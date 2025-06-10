Жилой комплекс Land Of Tomorrow

Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апартаментов и пентхаусов, окружённых экологически облагороженной набережной протяжённостью 2,5 км, парками, ресторанами, магазинами, коворкингами, фитнес- и SPA-зонами. Панорамные виды на море, архитектура мирового уровня и умная инфраструктура воплощают гармонию технологий и средиземноморского образа жизни.