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Кипр
Жилая
Виллы
Виллы с видом на море на Кипре
Героскипу
57
Polis Chrysochous
49
Паралимни
47
Tsada
43
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Kiti
25
Протарас
24
Сообщество Мандрия
20
Церковное Сообщество
13
Муниципалитет Агиос Афанасиос
12
Сообщество Талас
12
Сообщество Хлорака
12
Chloraka
11
Сообщество Муттаякас
9
Kathikas
8
koinoteta pyrgou lemesou
7
Никосия
7
Гермасойя
5
SOUNI-ZANAKIA
3
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592 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
5
3
160 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
4
3
140 м²
В Бахчели недвижимость пользуется повышенным спросом среди иностранных граждан. И это неуди…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
4
4
113 м²
Роскошная вилла 113,5 м² + 33 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Ко…
€732,664
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с террасой, с садом, у моря
Кипр, Кипр
3
82 м²
Вилла 2+1 80 м² с частным бассейном в элитном комплексе в 300 метрах от пляжа. Комплекс ра…
€403,824
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
4
2
215 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
4
2
143 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
5
3
304 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
168 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Добро пожаловать на красивый Кипр - остров с безукоризненными пляжами, удивительной культуро…
€426,686
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
7
6
239 м²
3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
5
5
209 м²
3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
AK, Кипр
3
2
200 м²
2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
1
Рекомендовать
1
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
430 м²
2
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
€740,923
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
512 м²
2
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
€743,478
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
5
200 м²
2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
5
210 м²
2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
6
375 м²
3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
6
465 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
7
500 м²
3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
4
2
205 м²
2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€430,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
3
1
170 м²
2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€349,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
5
2
273 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
170 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
155 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
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