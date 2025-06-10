Коттеджный посёлок The Pearl

The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос.
Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено.
The Pearl — это уникальный жилой проект, расположенный в одном из самых востребованных районов Пафоса — Хлорака. Этот элитный комплекс включает всего 5 отдельно стоящих вилл, каждая из которых продумана до мелочей для комфортной жизни у моря.
🌿 Современная архитектура и продуманная планировка
Виллы выполнены в средиземноморском минимализме: открытая планировка, большие окна, натуральные материалы и плавный переход из внутреннего пространства на террасу.
🏡 Основные характеристики:
3 спальни и 3 ванные комнаты
Крытая площадь до 144 м²
Веранды до 37 м²
Участки от 330 до 447 м²
Частный бассейн 3×6 м
VRF-кондиционирование (включено)
Система тёплых полов (включена)
Энергоэффективные окна и теплоизоляция
Кухня и санузлы с полной отделкой
Ламинат в спальнях, плитка — в остальных зонах
🔧 Дополнительно по желанию:
Пакет мебели — €35 000
Барбекю-зона — €10 000
Солнечные панели 6 кВт — €10 000
📍 Расположение:
🌊 1 км до моря
🛒 1,5 км до супермаркета
🛍️ 4 км до Kings Avenue Mall
Рядом международные школы, клиники, кафе и аптеки
💼 Подходит для:
Постоянного проживания
Пляжного отдыха с семьёй
Прибыльной аренды и инвестиций в недвижимость
The Pearl — это гармония уединения, стиля и практичности.
📞 Свяжитесь с нами сегодня — узнайте больше, получите планировку и выберите свою виллу мечты на Кипре!