Кипр является островным государством в Средиземном море. Страна интересна для туристов и может предложить не только жилье в комфортном климате, но и доход от аренды для инвесторов. При этом покупка недвижимости от застройщика, хоть и не дешевое вложение, но застройщики стараются идти навстречу потенциальным покупателям.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика на Кипре

Самым главным преимуществом при покупке недвижимости на Кипре от застройщика является поэтапная оплата. От покупателя не требуют внести всю сумму сразу — вместо этого используется механизм наподобие рассрочки, где каждый новый платеж привязан к этапу строительства объекта.

То есть покупатель оплачивает 30–40% стоимости при подписании договора (этап закладки здания). Затем ещё 30–40% в процессе строительства (завершение основного каркаса + отделочные работы) и остаток (20–30%) при сдаче объекта.

Сами же новостройки Кипра — это:

Современные технологии и высокое качество строительства. Застройщики на Кипре работают по стандартам ЕС.

Застройщики на Кипре работают по стандартам ЕС. Гарантия от застройщика. Покупатель защищен от потери средств в случае проблем со строительством объекта.

Покупатель защищен от потери средств в случае проблем со строительством объекта. Гибкие условия оплаты. Помимо упомянутой рассрочки, многие застройщики предлагают выгодные ипотечные программы на Кипре.

Помимо упомянутой рассрочки, многие застройщики предлагают выгодные ипотечные программы на Кипре. Высокая ликвидность и инвестиционная привлекательность. Недвижимость в популярных районах быстро растет в цене и легко сдается в аренду.

Особенности покупки жилья в новостройке Кипра

Иностранные граждане могут приобретать любую недвижимость на острове, но только после получения официального разрешения от Совета министров Кипра. Разрешения часто является формальностью, и его получение не подразумевает существенных трудностей, если приобретаемый объект не превышает 4014 м².

При этом иностранцы, не являющиеся гражданами стран ЕС и ЕЭЗ, должны оформлять разрешение при покупке дополнительных объектов. Но это ограничение можно легально обойти, оформив второй объект на родственника. Причем для оформления сделки нужны лишь паспорт, справка о финансах и договор с застройщиком.

Стоимость жилья в новостройках на Кипре

Стоимость нового жилья на Кипре зависит от города, района, класса недвижимости и вида из окна. Наиболее значимо на цены влияет и близость к морю, и развитость местной инфраструктуры. Например, новостройки на второй и последующих береговых линиях стоят в среднем на 18% дороже, чем объекты аналогичной площади в центре острова.

Средняя стоимость нового жилья на Кипре:

Тип недвижимости Средняя цена за м² (€) Апартаменты (1 спальня) 2000–4500 Апартаменты (2 спальни) 2500–5500 Виллы 3500–8000

Популярные города и районы Кипра для приобретения жилья в новостройке

Первое место по спросу обычно занимает столица государства, но в случае с Кипром Никосия ограничена в земельных фондах и подходит для работы и жизни. Туристический потенциал ниже, чем в прибрежных районах, и инвестиции в аренду отбиваются не так быстро.

Наибольшим спросом пользуются следующие города:

Лимассол (Limassol). Бизнес-центр и инвестиционная столица Кипра. Здесь расположены международные компании, банки и офисы крупных корпораций. Рынок недвижимости Лимассола представлен небоскребами на первой линии (The Oval, Trilogy, Limassol Del Mar, One Tower), виллами в престижных районах (Agios Tychonas, Germasogeia, Mouttagiaka) и популярными среди бизнесменов и айтишников апартаментами в центре.

Бизнес-центр и инвестиционная столица Кипра. Здесь расположены международные компании, банки и офисы крупных корпораций. Рынок недвижимости Лимассола представлен небоскребами на первой линии (The Oval, Trilogy, Limassol Del Mar, One Tower), виллами в престижных районах (Agios Tychonas, Germasogeia, Mouttagiaka) и популярными среди бизнесменов и айтишников апартаментами в центре. Пафос (Paphos). Элитный курорт и исторический центр, являющийся культурным наследием ЮНЕСКО. В городе можно увидеть древние замки, археологические парки и мозаики римской эпохи. Однако купить жилье от застройщика на Кипре именно в Пафосе можно лишь в его новой части.

Элитный курорт и исторический центр, являющийся культурным наследием ЮНЕСКО. В городе можно увидеть древние замки, археологические парки и мозаики римской эпохи. Однако купить жилье от застройщика на Кипре именно в Пафосе можно лишь в его новой части. Ларнака (Larnaca). Ларнака находится на восточном побережье острова и является его главным транспортным узлом. Именно здесь находится крупный порт и главный международный аэропорт Кипра, что удобно для путешественников и бизнеса. Цены здесь ниже, чем в Лимассоле и Пафосе, а на рынке недвижимости преобладают современные жилые комплексы и апартаменты в центре.

Ларнака находится на восточном побережье острова и является его главным транспортным узлом. Именно здесь находится крупный порт и главный международный аэропорт Кипра, что удобно для путешественников и бизнеса. Цены здесь ниже, чем в Лимассоле и Пафосе, а на рынке недвижимости преобладают современные жилые комплексы и апартаменты в центре. Айя-Напа (Ayia Napa). Город считается курортной столицей Кипра: лучшие пляжи Кипра, вроде Nissi Beach, Makronissos, Konnos Bay, находятся именно здесь и привлекают молодежь со всего света богатой ночной жизнью. Рынок недвижимости представлен отелями и арендным жильем.