Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.

Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр

Комплекс вилл Royal Bay Resort расположен в престижном районе Tombs of the Kings (Авеню Королей) - Като-Пафос вдоль побережья, прямо у знаменитого песчаного пляжа Venus Beach.

Цена: 1.085.000 EUR + НДС

Вилла можно сдавать в аренду за 600 EUR в сутки.

Характеристика виллы

Год постройки: 2025

Планировка - 3+1

Площадь виллы - 164 м2

Площадь участка - 326 м2

Частный бассейн

Частная крытая парковка

Панорамный вид на море

Кухня открытой планировки

Ванные комнаты 3 и гостевой туалет

Мультисплит-система кондиционирования VRV

Продуманная на двух элегантных уровнях, вилла демонстрирует органичное сочетание внутренних и внешних пространств.

На первом этаже расположена светлая гостиная и столовая открытой планировки, украшенные большими окнами, из которых открывается бескрайний горизонт. На этом же уровне находятся современная кухня, гостевой туалет и хорошо оборудованная гостевая спальня.

Раздвижные двери ведут к частному бассейну и ландшафтному саду, создавая идиллическую обстановку для отдыха и развлечений у моря.



На верхнем этаже расположены две просторные спальни, каждая с собственной ванной комнатой и отдельной террасой, откуда открывается панорамный вид на море и где можно наслаждаться восходами солнца утром и закатами вечером.

Вся вилла отделана высококачественными материалами, оснащена продуманными системами хранения и мультисплит-системами кондиционирования VRV, что отражает стремление к качеству, комфорту и сдержанной роскоши.

Инфраструктура комплекса:

Для резидентов и гостей комплекса доступен широкий спектр удобств:

Клуб-хаус с круглосуточной стойкой регистрации и услугами консьержа

Ресторан и бар

Современный спа-центр и фитнес-зал

Общий бассейн

Детская площадка

Ландшафтные сады

24-часовая охрана и профессиональное управление недвижимостью

Почему выбирают это место

У комплекса очень удачное расположение:

В шаговой доступности находятся супермаркеты, рестораны, отели, торговый центр, международная школа, гавань Пафоса, средневековый замок и археологические памятники.

Обеспечен удобный выезд к пляжу Корал-Бей и к международному аэропорту.

Сочетание тишины, приватности и хорошей транспортной доступности.

Для кого это предложение

Royal Bay Resort подойдёт тем, кто ищет:

элитный образ жизни у моря;

возможность приобрести недвижимость для отдыха или постоянного проживания;

надёжные инвестиции в премиальную прибрежную недвижимость Кипра.

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