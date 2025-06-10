Коттеджный посёлок The Pearl

The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос.

Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено.

The Pearl — это уникальный жилой проект, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса — Хлорака. Этот элитный комплекс включает всего 5 отдельно стоящих вилл, каждая из которых продумана до мелочей для комфортной жизни у моря.

🌿 Современная архитектура и продуманная планировка

Виллы выполнены в средиземноморском минимализме: открытая планировка, большие окна, натуральные материалы и плавный переход из внутреннего пространства на террасу.

🏡 Основные характеристики:

3 спальни и 3 ванные комнаты

Крытая площадь до 144 м²

Веранды до 37 м²

Участки от 330 до 447 м²

Частный бассейн 3×6 м

VRF-кондиционирование (включено)

Система тёплых полов (включена)

Энергоэффективные окна и теплоизоляция

Кухня и санузлы с полной отделкой

Ламинат в спальнях, плитка — в остальных зонах

🔧 Дополнительно по желанию:

Пакет мебели — €35 000

Барбекю-зона — €10 000

Солнечные панели 6 кВт — €10 000

📍 Расположение:

🌊 1 км до моря

🛒 1,5 км до супермаркета

🛍️ 4 км до Kings Avenue Mall

Рядом международные школы, клиники, кафе и аптеки

💼 Подходит для:

Постоянного проживания

Пляжного отдыха с семьёй

Прибыльной аренды и инвестиций в недвижимость

The Pearl — это гармония уединения, стиля и практичности.

📞 Свяжитесь с нами сегодня — узнайте больше, получите планировку и выберите свою виллу мечты на Кипре!