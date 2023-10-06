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Отели на Кипре

Пафос
7
Лимасол
3
Никосия
3
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15 объектов найдено
Отель в Лимасол, Кипр
Отель
Лимасол, Кипр
Продается здание площадью 0 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
€580,000
Отель в Никосия, Кипр
Отель
Никосия, Кипр
Площадь 1 500 м²
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
€3,50 млн
Отель 18 спален с парковкой в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с парковкой
Пафос, Кипр
Количество спален 18
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Отель 13 спален с парковкой, с видом на город в Лимасол, Кипр
Отель 13 спален с парковкой, с видом на город
Лимасол, Кипр
Количество спален 13
Площадь 900 м²
Продается здание площадью 900 кв.м В Лимассоле. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж с…
€1,70 млн
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Отель 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
€2,55 млн
Отель 18 спален с furnishings в Пафос, Кипр
Отель 18 спален с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 29
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 730 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 730 кв.м В Пафосе. Отель расположен на 2уровнях. Второй этаж состои…
€1,40 млн
Отель 1 комната с furnishings в Никосия, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Отелькатегории B: гостиничныеапартаменты. Год: 1979 Центральное местоположение, 100-150 метр…
€3,50 млн
Отель 1 комната с furnishings в Протарас, Кипр
Отель 1 комната с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Отель 320 комнат в Пафос, Кипр
Отель 320 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 320
Площадь 15 000 м²
€322,00 млн
Отель в Пафос, Кипр
Отель
Пафос, Кипр
€92,00 млн
Отель 700 комнат в Лимасол, Кипр
Отель 700 комнат
Лимасол, Кипр
Комнаты 700
€575,00 млн
Отель 127 комнат в Пафос, Кипр
Отель 127 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 127
€13,50 млн
Отель 250 комнат в Пафос, Кипр
Отель 250 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 250
Площадь 11 500 м²
€71,50 млн
Отель 105 комнат в Пафос, Кипр
Отель 105 комнат
Пафос, Кипр
Комнаты 105
€20,50 млн
Отель с Spalni в Никосия, Кипр
Отель с Spalni
Никосия, Кипр
The hotel complex 5 * is located in the village of Chatalkay, 2 kilometers from the Medite…
€79,50 млн

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