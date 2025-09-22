Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

📍 Расположение

LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou).

Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура.

Песчаный пляж Geroskipou Beach — всего в 7 минутах езды, старый город Пафоса — 6 минут, аэропорт — 15 минут.

🏙️ О проекте

LUNA GENE — современный жилой комплекс, включающий 24 квартиры с 1 или 2 спальнями.

Проект создан для тех, кто ценит комфорт, качество и современный дизайн.

Архитектура сочетает естественный свет, панорамные окна, лаконичные линии и премиальные материалы.

Жильцы смогут пользоваться бассейном, детской площадкой, крытой парковкой и закрытой территорией.

🏗️ Планировки и инфраструктура

Два трёхэтажных здания с зелёным внутренним двором

Просторные балконы и кладовые помещения (~4 м²)

Кондиционеры во всех комнатах

Электрические жалюзи в спальнях

Солнечная система нагрева воды

🌿 Характеристики и удобства

Преимущества проекта:

Современный бассейн и ландшафтный дизайн

Общая терраса на крыше

Детская площадка

Энергоэффективность класса A

Зарядка для электромобилей

Видеодомофон и система безопасности

💎 Преимущества LUNA GENE

Перспективная локация с ростом цен

Высокое качество строительства и отделки

Современные технологии энергоэффективности

Идеально подходит для жизни, аренды или инвестиций

✨ LUNA GENE — это новый стандарт комфорта и стиля в Пафосе.

🇬🇧 LUNA GENE — Modern Living in the Heart of Paphos

📍 Location

LUNA GENE is situated in one of the most promising and comfortable areas of Paphos — near Geroskipou.

This district is recognized as a new investment hotspot, combining proximity to the sea, green surroundings, and full urban amenities.

Geroskipou Beach is just 7 minutes away, Paphos Old Town — 6 minutes, and the airport — 15 minutes.