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Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,24 млн
BTC
14.7646046
ETH
773.8760513
USDT
1 227 219.8488301
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
42
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ID: 38182
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр

Комплекс вилл Royal Bay Resort расположен в престижном районе Tombs of the Kings (Авеню Королей) - Като-Пафос вдоль побережья, прямо у знаменитого песчаного пляжа Venus Beach.

Цена: 1.085.000 EUR + НДС
Вилла можно сдавать в аренду за 600 EUR в сутки.

Характеристика виллы

  • Год постройки: 2025
  • Планировка - 3+1
  • Площадь виллы - 164 м2
  • Площадь участка - 326 м2
  • Частный бассейн
  • Частная крытая парковка
  • Панорамный вид на море
  • Кухня открытой планировки
  • Ванные комнаты 3 и гостевой туалет
  • Мультисплит-система кондиционирования VRV

Продуманная на двух элегантных уровнях, вилла демонстрирует органичное сочетание внутренних и внешних пространств.

На первом этаже расположена светлая гостиная и столовая открытой планировки, украшенные большими окнами, из которых открывается бескрайний горизонт. На этом же уровне находятся современная кухня, гостевой туалет и хорошо оборудованная гостевая спальня.

Раздвижные двери ведут к частному бассейну и ландшафтному саду, создавая идиллическую обстановку для отдыха и развлечений у моря.

На верхнем этаже расположены две просторные спальни, каждая с собственной ванной комнатой и отдельной террасой, откуда открывается панорамный вид на море и где можно наслаждаться восходами солнца утром и закатами вечером.

Вся вилла отделана высококачественными материалами, оснащена продуманными системами хранения и мультисплит-системами кондиционирования VRV, что отражает стремление к качеству, комфорту и сдержанной роскоши.

Инфраструктура комплекса:

Для резидентов и гостей комплекса доступен широкий спектр удобств:

  • Клуб-хаус с круглосуточной стойкой регистрации и услугами консьержа
  • Ресторан и бар
  • Современный спа-центр и фитнес-зал
  • Общий бассейн
  • Детская площадка
  • Ландшафтные сады
  • 24-часовая охрана и профессиональное управление недвижимостью

Почему выбирают это место

У комплекса очень удачное расположение:

  • В шаговой доступности находятся супермаркеты, рестораны, отели, торговый центр, международная школа, гавань Пафоса, средневековый замок и археологические памятники.
  • Обеспечен удобный выезд к пляжу Корал-Бей и к международному аэропорту. 
  • Сочетание тишины, приватности и хорошей транспортной доступности.

Для кого это предложение

Royal Bay Resort подойдёт тем, кто ищет:

  • элитный образ жизни у моря;
  • возможность приобрести недвижимость для отдыха или постоянного проживания;
  • надёжные инвестиции в премиальную прибрежную недвижимость Кипра.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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НДС
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Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,24 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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