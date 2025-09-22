Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса

🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
📍 Расположение
LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou).
Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура.
Песчаный пляж Geroskipou Beach — всего в 7 минутах езды, старый город Пафоса — 6 минут, аэропорт — 15 минут.
🏙️ О проекте
LUNA GENE — современный жилой комплекс, включающий 24 квартиры с 1 или 2 спальнями.
Проект создан для тех, кто ценит комфорт, качество и современный дизайн.
Архитектура сочетает естественный свет, панорамные окна, лаконичные линии и премиальные материалы.
Жильцы смогут пользоваться бассейном, детской площадкой, крытой парковкой и закрытой территорией.
🏗️ Планировки и инфраструктура
Два трёхэтажных здания с зелёным внутренним двором
Просторные балконы и кладовые помещения (~4 м²)
Кондиционеры во всех комнатах
Электрические жалюзи в спальнях
Солнечная система нагрева воды
🌿 Характеристики и удобства
Преимущества проекта:
Современный бассейн и ландшафтный дизайн
Общая терраса на крыше
Детская площадка
Энергоэффективность класса A
Зарядка для электромобилей
Видеодомофон и система безопасности
💎 Преимущества LUNA GENE
Перспективная локация с ростом цен
Высокое качество строительства и отделки
Современные технологии энергоэффективности
Идеально подходит для жизни, аренды или инвестиций
✨ LUNA GENE — это новый стандарт комфорта и стиля в Пафосе.
🇬🇧 LUNA GENE — Modern Living in the Heart of Paphos
📍 Location
LUNA GENE is situated in one of the most promising and comfortable areas of Paphos — near Geroskipou.
This district is recognized as a new investment hotspot, combining proximity to the sea, green surroundings, and full urban amenities.
Geroskipou Beach is just 7 minutes away, Paphos Old Town — 6 minutes, and the airport — 15 minutes.