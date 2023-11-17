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Продажа новостроек в Ларнака

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Солнечные панели Видеодомофон Подготовка для кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе в Ливадии, рядом с супермаркетом, ресторанами, кафе. Международный аэропорт Ларнаки - 14 минут езды Айя-Напа - 30 минут езды Никосия - 35 минут езды Протарас - 40 минут езды Лимассол - 45 минут езды
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Солнечные панели Видеодомофон Подготовка для кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе в центре Ларнаки, рядом с новой гаванью, в пешей доступности от супермаркета, торгового центра, школ, ресторанов, кафе. Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды Айя-Напа - 25 минут езды Никосия - 30 минут езды Протарас - 35 минут езды Лимассол - 45 минут езды
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Солнечные панели Видеодомофон Подготовка для кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе Арадипу, рядом с новой гаванью, в пешей доступности от супермаркета, торгового центра, школ, ресторанов, кафе. Международный аэропорт Ларнаки - 12 минут езды Айя-Напа - 30 минут езды Никосия - 35 минут езды Протарас - 40 минут езды Лимассол - 45 минут езды
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€410,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, садами. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Ливадия, рядом с супермаркетом.
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€288,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Подготовка для установки кондиционеров Центральная спутниковая антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Набережная и пляж - 10 минут ходьбы Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном жилом районе Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в престижном жилом районе Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€200,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше и панорамным видом на окрестности. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в эксклюзивном престижном районе Ларнаки, менее чем в 3 км от пляжей с Голубым флагом, рядом со школами, супермаркетами и автомагистралями.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и тренажерным залом, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном и тренажерным залом, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€203,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с большими балконами и живописными видами на море и горы, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает ухоженным садом, открытым бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гранитная столешница Домофон Паркет Солнечные панели Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в жилом районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, центром города, автомагистралью и гаванью.
Жилой комплекс Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в 700 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€321,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют террасы на крыше. Резиденция располагает общим садом. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Резиденция находится в центре Ларнаки, в 700 метрах от пляжа Финикудес, в 5 минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€320,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет сад на крыше и панорамный вид на город. Окончание строительства - лето 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в центре Ларнаки, рядом с престижной школой, в пешей доступности от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€675,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, услугами консьержа, подземной парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки с множеством ресторанов, кафе, магазинов, рядом с пляжем, удостоенным Голубого флага, в нескольких минутах от международного аэропорта.
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€209,733
Агентство: TRANIO
Проект - многофункциональный комплекс в центре города. В проекте здание с квартирами с 1-3 спальнями и студиями с современным и роскошным дизайном, магазины на первом этаже, парковка для велосипедистов, ландшафтные сады на крыше. Расположение и объекты поблизости В центре города Ларнака. Рядом оживлённые улицы, живописные площади, кафе, рестораны, магазины, бары. Школа: 20 м Аэропорт: 8 км Университет: 2 км Больница: 2 км Пляж: 500 м
Жилой комплекс Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€205,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 90 метрах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными террасами, в спокойном и живописном районе, Ливадия, Ларнака
Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными террасами, в спокойном и живописном районе, Ливадия, Ларнака
Ларнака, Кипр
от
€143,320
Агентство: TRANIO
Современный жилой проект в спокойном и живописном пригороде района Ливадия, Ларнака. В проекте апартаменты с 1-3 спальнями. В окружении зелени, недалеко от общественного транспорта и всех основных объектов инфраструктуры. Расположение и объекты поблизости В нескольких минутах езды можно найти центр города Ларнаки, аэропорт, солёное озеро Ларнаки, набережную с отелями, яхт-клубом, пляжем Finikoudes, парк Land of Tomorrow.
Жилой комплекс Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Пентхаус имеет террасу на крыше. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Крупнейший парк Ларнаки - 200 метров Соленое озеро Ларнаки - 500 метров Центра Ларнаки - 3 минуты Пляж - 5 минут
Жилой комплекс Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€457,326
Агентство: TRANIO
Предлагается многофункциональный проект, включающий двухкомнатные квартиры и коммерческие помещения. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с морем, портом и гаванью, пляжами и центром Ларнаки.
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в престижном районе, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€250,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на холме МакКензи, в нескольких метрах от побережья.
Жилой комплекс Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр
Жилой комплекс Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€408,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами барбекю. Возможно строительство бассейна. Особенности квартир Каждый дом включает гостиную открытой планировки, отдельную кухню, прачечную. Удобства и оснащение в доме Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и морем.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€258,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Пентхаусы имеют просторные террасы. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Солнечные водонагреватели Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах от торгового центра и больницы.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€255,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами. Резиденция располагает парковкой и садом на крыше. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах от пляжей.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы с парковочными местами. Квартиры имеют собственные сады. Пентхаусы имеют террасы на крыше. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Бронированная дверь Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 2 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€186,900
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и исторических достопримечательностей.
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном центральном районе Ларнаки, в пешей доступности от школ, супермаркетов, кинотеатра, всего в 10 минутах езды от набережной и пляжа с Голубым флагом.
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€385,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами. Расположение и объекты поблизости Самый большой парк Ларнаки - 3 минуты Центр города - 4 минуты Пляж Финикудес - 5 минут Соленое озеро Ларнаки - 7 минут Больница - 7 минут Торговый центр - 8 минут
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€388,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с парковочными местами для 2 машин, садами, панорамным видом на побережье и окрестности. Возможно строительство бассейна. Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами. Особенности квартир Каждый дом включает 3 или 4 спальни, 3 или 4 ванные комнаты, кухню открытой планировки. Основная спальня имеет собственную душевую комнату. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки камина Солнечные панели Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, соединяющей Никосию и Лимассол. Ларнака - 3 км Ресторан - 500 метров Пляж - 2,5 км Аэропорт - 2 км
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€562,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с просторными террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейном, садом, подземным гаражом и видом на море. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Подготовка для установки электрического отопления Солнечные водонагреватели Цветной видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 80 метрах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€693,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с садом и двойной парковкой, видами на море и горы. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Жилой комплекс Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новые апартаменты с садом на крыше рядом с новой гаванью Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€210,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты в большими верандами, садом на крыше и парковочными местами. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Панорамные окна Кондиционеры Кухонная мебель Домофон Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с новой гаванью Ларнаки и автомагистралью, центром города, магазинами, ресторанами и развлечениями.
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет сад на крыше. Резиденция располагает парковкой и панорамным видом на море. Окончание строительства - лето 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от моря. Гавань Ларнаки - 5 минут езды Школы и колледжи - 5 минут езды Супермаркеты - 5 минут езды Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€600,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет сад на крыше. Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от моря. Гавань Ларнаки - 5 минут езды Школы и колледжи - 5 минут езды Супермаркеты - 5 минут езды Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Жилой комплекс Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с панорамным видом рядом с автомагистралью и инфраструктурой, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€415,380
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и озеро, парковочными местом и помещением для хранения. Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на холме, рядом с главной автомагистралью, в 1 км от школы и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта, в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры (кинотеатр, бары и рестораны, пекарни и супермаркеты).
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от аэропорта и пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€215,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 6 км Магазины - 100 метров Пляж - 4 км Рестораны - 100 метров .
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€452,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты с парковочными местами, верандами и панорамными видами на море и озеро. Резиденция располагает бассейном, ухоженными садами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Светодиодное освещение Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном оживленном районе Ларнаки МакКензи и в нескольких минутах ходьбы от одноименного пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая кафе, рестораны, бутики и развлечения, в 10 км от аэропорт Ларнаки.
Жилой комплекс Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в престижном районе, рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€540,750
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с садом и двойной парковкой. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, недалеко от пляжей, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€175,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды. Окончание строительства - осень 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€470,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами в резиденции с общим садом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 2 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 90 метрах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€355,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж. Пентхаус имеет террасу на крыше. Расположение и объекты поблизости Крупнейший парк Ларнаки - 3 минуты Соленое озеро Ларнаки - 3 минуты Центра Ларнаки - 4 минуты Пляж Финикудес - 6 минут Больница - 7 минут Торговый центр - 8 минут
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€336,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Ларнаки, в 10 минутах ходьбы от пляжа Финикудес.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€1,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные двухуровневые апартаменты с собственным бассейном, видом на город, парковочными местом и помещением для хранения. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Полы с подогревом Оборудованная кухня Кондиционеры Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Ларнаки, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 5 минутах ходьбы от набережной и пляжа. Международный аэропорт Ларнаки - 5 минут Автомагистрали - 5 минут Пляж с Голубым флагом - 600 метров
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€568,421
Агентство: TRANIO
Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов. DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м². ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м². PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м². RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м². THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м². PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м². В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа - 20 м Расстояние до аэропорта - 1 км Расстояние до магазинов - 4 км Расстояние до университета - 10 км Расстояние до больницы - 10 км
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€588,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 100 метрах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€800,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет сад на крыше. Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море. Окончание строительства - февраль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Двойные стеклопакеты Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от моря. Гавань Ларнаки - 5 минут езды Школы и колледжи - 5 минут езды Супермаркеты - 5 минут езды Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€400,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами. Резиденция располагает парковкой и садом на крыше. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от пляжа.
Жилой комплекс Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр
Жилой комплекс Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€854,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными бассейнами, садами и зонами барбекю, парковочными местами. Резиденция располагает общими бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами, клубом, тренажерным залом, сауной, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Кондиционеры Бронированная дверь Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Ламинат Расположение и объекты поблизости Пляжи - 300 метров Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды Центр Ларнаки - 10 минут езды Бары и рестораны - 5 минут Центр Никосии - 35 минут Центр Лимассола - 40 минут
Жилой комплекс Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€372,120
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные апартаменты с обслуживанием. Резиденция располагает ухоженными садами, общей обеденной зоной, тренажерным залом, открытым бассейном и баром, детской площадкой, парковкой на 100 машин. Окончание строительства - июль 2023 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Деревянные двери Ламинат Кухонная мебель Центральное ТВ Пластиковый резервуар для воды на 1 000 литров Кондиционеры во всех спальнях и гостиных Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с центром города и автомагистралями, в 5 минутах от магазинов и ресторанов.
Жилой комплекс Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€370,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы. Пентхаусы имеют террасы на крыше. Резиденция располагает подземной парковкой и включает жилые апартаменты, магазины и офисы. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 400 метрах от новой гавани и в 500 метрах от пляжа.
Жилой комплекс Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Резиденция рядом с пляжами и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€515,178
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной автомагистрали, всего в нескольких минутах от гавани и пляжей, удостоенных Голубого флага, центра города и достопримечательностей.
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€675,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает бассейном, круглосуточным консьерж-сервисом, подземной парковкой, панорамным видом на море. Удобства и оснащение в доме Мраморные полы Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Электрические жалюзи в спальнях Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, рядом с ресторанами и всей необходимой инфраструктурой, в 80 метрах от пляжа МакКензи, в 5 минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€968,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с собственными инфинити-бассейнами и гидромассажем, панорамным видом на гавань и порт. Резиденция располагает тренажерным залом, парковкой, консьерж-сервисом. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки в гостиной Итальянская кухня Панорамные окна Декоративный камин Подготовка для установки пола с подогревом Система "умный дом" Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с новой гаванью Ларнаки, центром города, ресторанами, магазинами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в историческом районе, рядом с пляжем и центром города, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в историческом районе, рядом с пляжем и центром города, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€225,241
Агентство: TRANIO
Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании. Расположение и объекты поблизости Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.
Жилой комплекс Новые апартаменты с парковочными местами рядом с пляжами, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новые апартаменты с парковочными местами рядом с пляжами, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€230,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды. Окончание строительства - осень 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Жилой комплекс Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€980,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, видами на море и сад. Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки с множеством магазинов, кафе и рестораном, в 80 метрах от пляжа МакКензи и нескольких минутах от аэропорта.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€163,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает террасой на крыше с бассейном, баром, тренажерным залом и зоной барбекю. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью, портом Ларнаки и всей необходимой инфраструктурой, в 1,5 км от пляжа Финикудес, удостоенного Голубого флага.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами. Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага. Соленое озеро - 10 минут езды Торговый центр - 6 минут езды
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Апартаменты, занимающие весь этаж, в новой резиденции, в престижном районе, рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€315,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные трехкомнатные квартиры, занимающие весь этаж, с большими террасами 24 м2, парковочными местами, помещениями для хранения, панорамными видами на зеленый парк и соленое озеро. Пентхаус имеет выход на собственную террасу на крыше 38 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, пляжа и всей необходимой инфраструктуры Пляж - 2 минуты Причал для яхт - 7 минут Аэропорт - 7 минут
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на холме с панорамным видом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от моря и аэропорта, Арадиппу, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€204,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Пентхаусы имеют сады на крыше. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Домофон Итальянская кухня Двойные стеклопакеты Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 6 км Магазины - 200 метров Пляж - 3 км Рестораны - 200 метров
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€173,000
Агентство: TRANIO
Проект будет состоять из 2 отдельных зданий, состоящих из квартир с 1 и 2 спальнями. Расположение и объекты поблизости Комплекс стратегически расположен в 1400 метрах от новой пристани для яхт и порта.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе рядом с парком и озером, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Небольшой жилой комплекс с парковкой предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями. Расположение и объекты поблизости Район Фанеромени, известный как один из самых элитных районов Ларнаки, предлагает своим жителям богатый образ жизни, где гарантированы спокойствие и удобство. 50 метров от парка Паттихейо 250 метров от Соленого озера Ларнаки 5 минут от пляжа Финикудес
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом рядом с гаванью, Ливадия, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с тренажерным залом рядом с гаванью, Ливадия, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€272,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Пентхаусы имеют террасы на крыше. Резиденция располагает тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких минутах от новой гавани и порта Ларнаки.
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€262,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами. Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага. Соленое озеро - 10 минут езды Торговый центр - 6 минут езды
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€485,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные водонагреватели Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 2 минутах от пляжа МакКензи.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€196,783
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном, парковкой, ухоженными садами и детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и торгового центра, рядом с автомагистралями. Международный аэропорт Ларнаки - 10 минут
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€287,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1 километре от торгового центра и рядом с автомагистралями. Пляж - 10 минут Гавань - 10 минут Аэропорт - 12 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в 800 метрах от моря, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€165,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает парковкой и садом на крыше. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 800 метрах от пляжа.
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€577,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторной парковкой и собственными садами, большими террасами и балконами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в оживленном районе, в нескольких минутах ходьбы от оборудованного пляжа, ресторана и бара, в нескольких минутах езды от центра Ларнаки. Пляжный клуб - 10 минут ходьбы (3 минут езды) Торговый центр - 15 минут езды Соленое озеро - 20 минут езды
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