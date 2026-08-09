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Недвижимость от застройщика в муниципалитете Ларнака, Кипр

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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite House - Ларнака | Кипр.
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$340,919
Варианты отделки С отделкой
Aphrodite House Larnaca | Cyprus Aphrodite House — это не просто жилой комплекс, а новая философия жизни, в которой современность, комфорт и приватность создают уникальное пространство для тех, кто ценит стиль, инновации и качество. Проект обещает стать новой жемчужиной Ларнаки и одним…
Агентство
Smart Home
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Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
Жилой комплекс EOS
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Жилой комплекс EOS
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$283,033
Площадь 72–101 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Eos — новый проект от Adwan Real Estate, расположенный в самом сердце Ларнаки, на тихой улице прямо напротив комплекса Helios. Здесь гармонично сочетаются удобства городской жизни и атмосфера уединённого отдыха. Всего 8 просторных апартаментов с 1 и 2 спальнями, крытыми веранд…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
Жилой комплекс Marina-View Residence in Larnaca
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,13 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши, комфорта и современного дизайна в этой исключительной мезонетной квартире, расположенной в престижной новой зоне Ларнаки Марина. С энергетическим классом А, это жильё предлагает экологичное проживание с захватывающими панорамными видами на марин…
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
Жилой комплекс Land Of Tomorrow
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$605,936
Площадь 67–191 м²
4 объекта недвижимости 4
Добро пожаловать в знаковый прибрежный проект, который переосмысляет будущее Ларнаки — устойчивое сообщество XXI века, превращающее 300 000 м² бывших промышленных территорий в современное пространство для жизни и отдыха. Комплекс предлагает роскошные резиденции от студий до 3-комнатных апарт…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
89.5
751,335
Квартира 2 комнаты
161.2
1,50 млн
Квартира
190.5
2,03 млн
Студия
67.0
601,068
Ассоциация
BitProperty
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Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
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Многоквартирный жилой дом REEF RESIDENCE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Просторная 3-спальная квартира 131 м2 на 5-м этаже. Проект расположен в престижном районе Маккензи Маккензи с его знаменитыми ресторанами, барами и тавернами всего в 70 метрах от моря. Квартира имеет современный дизайн, высокое качество отделочных материалов и удобную планировку. Вся инфраст…
Ассоциация
BitProperty
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Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
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Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Агентство
SMAK Partners
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