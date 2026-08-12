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Отели на Кипре

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муниципалитет Пафос
7
муниципалитет Ларнака
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муниципалитет Лимасол
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28 объектов найдено
Отель 2 578 м² в Педулас, Кипр
Отель 2 578 м²
Педулас, Кипр
Количество спален 50
Площадь 2 578 м²
Отель расположен в уединенном, пышном и спокойном сосновом лесу в 3 км от Продромоса и Педул…
$5,90 млн
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Отель 2 000 м² в Киссонерга, Кипр
Отель 2 000 м²
Киссонерга, Кипр
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Уютно расположенные в одном из самых живописных и исторических районов Пафоса, Кипр, наши от…
$4,43 млн
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Отель 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 12
Площадь 800 м²
Полностью отремонтированная гостиничная квартира в районе Папас, Лимассол. Всего в нескольки…
$2,95 млн
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TekceTekce
Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
Этот современный 4-этажный отель удобно расположен в историческом центре Ларнаки на очароват…
$15,35 млн
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Отель 841 м² в Педулас, Кипр
Отель 841 м²
Педулас, Кипр
Количество спален 16
Площадь 841 м²
Недвижимость 3-х этажей - 16 комнат для размещения Это просторное трехэтажное здание, ранее …
$522,539
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Отель 938 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Отель 938 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 17
Площадь 938 м²
Продажа апартаментов в отеле - Agios Tychonas, Лимассол Отличная инвестиционная возможность …
$7,16 млн
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Отель в Minden, Кипр
Отель
Minden, Кипр
Количество спален 202
Добро пожаловать на пляжный курорт в Ларнаке. Расположенный на краю Средиземного моря и окру…
$88,53 млн
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Отель 830 м² в Тохни, Кипр
Отель 830 м²
Тохни, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 830 м²
Расположенный в нежных горных пейзажах Точни, этот апарт-отель для агротуризма представляет …
$1,74 млн
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Отель 1 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом сердце Ларнаки, идеально расположен недалеко от основных достопримечат…
$3,84 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 35
Дом престарелых, расположенный в Пафосе, Кипр. Дом медсестер предоставляет свои услуги в теч…
$1,72 млн
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Отель 1 425 м² в Полис, Кипр
Отель 1 425 м²
Полис, Кипр
Количество спален 57
Площадь 1 425 м²
Отель на продажу в Полис Хризохус, Пафос. Исключительная инвестиционная возможность в сердце…
$3,49 млн
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Отель 4 168 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 4 168 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 114
Площадь 4 168 м²
Отель полностью отремонтирован и имеет 114 номеров. Эта недвижимость находится в 14 минутах …
$23,86 млн
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Отель 2 000 м² в Като Платрес, Кипр
Отель 2 000 м²
Като Платрес, Кипр
Количество спален 7
Площадь 2 000 м²
Изысканный особняк на продажу: роскошный ретрит с захватывающими видами Этот необыкновенный …
$6,44 млн
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Отель 4 000 м² в Kakopetria, Кипр
Отель 4 000 м²
Kakopetria, Кипр
Количество спален 58
Площадь 4 000 м²
Отель гнездится среди сосен и плоских деревьев, с видом на живописную горную деревню Какопет…
$7,18 млн
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Отель 1 570 м² в район Лимасол, Кипр
Отель 1 570 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 570 м²
Здание целиком на 20 квартир - Лимассол | Кипр. Раздерем подробно проект NEON Limassol …
$6,72 млн
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Отель 2 790 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 2 790 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 45
Площадь 2 790 м²
Комплекс апартаментов отеля на продажу - Гробницы королей, Пафос. Отличная инвестицио…
$10,36 млн
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Отель 3 500 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 3 500 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 3 500 м²
Дружелюбный и устоявшийся гостиничный комплекс с коммерческими магазинами, идеально располож…
$11,80 млн
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Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,95 млн
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Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Общий размер участка: 13,257м2 Общая площадь застройки: 10,133 м2 (внутри подвала) Общая…
$15,35 млн
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Отель 1 000 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Продажа апартаментов в отеле - Туристическая зона Гермасойя, Лимассол. Всего в 150 метрах от…
$5,49 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 105
$21,53 млн
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Отель 11 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 11 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 250
Площадь 11 500 м²
$75,32 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 127
$14,22 млн
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Отель 15 000 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель 15 000 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 320
Площадь 15 000 м²
$340,37 млн
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Отель в Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
Гостиничный комплекс 5* расположен в поселке Чаталкай, в 2 километрах от Средиземного моря, …
$87,09 млн
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Отель 927 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 927 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
$2,67 млн
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Отель в муниципалитет Пафос, Кипр
Отель
муниципалитет Пафос, Кипр
$97,25 млн
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Отель в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 700
$605,75 млн
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