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  4. Виллы

Виллы с видом на море на Кипре

Героскипу
57
Polis Chrysochous
49
Паралимни
47
Tsada
43
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Kiti
25
Протарас
24
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592 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
В Бахчели недвижимость пользуется повышенным спросом среди иностранных граждан. И это неуди…
€1,15 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Роскошная вилла 113,5 м² + 33 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Ко…
€732,664
Вилла 3 комнаты с террасой, с садом, у моря в Кипр, Кипр
Вилла 3 комнаты с террасой, с садом, у моря
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Вилла 2+1 80 м² с частным бассейном в элитном комплексе в 300 метрах от пляжа. Комплекс ра…
€403,824
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в AJ11-12, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
AJ11-12, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кипр, Кипр
Вилла с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Добро пожаловать на красивый Кипр - остров с безукоризненными пляжами, удивительной культуро…
€426,686
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с гаражом
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€825,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в AK, Кипр
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
AK, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Темплос/Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
€740,923
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
€743,478
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€2,95 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€430,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€349,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кипр, Кипр
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€435,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000

Параметры недвижимости на Кипре

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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