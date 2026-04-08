Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.

Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр
Комплекс вилл Royal Bay Resort расположен в престижном районе Tombs of the Kings (Авеню Королей) - Като-Пафос вдоль побережья, прямо у знаменитого песчаного пляжа Venus Beach.
Цена: 1.085.000 EUR + НДС
Вилла можно сдавать в аренду за 600 EUR в сутки.
Характеристика виллы
Продуманная на двух элегантных уровнях, вилла демонстрирует органичное сочетание внутренних и внешних пространств.
На первом этаже расположена светлая гостиная и столовая открытой планировки, украшенные большими окнами, из которых открывается бескрайний горизонт. На этом же уровне находятся современная кухня, гостевой туалет и хорошо оборудованная гостевая спальня.
Раздвижные двери ведут к частному бассейну и ландшафтному саду, создавая идиллическую обстановку для отдыха и развлечений у моря.
На верхнем этаже расположены две просторные спальни, каждая с собственной ванной комнатой и отдельной террасой, откуда открывается панорамный вид на море и где можно наслаждаться восходами солнца утром и закатами вечером.
Вся вилла отделана высококачественными материалами, оснащена продуманными системами хранения и мультисплит-системами кондиционирования VRV, что отражает стремление к качеству, комфорту и сдержанной роскоши.
Инфраструктура комплекса:
Для резидентов и гостей комплекса доступен широкий спектр удобств:
Почему выбирают это место
У комплекса очень удачное расположение:
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