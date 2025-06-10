Жилой комплекс Olivelia Homes

Olivelia Homes — это закрытый жилой комплекс из 19 современных вилл, расположенный в престижном районе Героскипу, рядом с инфраструктурой и в 5 минутах от центра Пафоса. Каждая вилла включает 3 спальни, просторную кухню-гостиную с потолками 3,10 м, тёплый пол с индивидуальным управлением по зонам, VRV-систему охлаждения и солнечные панели 5.2 кВт.

Полная термоизоляция, энергоэффективные окна, система видеонаблюдения (4 камеры), сигнализация и парковка на 2 автомобиля с зарядкой для электрокара входят в стандарт. На участке предусмотрены: летняя кухня, зона барбекю, хозблок и по желанию — частный бассейн. Энергоэффективность — категория А.