  4. Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

Героскипу, Кипр
от
$308,377
;
8
ID: 32618
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

📍 Расположение

LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou).
Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура.
Песчаный пляж Geroskipou Beach — всего в 7 минутах езды, старый город Пафоса — 6 минут, аэропорт — 15 минут.

🏙️ О проекте

LUNA GENE — современный жилой комплекс, включающий 24 квартиры с 1 или 2 спальнями.
Проект создан для тех, кто ценит комфорт, качество и современный дизайн.
Архитектура сочетает естественный свет, панорамные окна, лаконичные линии и премиальные материалы.

Жильцы смогут пользоваться бассейном, детской площадкой, крытой парковкой и закрытой территорией.

🏗️ Планировки и инфраструктура

  • Два трёхэтажных здания с зелёным внутренним двором

  • Просторные балконы и кладовые помещения (~4 м²)

  • Кондиционеры во всех комнатах

  • Электрические жалюзи в спальнях

  • Солнечная система нагрева воды

🌿 Характеристики и удобства

Преимущества проекта:

  • Современный бассейн и ландшафтный дизайн

  • Общая терраса на крыше

  • Детская площадка

  • Энергоэффективность класса A

  • Зарядка для электромобилей

  • Видеодомофон и система безопасности

💎 Преимущества LUNA GENE

  • Перспективная локация с ростом цен

  • Высокое качество строительства и отделки

  • Современные технологии энергоэффективности

  • Идеально подходит для жизни, аренды или инвестиций

LUNA GENE — это новый стандарт комфорта и стиля в Пафосе.

🇬🇧 LUNA GENE — Modern Living in the Heart of Paphos

📍 Location

LUNA GENE is situated in one of the most promising and comfortable areas of Paphos — near Geroskipou.
This district is recognized as a new investment hotspot, combining proximity to the sea, green surroundings, and full urban amenities.
Geroskipou Beach is just 7 minutes away, Paphos Old Town — 6 minutes, and the airport — 15 minutes.

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр
Досуг

