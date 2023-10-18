Паралимни, Кипр

от €398,475

Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат в спальнях Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.