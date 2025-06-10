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Жилой комплекс Olivelia Homes

Героскипу, Кипр
от
$558,945
BTC
6.6485338
ETH
348.4780813
USDT
552 619.7865430
* Цена указана для справки
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;
7
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ID: 27148
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

О комплексе

Olivelia Homes — это закрытый жилой комплекс из 19 современных вилл, расположенный в престижном районе Героскипу, рядом с инфраструктурой и в 5 минутах от центра Пафоса. Каждая вилла включает 3 спальни, просторную кухню-гостиную с потолками 3,10 м, тёплый пол с индивидуальным управлением по зонам, VRV-систему охлаждения и солнечные панели 5.2 кВт.

Полная термоизоляция, энергоэффективные окна, система видеонаблюдения (4 камеры), сигнализация и парковка на 2 автомобиля с зарядкой для электрокара входят в стандарт. На участке предусмотрены: летняя кухня, зона барбекю, хозблок и по желанию — частный бассейн. Энергоэффективность — категория А.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 236.0 – 277.0
Цена за м², USD 2,103 – 2,368
Цена квартиры, USD 558,942 – 582,483

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Olivelia Homes
Героскипу, Кипр
от
$558,945
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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