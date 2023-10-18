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Продажа новостроек в Паралимни

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€735,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1,5 км Пляж Каламис - 1,5 км Супермаркет - 780 метров Пляж Пернера - 1,6 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€520,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 1 км Пляж Каламис - 900 метров Супермаркет - 250 метров Пляж Пернера - 850 метров Пляж Марлита - 1,3 км Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€398,475
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат в спальнях Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€269,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные квартиры, занимающие весь этаж. Квартира на верхнем этаже имеет сад на крыше с джакузи и зоной отдыха. Резиденция располагает садом и бассейном. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Гавань Паралимни - 3 км Пляж - 1 км Аэропорт - 64 км Супермаркет - 500 метров Ресторан - 500 метров Никосия - 50 минут Ларнака - 30 минут Лимассол - 1 час 10 минут
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€479,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе. Порт - 900 метров Пляж - 900 метров Аэропорт - 63 км Супермаркет - 400 метров Ресторан - 400 метров
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в центре Протараса, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€1,65 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 400 метров Магазины - 50 метров Аэропорт - 40 минут Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€481,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и живописным видом. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, рядом с центром города Протарас и пляжами с Голубым флагом, в нескольких минутах от центра Паралимни. Порт - 800 метров Пляж - 800 метров Аэропорт - 62 км Супермаркет - 300 метров Ресторан - 300 метров
Жилой комплекс Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€2,95 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные виллы с бассейнами. Земельные участки - от 274 м2 до 368 м2. Расположение и объекты поблизости Ближайший пляж - 300 метров Аэропорт Ларнаки - 45 км Рестораны и магазины - 400 метров Порт Протарас - 2,25 км Центр города - 4,5 км Супермаркеты - 500 метров Частная школа - 4 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€592,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на море, бассейном, парковочными местами, верандами и зоной барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких метрах от центра Протараса. Пляж - 1,6 км Аэропорт - 40 км Супермаркет - 200 метров Ресторан - 150 метров Автобусная остановка - 200 метров Порт - 5 км
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