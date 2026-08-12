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Виллы на Кипре

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муниципалитет Пафос
150
муниципалитет Ларнака
21
Пейя
303
Айя-Напа
63
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2 440 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 Bedroom Villa in Sea Caves Discover contemporary coastal living, an exclusive collection …
$1,42 млн
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MYSPACE
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная вилла с семью спальнями с частным офисом, независимым гостевым домом и сауной в С…
$1,10 млн
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Вилла в Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Вилла
Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторная роскошная вилла с панорамной горой Виды Расположенная в тихой деревне Кало Хорио,…
$1,03 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная отдельно стоящая трехкомнатная вилла в настоящее время строится в Гермасогее, од…
$1,27 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
7+1 БЕДРУМ ДЕТАШИРОВАННАЯ ВИЛЛА | 550 м2 | НЕЗАВИСИМЫЙ 1-БЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ | ЛАРГОВЫЙ ПЛО…
$1,37 млн
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 818 м²
Ground floor : 3 covered parking, electric gate, pool, 2 sitting areas, barbecue area, tradi…
$4,03 млн
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Полностью отремонтированная вилла с 3 спальнями в Соуни, Лимассол, с 3 ванными комнатами, а …
$646,589
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Роскошная вилла с пятью спальнями, предлагаемая вне плана в востребованном районе на склоне …
$2,53 млн
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Вилла в муниципалитет Лимасол, Кипр
Вилла
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Количество этажей 5
Трехкомнатная вилла - премьер-министр, живущий в Агиа Файле Просторная вилла с тремя спальня…
$1,38 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
Эта совершенно новая вилла с четырьмя спальнями (плюс офис) является внеплановой застройкой …
$2,43 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная шестикомнатная вилла площадью около 400 м2, расположенная на обширном, красиво бла…
$1,56 млн
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
This modern 3-bedroom villa offers stylish and comfortable living in the sought-after coasta…
$587,947
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Вилла в район Лимасол, Кипр
Вилла
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена современная отдельно стоящая вилла, предлагающая комфортный образ жизн…
$990,250
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Вилла в Като Полемидия, Кипр
Вилла
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
В этом новом проекте расположился очаровательный двухуровневый дом с двумя спальнями, которы…
$431,317
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Вилла в Мони, Кипр
Вилла
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A spacious 3-bedroom wooden home thoughtfully designed for families who value eco-friendly l…
$509,885
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Вилла в Empa, Кипр
Вилла
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Three-Bedroom Villa with Rooftop Terrace and Pool Option in Emba, Paphos This stylish three…
$970,470
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Вилла в Акрунда, Кипр
Вилла
Акрунда, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается: Откройте для себя эту современную отдельно стоящую виллу в спокойном районе Акрун…
$594,518
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в Тремитуса, Кипр
Вилла
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Эти частные виллы представляют собой уникальное сочетание роскоши и природы, гарантируя непр…
$1,51 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Продается: Эта просторная отдельно стоящая вилла в Айя-Напе предлагает идеальное сочетание к…
$2,18 млн
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Описание объекта: Проект включает в себя 14 роскошных вилл с четырьмя и пятью спальнями, тща…
$725,102
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Petra очень просторный и светлый, этот дизайн с 4 спальнями максимально увеличивает вид из к…
$3,12 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Продается: Красивая отдельно стоящая вилла теперь доступна в привлекательном районе Афродита…
$1,65 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Проект состоит из 20 частных отдельно стоящих трех и четырехспальных вилл с большим ландшафт…
$413,614
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International Property Alerts
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Вилла в Айя-Напа, Кипр
Вилла
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Luxury Living in the Heart of Ayia Napa – 4-Bedroom Villa with Pool & Roof Garden Nestled in…
$1,56 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Параметры недвижимости на Кипре

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