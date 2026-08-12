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Виллы у моря на Кипре

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муниципалитет Пафос
150
муниципалитет Ларнака
21
Пейя
303
Айя-Напа
63
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80 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Шестикомнатное святилище изысканной элегантности. С широким панорамным видом и в окружении з…
$1,26 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 525 м²
Непревзойденный жизненный опыт, с щедрым 525 кв.м. жилой площади, расположенной на обширном …
$3,43 млн
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,46 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Умный дом с панорамным видом на море Особенности собственности: Спальни: 6 просторных спален…
$5,16 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Собственность Описание Откройте для себя эту элегантную и исключительно просторную 4-комнат…
$3,42 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Вилла в Писсури, Кипр
Вилла
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Исключительная возможность владеть роскошной отдельно стоящей виллой в красивой, тихой и вос…
$1,37 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Эта выдающаяся недвижимость была построена по очень высоким спецификациям и предлагает конфи…
$6,88 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$668,428
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями с дополнительной комнатой горничной расположена в тихом …
$3,44 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$505,650
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Это выдающееся свойство было построено по очень высоким спецификациям и предлагает панорамны…
$4,93 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$3,11 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла Key-Ready Luxury для продажи в морских пещерах, Пейя, Пафос Представляем эту потрясаю…
$1,74 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Размер: 1234 SQM ВИЛЛА СИЗ: 370 SQM ОБЩЕСТВО: 240 M над уровнем моря Два этажа Спальни :- 4 …
$6,31 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$528,739
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — Роскошная четырёхкомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзи…
$762,770
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$3,11 млн
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Вилла в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Отдельный угол 5 спальни Вилла в востребованном месте Агиос Атанасиос, в пределах легкого до…
$1,26 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, эта исключительная современная резиденция п…
$2,24 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Откройте для себя необычную резиденцию в престижном жилом анклаве Паниотис, одном из самых э…
$7,87 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — Роскошная пятикомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзивно…
$1,64 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Прекрасная вилла с 5 спальнями с прекрасным беспрепятственным видом на море со всех уровней.…
$892,338
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,48 млн
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Параметры недвижимости на Кипре

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