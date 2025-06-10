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Коттеджный посёлок The Pearl

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$748,057
от
$4,091/м²
BTC
8.8979868
ETH
466.3815326
USDT
739 592.1775282
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27127
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос.

Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено.

The Pearl — это уникальный жилой проект, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса — Хлорака. Этот элитный комплекс включает всего 5 отдельно стоящих вилл, каждая из которых продумана до мелочей для комфортной жизни у моря.

🌿 Современная архитектура и продуманная планировка

Виллы выполнены в средиземноморском минимализме: открытая планировка, большие окна, натуральные материалы и плавный переход из внутреннего пространства на террасу.

🏡 Основные характеристики:

  • 3 спальни и 3 ванные комнаты

  • Крытая площадь до 144 м²

  • Веранды до 37 м²

  • Участки от 330 до 447 м²

  • Частный бассейн 3×6 м

  • VRF-кондиционирование (включено)

  • Система тёплых полов (включена)

  • Энергоэффективные окна и теплоизоляция

  • Кухня и санузлы с полной отделкой

  • Ламинат в спальнях, плитка — в остальных зонах

🔧 Дополнительно по желанию:

  • Пакет мебели — €35 000

  • Барбекю-зона — €10 000

  • Солнечные панели 6 кВт — €10 000

📍 Расположение:

  • 🌊 1 км до моря

  • 🛒 1,5 км до супермаркета

  • 🛍️ 4 км до Kings Avenue Mall

  • Рядом международные школы, клиники, кафе и аптеки

💼 Подходит для:

  • Постоянного проживания

  • Пляжного отдыха с семьёй

  • Прибыльной аренды и инвестиций в недвижимость

The Pearl — это гармония уединения, стиля и практичности.
📞 Свяжитесь с нами сегодня — узнайте больше, получите планировку и выберите свою виллу мечты на Кипре!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 176.3
Цена за м², USD 4,376
Цена квартиры, USD 771,434

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Цена по запросу
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Коттеджный посёлок The Pearl
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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