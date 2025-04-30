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Новостройки в Strovolos Municipality, Кипр

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Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
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