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Ассоциация
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Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
Жилой комплекс Cityscape Residence
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 61–86 м²
2 объекта недвижимости 2
Представляем наш новый проект в самом сердце Пафоса, предлагающий непревзойденное удобство и легкий доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Комплекс включает 12 продуманных апартаментов: 4 просторные двухкомнатные квартиры и 8 стильных однокомнатных. Двухкомнатные квартиры идеаль…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
265,000
Квартира 2 комнаты
86.0
410,000
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Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Показать все Жилой комплекс Avalon Gardens 2
Жилой комплекс Avalon Gardens 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$258,000
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Avalon Gardens 2 - это комплекс, расположенный в очаровательной деревне Эмба, являющий собой идеальное сочетание комфорта, роскоши и потрясающей природы. Этот потрясающий комплекс включает в себя в общей сложности 12 студий, 21 апартамент и 15 вилл, предлагая широкий выбор жилья на любой вку…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.1
258,000
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Многоквартирный жилой дом 2 Bedroom Apartment - Tsirion
Многоквартирный жилой дом 2 Bedroom Apartment - Tsirion
муниципалитет Лимасол, Кипр
от
$513,561
НДС
Варианты отделки С отделкой
Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity
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Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Жилой комплекс Hilltop Villa
Chloraka, Кипр
от
$1,20 млн
Площадь 182 м²
1 объект недвижимости 1
Элитная Hilltop Вилла в Хлораке — это сочетание современного стиля, уюта и инновационных технологий. Расположенная на просторном участке площадью 532 м², вилла с четырьмя спальнями и общей крытой площадью 181,95 м² предлагает открытую планировку, наполненную светом и пространством. Дом обору…
Ассоциация
BitProperty
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Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Показать все Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
Многоквартирный жилой дом Oculus - 2 Bedroom
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$392,760
НДС
Варианты отделки С отделкой
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Ассоциация
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Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Показать все Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Жилой комплекс NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Паралимни, Кипр
от
$195,861
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
🏡 В продаже: 7 квартир с 1 спальней — от €168 000 + НДС 6 квартир с 2 спальнями — от €249 000 + НДС 3-комнатные квартиры — все проданы или не указаны в наличии 📌 Общее описание проекта: 3-этажный дом на 16 апартаментов Площади от 54 м² до 107…
Агентство
Invest Cafe
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Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Показать все Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Героскипу, Кипр
от
$308,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса 📍 Расположение LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou). Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
Показать все Жилой комплекс Almond Tree Villas
Жилой комплекс Almond Tree Villas
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,35 млн
Площадь 255 м²
1 объект недвижимости 1
Вилла Almond Tree - это изысканный образец роскоши и удобства в самом сердце Пафоса. Использование в его конструкции высококачественных материалов, таких как камень, бетон со светлой поверхностью и дерево, обеспечивает долговечность и эстетическую привлекательность.  Вилла разделена на 3 эта…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
Жилой комплекс TM BOUTIQUE
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$523,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 64–100 м²
5 объектов недвижимости 5
TM Boutique — 5 эксклюзивных апартаментов с 1 спальней, всего в 280 м от пляжа в районе Tombs of the Kings, Пафос. Площадь от 64 до 100 м². Цена от €450 000. TM Boutique — это бутик-комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса. Всего 5 современных …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Бизнес-центр Aurora A
Бизнес-центр Aurora A
Бизнес-центр Aurora A
Бизнес-центр Aurora A
Бизнес-центр Aurora A
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Бизнес-центр Aurora A
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$3,10 млн
Площадь 670 м²
Продается современное коммерческое здание в Пафосе, состоящее из мезонина, 4 этажей и сада на крыше. Застроенная площадь объекта, из которой 115 кв.м составляет первый этаж, 54 кв.м - мезонин, 2-й этаж - 99 кв.м, 3-й этаж - 86 кв.м, 93 кв.м отведено под 4-й этаж. В любой точке этого здания в…
Ассоциация
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Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Пиргос, Кипр
от
$2,52 млн
первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.   Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.   Старк не ограничивается определёнными направл…
Агентство
Invest Cafe
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Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Кония, Кипр
от
$1,75 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 349–2 094 м²
Business Centre — премиальный офисный комплекс в Пафосе. Современные офисы от 315 м² до целого здания 2 094 м². Цена от €1 500 000. Business Centre — это ультрасовременный бизнес-хаб класса «A», расположенный в одном из самых востребованных деловых районов Пафоса, всего в 40 минутах езды …
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
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Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Ассоциация
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Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
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Жилой комплекс Bosco Verdé (Йероскипу, Пафос)
Героскипу, Кипр
от
$179,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Bosco Verde — эксклюзивный бутиковый жилой комплекс, расположенный рядом со спокойной сосновой рощей, всего в нескольких шагах от очаровательного центра Йероскипу (Пафос). В этом уникальном месте изысканная архитектура сочетается с атмосферой уюта и тишины, предлагая стиль жизни, основанный …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
Жилой комплекс The Pearl
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Жилой комплекс The Pearl
Chloraka, Кипр
от
$640,000
Площадь 355–359 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в The Pearl, где исключительное мастерство встречается с инновационным дизайном в самом сердце Пафоса, Кипр. Наша приверженность качеству и внимание к деталям проявляются в каждом аспекте наших великолепных жилых комплексов. Каждый дом продуман и построен по самым высоким ст…
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Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Жилой комплекс Eden Golf
Героскипу, Кипр
от
$192,000
Площадь 53–183 м²
4 объекта недвижимости 4
Eden Golf — современный жилой комплекс в Героскипу, всего в нескольких минутах от Пафоса. Проект включает шесть зданий и 300 элегантных апартаментов — от студий до квартир с тремя спальнями. Просторные планировки, приватные балконы, виды на море или сады создают атмосферу уюта и стиля. К усл…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
274,000
Квартира 2 комнаты
125.5
397,000
Квартира 3 комнаты
182.8
480,000
Студия
53.0
192,000
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Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
Жилой комплекс Helios
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Жилой комплекс Helios
район Ларнака, Кипр
от
$387,861
Площадь 92–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Helios — современный жилой комплекс в сердце Ларнаки, предлагающий 11 просторных апартаментов с 2 и 3 спальнями, крытыми верандами, парковкой и кладовыми. Уникальное расположение сочетает тишину зеленого района и шаговую доступность до пляжа Финикудес, магазинов и ресторанов. Идеален для жиз…
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Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
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Жилой комплекс Intense Nicosia
район Никосия, Кипр
от
$320,827
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Новый деловой и жилой центр столицы Северного Кипра --- О проекте 📍 Intense Nicosia — по-настоящему уникальный многофункциональный проект, расположенный в самом сердце Никосии, столицы Северного Кипра. Проект занимает территорию 35 000 м² и уже полностью завершён и готов к сдаче, ч…
Агентство
SMAK Partners
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Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
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Резиденция Epoque
Лакатамия, Кипр
от
$305,398
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
Продается 12 вилл в Epoque Residences в Лакатамии, НикосияEpoque Residences - это современный жилой комплекс, расположенный в тихом районе Лакатамии, сочетающий элегантный дизайн с повседневным комфортом. Проект состоит из просторных 3- и 4-комнатных домов, которые сочетают в себе современну…
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Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до Марта 2026!
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$332,544
Площадь 72–411 м²
5 объектов недвижимости 5
Проект eden bay от bbf -  это эксклюзивный жилой комплекс в Като Пафосе, сочетающий элегантную архитектуру, вдохновлённую изогнутыми линиями морского побережья, и продуманный комфорт премиум-класса. Пять зданий объединяют 88 апартаментов — от студий до пентхаусов с собственными бассейнами. В…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
82.1
415,465
Квартира 2 комнаты
153.7
715,523
Квартира 3 комнаты
199.2
877,093
Квартира 4 комнаты
411.5
1,73 млн
Студия
72.0
334,680
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Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
Жилой комплекс Germasogeia View 2
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$265,000
Площадь 69–100 м²
2 объекта недвижимости 2
Germasogeia View 2 — это современный жилой комплекс в престижном районе Гермасойя, Лимассол. Трёхэтажное здание включает всего 8 стильных апартаментов: 5 однокомнатных и 3 двухкомнатных, каждая квартира располагает крытой верандой. Особенностью пентхауса на третьем этаже является просторная …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
265,000
Квартира 2 комнаты
100.0
375,000
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Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
Жилой комплекс Lazzero Park
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Жилой комплекс Lazzero Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$417,737
Площадь 110–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Lazzero Park — это премиальный жилой комплекс в самом сердце туристического района Като Пафос (Universal), всего в нескольких минутах ходьбы от моря, гавани и торгового центра King’s Avenue. Проект включает 5 зданий, 56 апартаментов, полную инфраструктуру и уровень сервиса, сравнимый с отеле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
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Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
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Коттеджный поселок Infinity
Пейя, Кипр
от
$661,192
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 123–254 м²
5 объектов недвижимости 5
Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с совреме…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Жилой комплекс Amber Homes
Киссонерга, Кипр
от
$546,909
Площадь 222–288 м²
2 объекта недвижимости 2
Amber Homes — это премиальный проект от Medousa Developers, включающий 10 современных вилл с 3 спальнями в живописной Киссонерге, Пафос. Виллы сочетают стильную архитектуру с захватывающими видами на море и предлагают высокий уровень комфорта благодаря системе LG VRF и тёплым полам. Удачное …
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Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Вилла Sparda
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Вилла Sparda
Сотира, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, ФамагустаШаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Б…
Застройщик
Panah Construction
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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
Площадь 450–570 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на …
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Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Показать все Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
Многоквартирный жилой дом IKARIA Suites
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$454,999
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 61–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Парк Икария - это недавно запущенная разработка, предлагающая свежий, уникальный дизайн в Пафосе. Благодаря своей современной архитектуре, в этом проекте представлен выбор стильных 1- и 2-комнатных квартир, а также роскошных пентхаусов. Жители могут наслаждаться первоклассными удобствами, вк…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0
478,939
Квартира 2 комнаты
105.0
628,968
Квартира 3 комнаты
175.0
1,49 млн
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Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
Жилой комплекс Queens
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Жилой комплекс Queens
Гермасойя, Кипр
от
$763,830
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 100–475 м²
11 объектов недвижимости 11
Престижный жилой комплекс, предназначенный для совершенстваИспытайте бесшовное сочетание роскоши, комфорта и инвестиционного потенциала с этим эксклюзивным жилым комплексом в одном из самых востребованных мест на Кипре. Разработанная для взыскательных покупателей, эта разработка предлагает н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
100.0
877,093 – 900,174
Квартира 2 комнаты
143.0 – 175.0
1,50 млн – 1,73 млн
Квартира 3 комнаты
238.0 – 348.0
2,31 млн – 3,92 млн
Квартира 4 комнаты
423.0
4,39 млн
Квартира 5 комнат
475.0
5,19 млн
Застройщик
Livein Properties
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Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
Жилой комплекс Eva Homes
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Жилой комплекс Eva Homes
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$676,617
Площадь 266 м²
2 объекта недвижимости 2
Добро пожаловать в EVO Homes — коллекцию из 12 роскошных вилл в престижном районе Кония, Пафос. Каждая вилла с 3 спальнями сочетает в себе элегантный дизайн и современные энергосберегающие технологии: тёплый пол, система охлаждения VRV, солнечные панели и первоклассная отделка. Просторные ин…
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Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
Жилой комплекс Fremont Park
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Жилой комплекс Fremont Park
район Лимасол, Кипр
от
$256,797
Площадь 96 м²
2 объекта недвижимости 2
Fremont Park — современный жилой комплекс с закрытой территорией в престижном и быстро развивающемся районе Лимассола. Всего в 2 минутах от нового поля для гольфа на 18 лунок и рядом с единственным на Кипре казино-курортом City of Dreams. В комплексе — бассейн, спортзал и сауна. Через дорогу…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
312,753
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Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
Жилой комплекс Vista Gardens
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Жилой комплекс Vista Gardens
Киссонерга, Кипр
от
$231,161
Площадь 71–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Vista Gardens — это эксклюзивный комплекс из 14 роскошных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями, а также пентхаусов, расположенных в двух современных зданиях. Проект сочетает элегантный дизайн, передовые технологии «умного дома» и панорамные виды на море. Просторные интерьеры с большими окнами н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
71.3
230,814
Квартира 2 комнаты
98.5
328,910
Квартира 3 комнаты
174.6
484,709
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Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Тремитуса, Кипр
от
$513,294
Площадь 201 м²
1 объект недвижимости 1
MESOYI RESIDENCES — это масштабный жилой проект, расположенный в живописной загородной зоне площадью более 35 000 м², всего в нескольких минутах езды от центра Пафоса и всех необходимых удобств. Комплекс включает более 80 современных вилл с 3–6 спальнями на участках 270–360 м² с панорамными …
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Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Жилой комплекс Lake View
Като Полемидия, Кипр
от
$280,649
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Lake View Residence — это современный жилой комплекс с закрытой территорией, расположенный в центральном районе Полемидия, Лимассол. Элегантная архитектура, просторные планировки и приватные балконы создают комфортную атмосферу городской жизни всего в 10 минутах от моря. Удобное расположение…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
312,753
Квартира 3 комнаты
174.1
715,523
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Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
Жилой комплекс Pine Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$453,039
Площадь 98 м²
2 объекта недвижимости 2
Pine Park — это современный жилой проект в одном из самых популярных районов Като Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжа, ресторанов и исторических достопримечательностей. Комплекс включает 12 стильных двухкомнатных апартаментов с просторными балконами, продуманной планировкой и премиал…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
444,317 – 502,020
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Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
Жилой комплекс Imperio Skyline
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Жилой комплекс Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$339,701
Площадь 77–286 м²
3 объекта недвижимости 3
Imperio Skyline — это закрытый жилой комплекс в районе Айос Афанасиос (Лимассол), предлагающий современные виллы с 3 спальнями и стильные апартаменты. Проект сочетает элегантный дизайн, устойчивые технологии и высокий уровень комфорта. Расположен всего в 3 км от центра города и моря. В инфра…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
77.0
333,526
Квартира 2 комнаты
193.0
571,264
Вилла
286.0
937,104
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Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
Жилой комплекс City View Villas
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Жилой комплекс City View Villas
район Пафос, Кипр
от
$221,400
Площадь 59–254 м²
2 объекта недвижимости 2
City Views — это бутик-комплекс из 12 роскошных вилл с 3 спальнями и частными бассейнами, расположенных в тихом районе Кония, Пафос. Современная архитектура, высококачественная отделка и захватывающий вид на море создают атмосферу уюта и стиля. Виллы находятся всего в нескольких минутах от ц…
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Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Жилой комплекс Capri House
Пареклисия, Кипр
от
$4,20 млн
Площадь 76–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Capri House — эксклюзивный жилой комплекс на первой линии моря с захватывающими видами и роскошной атмосферой рядом с лучшими 5-звёздочными отелями Лимассола. Расположенный в престижном районе, проект предлагает высокое качество отделки, общие удобства, включая бассейн, тренажёрный зал и сау…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.8
312,753
Квартира 3 комнаты
174.1
715,523
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Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
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Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
Жилой комплекс SEAVIEW
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Жилой комплекс SEAVIEW
Киссонерга, Кипр
от
$1,04 млн
Площадь 268–324 м²
2 объекта недвижимости 2
MITO Seaview — Современный жилой комплекс с потрясающим видом на море, Пафос MITO Seaview — это стильный комплекс из современных квартир, таунхаусов и вилл, расположенный на возвышенности с прямыми видами на море. Архитектура сочетает минимализм и функциональность, предлагая комфортные план…
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Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
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Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает бесшовное сочетание современного дизайна рабочего пространства, отличного местоположения и высококлассных удобств, что делает его идеальным выбором для предприятий, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или регионал…
Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
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Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
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Жилой комплекс Baia
Героскипу, Кипр
от
$746,999
Площадь 202–334 м²
2 объекта недвижимости 2
Элитный прибрежный комплекс Baia расположен на берегу пляжа Героскипу в Пафосе и предлагает 17 современных вилл с прямым выходом к морю. Каждая резиденция выполнена в стиле современной средиземноморской архитектуры, включает частный бассейн, террасу, озеленённый участок и высококачественную …
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Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
Жилой комплекс AQUARIUS
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Жилой комплекс AQUARIUS
Киссонерга, Кипр
от
$456,844
Площадь 100 м²
1 объект недвижимости 1
Вдохновлённый современными архитектурными решениями и качеством премиум-класса, комплекс AQUARIUS воплощает гармонию стиля и уюта. Просторные интерьеры с изысканными отделками, высокие стандарты звуко- и теплоизоляции, панорамные окна и утончённый дизайн создают атмосферу комфорта и элегантн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
461,628
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Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Жилой комплекс Amaya Residences
Каппарис, Кипр
от
$273,049
Площадь 68–117 м²
2 объекта недвижимости 2
Amaya Residences — это стильный жилой комплекс с охраной в районе Каппарис (Паралимни), предлагающий апартаменты с 1 и 2 спальнями, высококачественной отделкой и общим бассейном. Всего 1,2 км до пляжей Айя-Триада и Мала́ма, рядом новая марина Паралимни. В шаговой доступности — супермаркеты, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.7
271,206
Квартира 2 комнаты
117.0
351,991
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Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
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Коттеджный поселок The Pearl
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$748,057
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 173–181 м²
5 объектов недвижимости 5
The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос. Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено. The P…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Площадь 200–245 м²
2 объекта недвижимости 2
MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, …
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Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
Жилой комплекс Olivia III
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Жилой комплекс Olivia III
Киссонерга, Кипр
от
$666,553
Площадь 412 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia III — Жилой комплекс в Пафосе с высоким арендным потенциалом Комплекс Olivia III расположен всего в 900 метрах от моря, вблизи центра города и в окружении отелей класса люкс и всей необходимой инфраструктуры. Проект отличается элегантным, вне времени дизайном, качественными материала…
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Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Жилой комплекс Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$564,000
Площадь 199–369 м²
2 объекта недвижимости 2
Almond Villas — это коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди миндальных и оливковых деревьев в живописных холмах Эпископи, Пафос. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняются естественным светом, предлагая комфорт благодаря VRV-системам и тёплым полам. Каждая вилла окружен…
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Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
Жилой комплекс Evergreen
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Жилой комплекс Evergreen
Агиос Тихонас, Кипр
от
$768,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 143 м²
2 объекта недвижимости 2
🌳 Evergreen 2 — стильные апартаменты с панорамными видами в Агиос Тихонас, Лимасол 1–3 спальни | Площадь: 68–130 м² | Просторные террасы | Класс энергоэффективности А | VRF-система | Тёплые полы 🏡 Evergreen 2 — это современный проект с энергосберегающей архитектурой в престижной зоне Лим…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
143.0
769,764 – 1,15 млн
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
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Жилой комплекс Anglisides Gardens Villas
Англисидес, Кипр
от
$272,344
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 148–203 м²
3 объекта недвижимости 3
Anglisides Gardens - это бутик-коллекция из восьми современных 3-спальных, 3-спальных домов в безмятежной деревне Англисайд, недалеко от Ларнаки. Каждая вилла имеет высококачественные материалы, умные макеты, щедрые веранды и частные участки площадью от 200 до 262 м2 - все это расположено в …
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Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 189 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс с 5 виллами
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Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
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Вилла Dionysus Greens
Куклия, Кипр
от
$582,022
Год сдачи 2023
Площадь 129–364 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
211.3 – 364.3
1,13 млн – 2,02 млн
Застройщик
Aphrodite Hills
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Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
Жилой комплекс Coral Bay
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Жилой комплекс Coral Bay
Пейя, Кипр
от
$781,476
Площадь 278 м²
1 объект недвижимости 1
Coral Bay Villas — виллы у моря в одном из лучших районов Пафоса Расположенные всего в 500 метрах от знаменитого пляжа Coral Bay, эти виллы предлагают идеальное сочетание уединения, природы и развитой инфраструктуры. В шаговой доступности — рестораны, магазины, яхт-клуб и отели премиум-клас…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
278.2
784,767
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Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости 4
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
750,145
Квартира 2 комнаты
161.2
1,50 млн
Квартира
190.5
2,03 млн
Студия
67.0
600,116
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Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Показать все Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
район Ларнака, Кипр
от
$303,333
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Впечатляющий жилой комплекс, который будет способствовать развитию Ливадийского района в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки.Он идеально расположен в спокойном жилом районе, окруженном домами и виллами и рядом с красивым парком. В то время как Aqua находится всего в 2 км от м…
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Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Жилой комплекс ADIGER
Пано Полемидия, Кипр
от
$233,350
Площадь 50–113 м²
4 объекта недвижимости 4
ADIGER — элегантный жилой комплекс в сердце Лимассола, созданный для тех, кто ценит стиль, комфорт и высокое качество жизни. Современная архитектура, продуманные планировки, премиальные материалы отделки и панорамные окна создают атмосферу уюта и простора. Идеальное сочетание городского ритм…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 69.0
207,732 – 236,584
Квартира 2 комнаты
83.0 – 112.7
305,828 – 357,762
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Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
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Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
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Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Площадь 185 м²
1 объект недвижимости 1
Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальня…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
185.0
721,293
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Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
Жилой комплекс Vision
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Жилой комплекс Vision
Гермасойя, Кипр
от
$797,653
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Vision Apartments — современный жилой комплекс на Кипре, идеально подходящий для комфортной жизни или отдыха. Комплекс оснащен бассейном, тренажерным залом, сауной и удобным паркингом, предлагая жильцам все необходимое для удобства и расслабления. Прекрасное расположение рядом с пляжем, мага…
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Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Героскипу, Кипр
от
$691,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 172–219 м²
5 объектов недвижимости 5
Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос 3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м² Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, распол…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
Жилой комплекс Eden Bay
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Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$409,280
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 81–282 м²
5 объектов недвижимости 5
захватывающий беспрепятственный вид на мореЗакрытый жилой комплекс отдает приоритет безопасности и комфортудинамичный город, сочетающий богатое историческое наследиерасположен напротив набережной Като Пафос - 5 минут ходьбы до нетронутых пляжейудобно расположенный район с легким доступом к п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Квартира 3 комнаты
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08 млн
Квартира
110.6
484,709
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Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
Жилой комплекс Universal Park III
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Universal Park III, где роскошь и изысканность встречаются в идеальной гармонии в тихом районе Universal в Пафосе. Этот исключительный проект предлагает выбор тщательно продуманных апартаментов и пентхаусов, каждый из которых разработан для удовлетворения самых высоких ста…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
611,657
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Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
Жилой комплекс DOWNTOWN
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$488,423
Площадь 96–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Downtown Residences — Современный жилой комплекс в центре Като Пафоса Расположенный в самом сердце Като Пафоса, комплекс Downtown Residences предлагает стильные квартиры с 2 и 3 спальнями, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа, гавани и туристической зоны, и в 10 минутах от торгового центра Kin…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
96.0
490,480
Квартира 3 комнаты
150.0
571,264
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Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
Жилой комплекс Olivia IV
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Жилой комплекс Olivia IV
Киссонерга, Кипр
от
$471,184
Площадь 372 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivia IV — Современный жилой комплекс в Пафосе рядом с морем и всей инфраструктурой Жилой комплекс Olivia IV расположен всего в 900 метрах от моря, в престижной зоне Пафоса, рядом с роскошными отелями, магазинами, школами и городской инфраструктурой. Проект выполнен в современном архитекту…
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 53–156 м²
16 объектов недвижимости 16
🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Квартира 2 комнаты
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Квартира 3 комнаты
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
Жилой комплекс Horizon
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Жилой комплекс Horizon
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
Площадь 75–175 м²
3 объекта недвижимости 3
Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
276,977
Квартира 2 комнаты
100.0
357,762
Квартира 3 комнаты
175.0
473,168
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Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
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Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Площадь 3 000 м²
1 объект недвижимости 1
Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле…
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Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$456,370
Площадь 120–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Infinity — это инновационный проект в самом сердце Пафоса, рядом с муниципалитетом, парками, школами и всей городской инфраструктурой. Архитектура вдохновлена образом китайского дракона и привлекает внимание футуристичным дизайном. Комплекс включает тренажёрный зал, бассейн на крыше с панора…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
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Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
Жилой комплекс Harmony
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Жилой комплекс Harmony
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$404,531
Площадь 118–206 м²
2 объекта недвижимости 2
Harmony — это современный бутик-комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями, выполненными в актуальном стиле с открытой планировкой и максимальным использованием света и пространства. Расположен всего в 700 м от пляжа и в пешей доступности от университета AUB, достопримечательностей и всей…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
117.6
403,924
Квартира 3 комнаты
206.3
646,278
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса…
Ассоциация
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Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
Жилой комплекс Nirvana
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Жилой комплекс Nirvana
Kiti, Кипр
от
$831,634
Площадь 1 088 м²
1 объект недвижимости 1
Nirvana Residences — это коллекция стильных и современных вилл в одном из самых привлекательных районов Пафоса, Кипр. Проект предлагает продуманные планировки, высококачественную отделку и гармоничное сочетание внутреннего и внешнего пространства. Просторные виллы с частными бассейнами, ухож…
Ассоциация
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Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
Жилой комплекс Noble
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,784
Площадь 107–108 м²
3 объекта недвижимости 3
Эта элегантная квартира с двумя спальнями расположена в комплексе Noble — бутик-здании всего на шесть эксклюзивных резиденций, идеально расположенном между Старым городом и пляжем в Пафосе. Квартира спроектирована в современном стиле: открытая планировка, балконы с видом на море, высококачес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
107.0
323,139
Квартира 2 комнаты
108.0
432,776 – 467,398
Ассоциация
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Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
Жилой комплекс Northern Park
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Жилой комплекс Northern Park
район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Северный парк - это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центральной части Фамагусты, в окружении всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и спортивных площадок, недалеко от Государственного …
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$216,485
Площадь 53–154 м²
3 объекта недвижимости 3
Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате о…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.5
415,465
Квартира 3 комнаты
154.0
530,872
Студия
53.0
219,273
Ассоциация
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Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
Жилой комплекс AURALUX
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Жилой комплекс AURALUX
район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
АВРАЛУКСЭтот проект расположен в Yeni Boğaziçi и занимает площадь 18 988,03 м2 и включает 100 современных единиц с рядом фантастических объектов.НАШИ КОМПАНИИ СЕРВИСЫМы оказываем поддержку клиентам до и после процесса продаж.Управление имуществомНаша служба управления недвижимостью заботится…
Агентство
SMAK Partners
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Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
150.0
444,317
Ассоциация
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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
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Жилой комплекс UNIVERSAL ARIAD
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$268,396
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
UNIVERSAL ARIAD — комфортабельная студия в центре Пафоса Современный жилой комплекс в районе Universal (Пафос) — одном из самых востребованных для аренды и постоянного проживания. Студия в комплексе UNIVERSAL ARIAD сочетает стильный дизайн, энергоэффективность и функциональность. В распоряж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0
271,206
Ассоциация
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Кипр является островным государством в Средиземном море. Страна интересна для туристов и может предложить не только жилье в комфортном климате, но и доход от аренды для инвесторов. При этом покупка недвижимости от застройщика, хоть и не дешевое вложение, но застройщики стараются идти навстречу потенциальным покупателям.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Кипре

Самым главным преимуществом при покупке недвижимости на Кипре от застройщика является поэтапная оплата. От покупателя не требуют внести всю сумму сразу — вместо этого используется механизм наподобие рассрочки, где каждый новый платеж привязан к этапу строительства объекта.

То есть покупатель оплачивает 30–40% стоимости при подписании договора (этап закладки здания). Затем ещё 30–40% в процессе строительства (завершение основного каркаса + отделочные работы) и остаток (20–30%) при сдаче объекта.

Сами же новостройки Кипра — это:

  • Современные технологии и высокое качество строительства. Застройщики на Кипре работают по стандартам ЕС.
  • Гарантия от застройщика. Покупатель защищен от потери средств в случае проблем со строительством объекта.
  • Гибкие условия оплаты. Помимо упомянутой рассрочки, многие застройщики предлагают выгодные ипотечные программы на Кипре.
  • Высокая ликвидность и инвестиционная привлекательность. Недвижимость в популярных районах быстро растет в цене и легко сдается в аренду.

Особенности покупки жилья в новостройке Кипра

Иностранные граждане могут приобретать любую недвижимость на острове, но только после получения официального разрешения от Совета министров Кипра. Разрешения часто является формальностью, и его получение не подразумевает существенных трудностей, если приобретаемый объект не превышает 4014 м². 

При этом иностранцы, не являющиеся гражданами стран ЕС и ЕЭЗ, должны оформлять разрешение при покупке дополнительных объектов. Но это ограничение можно легально обойти, оформив второй объект на родственника. Причем для оформления сделки нужны лишь паспорт, справка о финансах и договор с застройщиком.

Стоимость жилья в новостройках на Кипре

Стоимость нового жилья на Кипре зависит от города, района, класса недвижимости и вида из окна. Наиболее значимо на цены влияет и близость к морю, и развитость местной инфраструктуры. Например, новостройки на второй и последующих береговых линиях стоят в среднем на 18% дороже, чем объекты аналогичной площади в центре острова. 

Средняя стоимость нового жилья на Кипре:

Тип недвижимости

Средняя цена за м² (€)

Апартаменты (1 спальня)

2000–4500

Апартаменты (2 спальни)

2500–5500

Виллы

3500–8000

Популярные города и районы Кипра для приобретения жилья в новостройке

Первое место по спросу обычно занимает столица государства, но в случае с Кипром Никосия ограничена в земельных фондах и подходит для работы и жизни. Туристический потенциал ниже, чем в прибрежных районах, и инвестиции в аренду отбиваются не так быстро.

Наибольшим спросом пользуются следующие города:

  • Лимассол (Limassol). Бизнес-центр и инвестиционная столица Кипра. Здесь расположены международные компании, банки и офисы крупных корпораций. Рынок недвижимости Лимассола представлен небоскребами на первой линии (The Oval, Trilogy, Limassol Del Mar, One Tower), виллами  в престижных районах (Agios Tychonas, Germasogeia, Mouttagiaka) и популярными среди бизнесменов и айтишников апартаментами в центре.
  • Пафос (Paphos). Элитный курорт и исторический центр, являющийся культурным наследием ЮНЕСКО. В городе можно увидеть древние замки, археологические парки и мозаики римской эпохи. Однако купить жилье от застройщика на Кипре именно в Пафосе можно лишь в его новой части.
  • Ларнака (Larnaca). Ларнака находится на восточном побережье острова и является его главным транспортным узлом. Именно здесь находится крупный порт и главный международный аэропорт Кипра, что удобно для путешественников и бизнеса. Цены здесь ниже, чем в Лимассоле и Пафосе, а на рынке недвижимости преобладают современные жилые комплексы и апартаменты в центре.
  • Айя-Напа (Ayia Napa). Город считается курортной столицей Кипра: лучшие пляжи Кипра, вроде Nissi Beach, Makronissos, Konnos Bay, находятся именно здесь и привлекают молодежь со всего света богатой ночной жизнью. Рынок недвижимости представлен отелями и арендным жильем. 

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Часто задаваемые вопросы по новостройкам Кипра

Какие документы нужны иностранцам для покупки нового жилья на Кипре?

Иностранным лицам из стран ЕС необходим только паспорт. Покупателям из других государств дополнительно нужно предоставить разрешение на покупку жилья в новостройке Кипра. Документ выдает Совет министров.

Какие налоги и комиссии требуется оплатить при покупке квартиры в новостройке от застройщика на Кипре?

Иностранцы оплачивают налоговый взнос на добавленную стоимость - 19% от кадастровой цены объекта. Налог можно снизить до 5%, если обратиться в Министерство финансов за получением льготы. Иностранные лица также платят гербовый сбор - 0,15/0,2% от цены квартиры.

Выдается ли ВНЖ за приобретение нового кипрского жилья?

ВНЖ можно получить, если купить квартиру на Кипре от застройщика или владельца от 300 000 евро. Документ действует год, затем его можно продлить.

Какие районы пользуются высоким спросом у покупателей кипрских новостроек?

Для летнего отдыха недвижимость от застройщика на Кипре чаще приобретается в Ларнаке и Пафосе. Иностранцы, переезжающие в страну по работе или учебе, больше покупают объекты в столице - Никосии.
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