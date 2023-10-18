Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 1,5 км
Пляж Каламис - 1,5 км
Супермаркет - 780 метров
Пляж Пернера - 1,6 км
Предлагаются виллы с бассейнами 3х8 м, верандами и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 1 км
Пляж Каламис - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Пляж Пернера - 850 метров
Пляж Марлита - 1,3 км
Пляж Сирена-Бэй - 1,2 км
Предлагаются просторные современные виллы с бассейнами 3х6 м и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном курортном городе Протарас, всего в нескольких минутах от песчаных пляжей с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктуры, включая школы, магазины и супермаркеты, кафе и рестораны, ночные клубы, в 45 минутах от аэропорта Ларнаки.
Предлагаются современные квартиры, занимающие весь этаж.
Квартира на верхнем этаже имеет сад на крыше с джакузи и зоной отдыха.
Резиденция располагает садом и бассейном.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 3 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 64 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Никосия - 50 минут
Ларнака - 30 минут
Лимассол - 1 час 10 минут
Предлагаются современные стильные виллы с бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе.
Порт - 900 метров
Пляж - 900 метров
Аэропорт - 63 км
Супермаркет - 400 метров
Ресторан - 400 метров
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 400 метров
Магазины - 50 метров
Аэропорт - 40 минут
Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и живописным видом.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе, рядом с центром города Протарас и пляжами с Голубым флагом, в нескольких минутах от центра Паралимни.
Порт - 800 метров
Пляж - 800 метров
Аэропорт - 62 км
Супермаркет - 300 метров
Ресторан - 300 метров
Предлагаются высококачественные виллы с бассейнами.
Земельные участки - от 274 м2 до 368 м2.
Расположение и объекты поблизости
Ближайший пляж - 300 метров
Аэропорт Ларнаки - 45 км
Рестораны и магазины - 400 метров
Порт Протарас - 2,25 км
Центр города - 4,5 км
Супермаркеты - 500 метров
Частная школа - 4 км
Предлагаются красивые виллы с панорамным видом на море, бассейном, парковочными местами, верандами и зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких метрах от центра Протараса.
Пляж - 1,6 км
Аэропорт - 40 км
Супермаркет - 200 метров
Ресторан - 150 метров
Автобусная остановка - 200 метров
Порт - 5 км