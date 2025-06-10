  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Жилой комплекс Land Of Tomorrow

Жилой комплекс Land Of Tomorrow

муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
BTC
7.2074835
ETH
377.7750228
USDT
599 079.1491381
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27352
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

О комплексе

Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апартаментов и пентхаусов, окружённых экологически облагороженной набережной протяжённостью 2,5 км, парками, ресторанами, магазинами, коворкингами, фитнес- и SPA-зонами. Панорамные виды на море, архитектура мирового уровня и умная инфраструктура воплощают гармонию технологий и средиземноморского образа жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 89.5
Цена за м², USD 8,463
Цена квартиры, USD 757,420
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 161.2
Цена за м², USD 9,397
Цена квартиры, USD 1,51 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 190.5
Цена за м², USD 10,766
Цена квартиры, USD 2,05 млн
Квартиры Студия
Площадь, м² 67.0
Цена за м², USD 9,044
Цена квартиры, USD 605,936

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс AURALUX
район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
Жилой комплекс “Salsa”
Kampi, Кипр
от
$73,969
Многоквартирный жилой дом NCP-124 TessaMent is a modern residential development located in one of Nicosia’s
район Никосия, Кипр
от
$121,477
Жилой комплекс MESOYI RESIDENCE 8
Тремитуса, Кипр
от
$513,294
Жилой комплекс T House
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,68 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель «Eva».
Апарт - отель «Eva».
Кало Хорио Ларнакас, Кипр
от
$424,087
Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva». Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю. Комплекс расположен в первой линии мор…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Жилой комплекс 🏙️ NIERO CITY APARTMENTS – ВАШ ДОМ НА МОРЕ И В ГОРОДЕ
Каппарис, Кипр
от
$191,928
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
📍 Паралимни, Кипр | Завершение строительства: июль 2027 Идеальный проект для жизни, отдыха и инвестиций – Niero City Apartments в самом центре Паралимни. Современный жилой комплекс всего в 7 минутах от пляжей Каппарис и Новой марины Паралимни, а также в 10 минутах от знаменитого Fig Tree…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Santa Maria Villas
Жилой комплекс Santa Maria Villas
Героскипу, Кипр
от
$1,15 млн
Площадь 480 м²
1 объект недвижимости 1
Santa Maria — Современная вилла с 4 спальнями и панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Ультра-роскошная вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами расположена в самом престижном районе Йероскипу с панорамным видом на море — от аэропорта Пафоса до Coral Bay. Просторная гостиная, кухня и …
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации