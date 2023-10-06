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Виллы на Кипре

Пейя
148
Сообщество Святого Тихона
66
Героскипу
57
Муниципалитет Germasogeia
53
Polis Chrysochous
49
Паралимни
47
Tsada
43
Empa
35
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1 440 объектов найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Резиденция Каллисто - современная ода свету. Двухсторонние складные двери создают ветровую д…
€2,48 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с childrens playground
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Драматический стеклянный вход приветствует вас в Гармонии, доме, устроенном вокруг его пораз…
€2,72 млн
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a в Tsada, Кипр
Вилла 4 спальни с полем для гольфа, с childrens playground, с clubhouse with restaurant cafe a
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€2,80 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Никосия, Кипр
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Последняя вилла в комплексе в Никосии. Общее количество вилл 26. Площадь: 160 м2 + терраса н…
€189,700
Вилла 5 спален в Палодея, Кипр
Вилла 5 спален
Палодея, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€1,11 млн
Вилла 4 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 4 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€752,000
Вилла 3 спальни в Палодея, Кипр
Вилла 3 спальни
Палодея, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот исключительный закрытый комплекс, расположенный в уважаемом пригороде Лимассола Палодия…
€576,000
Вилла 3 спальни в Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Добро пожаловать на эти потрясающие виллы, расположенные в самом сердце популярного района П…
€481,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Вилла 4 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 4 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 159 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€410,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Nestled within the picturesque village of Mandria, west of Pafos, lies a charming project th…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Nestled within the picturesque village of Mandria, west of Pafos, lies a charming project th…
€360,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Расположенный в живописной деревне Мандрия, к западу от Пафоса, находится очаровательный про…
€315,000

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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