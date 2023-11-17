Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Солнечные панели
Видеодомофон
Подготовка для кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе в Ливадии, рядом с супермаркетом, ресторанами, кафе.
Международный аэропорт Ларнаки - 14 минут езды
Айя-Напа - 30 минут езды
Никосия - 35 минут езды
Протарас - 40 минут езды
Лимассол - 45 минут езды
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Солнечные панели
Видеодомофон
Подготовка для кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе в центре Ларнаки, рядом с новой гаванью, в пешей доступности от супермаркета, торгового центра, школ, ресторанов, кафе.
Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды
Айя-Напа - 25 минут езды
Никосия - 30 минут езды
Протарас - 35 минут езды
Лимассол - 45 минут езды
Предлагаются квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют панорамный вид на центр города.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Солнечные панели
Видеодомофон
Подготовка для кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе Арадипу, рядом с новой гаванью, в пешей доступности от супермаркета, торгового центра, школ, ресторанов, кафе.
Международный аэропорт Ларнаки - 12 минут езды
Айя-Напа - 30 минут езды
Никосия - 35 минут езды
Протарас - 40 минут езды
Лимассол - 45 минут езды
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, садами.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Ливадия, рядом с супермаркетом.
Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Подготовка для установки кондиционеров
Центральная спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Набережная и пляж - 10 минут ходьбы
Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы
Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Квартиры на верхнем этаже имеют террасы на крыше и панорамным видом на окрестности.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в эксклюзивном престижном районе Ларнаки, менее чем в 3 км от пляжей с Голубым флагом, рядом со школами, супермаркетами и автомагистралями.
Предлагаются квартиры с большими балконами и живописными видами на море и горы, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает ухоженным садом, открытым бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Гранитная столешница
Домофон
Паркет
Солнечные панели
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе, рядом с пляжами, удостоенными Голубого флага, центром города, автомагистралью и гаванью.
Предлагаются новые апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает общим садом.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в центре Ларнаки, в 700 метрах от пляжа Финикудес, в 5 минутах от аэропорта.
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше и панорамный вид на город.
Окончание строительства - лето 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в центре Ларнаки, рядом с престижной школой, в пешей доступности от пляжа.
Резиденция располагает бассейном, услугами консьержа, подземной парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки с множеством ресторанов, кафе, магазинов, рядом с пляжем, удостоенным Голубого флага, в нескольких минутах от международного аэропорта.
Проект - многофункциональный комплекс в центре города. В проекте здание с квартирами с 1-3 спальнями и студиями с современным и роскошным дизайном, магазины на первом этаже, парковка для велосипедистов, ландшафтные сады на крыше.
Расположение и объекты поблизости
В центре города Ларнака. Рядом оживлённые улицы, живописные площади, кафе, рестораны, магазины, бары.
Школа: 20 м
Аэропорт: 8 км
Университет: 2 км
Больница: 2 км
Пляж: 500 м
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 90 метрах от пляжа МакКензи.
Современный жилой проект в спокойном и живописном пригороде района Ливадия, Ларнака. В проекте апартаменты с 1-3 спальнями.
В окружении зелени, недалеко от общественного транспорта и всех основных объектов инфраструктуры.
Расположение и объекты поблизости
В нескольких минутах езды можно найти центр города Ларнаки, аэропорт, солёное озеро Ларнаки, набережную с отелями, яхт-клубом, пляжем Finikoudes, парк Land of Tomorrow.
Предлагаются апартаменты с террасами.
Пентхаус имеет террасу на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Крупнейший парк Ларнаки - 200 метров
Соленое озеро Ларнаки - 500 метров
Центра Ларнаки - 3 минуты
Пляж - 5 минут
Предлагается многофункциональный проект, включающий двухкомнатные квартиры и коммерческие помещения.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с морем, портом и гаванью, пляжами и центром Ларнаки.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе на холме МакКензи, в нескольких метрах от побережья.
Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами барбекю.
Возможно строительство бассейна.
Особенности квартир
Каждый дом включает гостиную открытой планировки, отдельную кухню, прачечную.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и морем.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Пентхаусы имеют просторные террасы.
Окончание строительства - сентябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Солнечные водонагреватели
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 3 минутах от торгового центра и больницы.
Предлагаются квартиры с террасами.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном жилом районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 10 минутах от пляжей.
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы с парковочными местами.
Квартиры имеют собственные сады.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 2 минутах от пляжа.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и исторических достопримечательностей.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном центральном районе Ларнаки, в пешей доступности от школ, супермаркетов, кинотеатра, всего в 10 минутах езды от набережной и пляжа с Голубым флагом.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с террасами.
Расположение и объекты поблизости
Самый большой парк Ларнаки - 3 минуты
Центр города - 4 минуты
Пляж Финикудес - 5 минут
Соленое озеро Ларнаки - 7 минут
Больница - 7 минут
Торговый центр - 8 минут
Предлагаются виллы с парковочными местами для 2 машин, садами, панорамным видом на побережье и окрестности.
Возможно строительство бассейна.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами.
Особенности квартир
Каждый дом включает 3 или 4 спальни, 3 или 4 ванные комнаты, кухню открытой планировки. Основная спальня имеет собственную душевую комнату.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки камина
Солнечные панели
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, соединяющей Никосию и Лимассол.
Ларнака - 3 км
Ресторан - 500 метров
Пляж - 2,5 км
Аэропорт - 2 км
Предлагаются апартаменты с просторными террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейном, садом, подземным гаражом и видом на море.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Подготовка для установки электрического отопления
Солнечные водонагреватели
Цветной видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 80 метрах от пляжа МакКензи.
Предлагаются виллы с садом и двойной парковкой, видами на море и горы.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Предлагаются апартаменты в большими верандами, садом на крыше и парковочными местами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Панорамные окна
Кондиционеры
Кухонная мебель
Домофон
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится рядом с новой гаванью Ларнаки и автомагистралью, центром города, магазинами, ресторанами и развлечениями.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Резиденция располагает парковкой и панорамным видом на море.
Окончание строительства - лето 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от моря.
Гавань Ларнаки - 5 минут езды
Школы и колледжи - 5 минут езды
Супермаркеты - 5 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от моря.
Гавань Ларнаки - 5 минут езды
Школы и колледжи - 5 минут езды
Супермаркеты - 5 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город и озеро, парковочными местом и помещением для хранения.
Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, рядом с главной автомагистралью, в 1 км от школы и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта, в 50 метрах от всей необходимой инфраструктуры (кинотеатр, бары и рестораны, пекарни и супермаркеты).
Предлагаются квартиры с балконами.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 6 км
Магазины - 100 метров
Пляж - 4 км
Рестораны - 100 метров
.
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты с парковочными местами, верандами и панорамными видами на море и озеро.
Резиденция располагает бассейном, ухоженными садами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном оживленном районе Ларнаки МакКензи и в нескольких минутах ходьбы от одноименного пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая кафе, рестораны, бутики и развлечения, в 10 км от аэропорт Ларнаки.
Предлагается вилла с садом и двойной парковкой.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 90 метрах от пляжа МакКензи.
Предлагаются апартаменты, занимающие весь этаж.
Пентхаус имеет террасу на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Крупнейший парк Ларнаки - 3 минуты
Соленое озеро Ларнаки - 3 минуты
Центра Ларнаки - 4 минуты
Пляж Финикудес - 6 минут
Больница - 7 минут
Торговый центр - 8 минут
Предлагаются квартиры с балконами.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Резиденция располагает парковкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Ларнаки, в 10 минутах ходьбы от пляжа Финикудес.
Предлагаются элитные двухуровневые апартаменты с собственным бассейном, видом на город, парковочными местом и помещением для хранения.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Полы с подогревом
Оборудованная кухня
Кондиционеры
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Ларнаки, рядом со всей необходимой инфраструктурой, всего в 5 минутах ходьбы от набережной и пляжа.
Международный аэропорт Ларнаки - 5 минут
Автомагистрали - 5 минут
Пляж с Голубым флагом - 600 метров
Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов.
DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м².
ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м².
PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м².
RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м².
THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м².
PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м².
В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние до пляжа - 20 м
Расстояние до аэропорта - 1 км
Расстояние до магазинов - 4 км
Расстояние до университета - 10 км
Расстояние до больницы - 10 км
Предлагаются апартаменты с видом на море и парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 100 метрах от пляжа МакКензи.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от моря.
Гавань Ларнаки - 5 минут езды
Школы и колледжи - 5 минут езды
Супермаркеты - 5 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Предлагаются квартиры с террасами.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от пляжа.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами, садами и зонами барбекю, парковочными местами.
Резиденция располагает общими бассейнами, ухоженными садами и панорамными видами, клубом, тренажерным залом, сауной, детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Кондиционеры
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Ламинат
Расположение и объекты поблизости
Пляжи - 300 метров
Международный аэропорт Ларнаки - 15 минут езды
Центр Ларнаки - 10 минут езды
Бары и рестораны - 5 минут
Центр Никосии - 35 минут
Центр Лимассола - 40 минут
Предлагаются различные апартаменты с обслуживанием.
Резиденция располагает ухоженными садами, общей обеденной зоной, тренажерным залом, открытым бассейном и баром, детской площадкой, парковкой на 100 машин.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Деревянные двери
Ламинат
Кухонная мебель
Центральное ТВ
Пластиковый резервуар для воды на 1 000 литров
Кондиционеры во всех спальнях и гостиных
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с центром города и автомагистралями, в 5 минутах от магазинов и ресторанов.
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает подземной парковкой и включает жилые апартаменты, магазины и офисы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 400 метрах от новой гавани и в 500 метрах от пляжа.
Предлагаются просторные апартаменты с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на главной автомагистрали, всего в нескольких минутах от гавани и пляжей, удостоенных Голубого флага, центра города и достопримечательностей.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Резиденция располагает бассейном, круглосуточным консьерж-сервисом, подземной парковкой, панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические жалюзи в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, рядом с ресторанами и всей необходимой инфраструктурой, в 80 метрах от пляжа МакКензи, в 5 минутах от аэропорта.
Предлагаются просторные апартаменты с собственными инфинити-бассейнами и гидромассажем, панорамным видом на гавань и порт.
Резиденция располагает тренажерным залом, парковкой, консьерж-сервисом.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки в гостиной
Итальянская кухня
Панорамные окна
Декоративный камин
Подготовка для установки пола с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с новой гаванью Ларнаки, центром города, ресторанами, магазинами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом.
Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами, видами на море и сад.
Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки с множеством магазинов, кафе и рестораном, в 80 метрах от пляжа МакКензи и нескольких минутах от аэропорта.
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Резиденция располагает террасой на крыше с бассейном, баром, тренажерным залом и зоной барбекю.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью, портом Ларнаки и всей необходимой инфраструктурой, в 1,5 км от пляжа Финикудес, удостоенного Голубого флага.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами.
Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага.
Соленое озеро - 10 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Предлагаются просторные трехкомнатные квартиры, занимающие весь этаж, с большими террасами 24 м2, парковочными местами, помещениями для хранения, панорамными видами на зеленый парк и соленое озеро.
Пентхаус имеет выход на собственную террасу на крыше 38 м2.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от центра города, пляжа и всей необходимой инфраструктуры
Пляж - 2 минуты
Причал для яхт - 7 минут
Аэропорт - 7 минут
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Квартиры на верхнем этаже имеют сады на крыше.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями, в 50 метрах от супермаркетов и кинотеатров, в 1 км от школ и больницы, в 5 минутах езды от международного аэропорта.
Предлагаются квартиры с балконами.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Резиденция располагает парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Домофон
Итальянская кухня
Двойные стеклопакеты
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 6 км
Магазины - 200 метров
Пляж - 3 км
Рестораны - 200 метров
Проект будет состоять из 2 отдельных зданий, состоящих из квартир с 1 и 2 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс стратегически расположен в 1400 метрах от новой пристани для яхт и порта.
Небольшой жилой комплекс с парковкой предлагает квартиры с 2 и 3 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Район Фанеромени, известный как один из самых элитных районов Ларнаки, предлагает своим жителям богатый образ жизни, где гарантированы спокойствие и удобство.
50 метров от парка Паттихейо
250 метров от Соленого озера Ларнаки
5 минут от пляжа Финикудес
Предлагаются новые апартаменты и пентхаусы.
Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах от новой гавани и порта Ларнаки.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами.
Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага.
Соленое озеро - 10 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает парковкой, террасой и на крыше с зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, в 2 минутах от пляжа МакКензи.
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном, парковкой, ухоженными садами и детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры и торгового центра, рядом с автомагистралями.
Международный аэропорт Ларнаки - 10 минут
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 1 километре от торгового центра и рядом с автомагистралями.
Пляж - 10 минут
Гавань - 10 минут
Аэропорт - 12 минут
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в 800 метрах от пляжа.
Предлагаются виллы с просторной парковкой и собственными садами, большими террасами и балконами.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в оживленном районе, в нескольких минутах ходьбы от оборудованного пляжа, ресторана и бара, в нескольких минутах езды от центра Ларнаки.
Пляжный клуб - 10 минут ходьбы (3 минут езды)
Торговый центр - 15 минут езды
Соленое озеро - 20 минут езды