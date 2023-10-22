Предлагаются современные виллы с бассейнами.
Резиденция располагает ухоженными садами, тренажерным залом и сауной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Предлагаются виллы с бассейнами, гаражами и ухоженными садами.
Некоторые дома меблированы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и достопримечательностями.
Природный парк Акамас - 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 4 минуты
Гавань - 8 минут
Царские гробницы - 12 минут
Исторический центр Пафоса - 15 минут
Торговый центр - 13 минут
Археологический парк - 13 минут
Порт и набережная - 14 минут
Автомагистраль - 20 минут
Международный аэропорт - 30 минут
Предлагается красивая современная вилла с панорамным видом на море, бассейном и крытой парковкой, зоной барбекю, тренажерным залом, домашним кинотеатром, джакузи и сауной, садом, теннисным кортом.
Окончание строительства - август 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система безопасности
Полы с подогревом
Кондиционеры
Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в двух шагах от Средиземного моря.
Пляж - 50 метров
Школа - 4 км
Аэропорт - 30 км
Центр города - 17 км
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в течение 5 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Предлагаются просторные виллы с садами, большими террасами и панорамным видом на море и окрестности.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с природным заповедником Акамас и сосновым лесом.
Песчаные пляжи - 5 минут
Пляж Корал-Бэй - 7 минут
Кафе и бары - 4 минуты
Торговый центр - 15 минут
Пекарня - 3 минуты
Супермаркет - 5 минут
Частная английская школа - 5 минут
Медицинский центр - 3 минуты
Спортивный центр - 4 минуты
Рестораны - 4 минуты
Зоопарк - 5 минут
Центр Пафоса - 21 минута
Аэропорт - 38 минут
Предлагаются просторные виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами, панорамным видом на море и город.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционера
Подготовка для установки отопления
Подготовка для установки спутниковой системы
Камин
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах езды от Корал-Бэй и в 15 минутах езды от Пафоса.
Школа - 1 км
Пляж - 1 км
Магазины - 1 км
Бары и рестораны - 1 км
Пафос - 10 км
Корал-Бэй - 1 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 20 км
Аэропорт Ларнаки - 150 км
Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения.
Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Подготовка для установки системы "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Кухни, изготовленные на заказ
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном городе Пафос с множеством чистых пляжей, достопримечательностей и ресторанов.
Предлагается современная вилла с панорамным видом на море, мраморным бассейном 10 х 5 м, садом на крыше, зоной барбекю,
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы
Полы с подогревом
Лифт
Солнечный водонагреватель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом престижном районе Пафоса, в пешей доступности от пляжа.
Предлагается вилла с панорамным видом на море и горы, инфинити-бассейном и зоной барбекю, ухоженным садом.
Возможно создание поля для гольфа и теннисного корта.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, рядом с природным парком Акамас, в нескольких минутах ходьбы от порта и красивого пляжа, всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и Корал Бэй с пляжами, удостоенными Голубого флага.
Море - 500 метров
Аэропорт - 30 км
Супермаркет - 2 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море и бассейнами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Сигнализация
Алюминиевые окна
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с лесом Пикни и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж с Голубым флагом - 5,4 км (10 минут)
Аэропорт Пафоса - 32 км (45 минут)
Торговый центр - 16 км (25 минут)
Порт Пафоса - 17 км (27 минут)
Рестораны и отели - 4,9 км (9 минут)
Автомагистраль Лимассол - 17 км (28 минут)
Частная школа - 7,4 км (12 минут)
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и панорамными видами на Средиземное море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Ламинат
Кухонная мебель
Сигнализация
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, и живописным национальным парком Акамас.
Полис - 35 минут
Лимассол - 40 минут
Пейя - 2 минуты
Коралловая бухта - 5 минут
Царские гробницы - 10 минут
Торговый центр - 12 минут
Гавань - 13 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Больница - 18 минут
Международная школа - 20 минут
Автомагистраль - 18 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Гольф-клуб - 30 минут
Предлагаются качественные виллы с панорамным видом на море и горы, парковочными местами, садами, бассейнами 3 x 6 м.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, всего в 3 минутах от песчаных пляжей Корал-Бэй, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Школа - 2 км
Пляж - 1 км
Магазины - 1 км
Бары и рестораны - 1 км
Пафос - 10 км
Пейя - 2 км
Корал-Бэй - 1 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 2 км
Аэропорт Пафоса - 20 км
Аэропорт Ларнаки - 150 км
Предлагаются современные виллы с парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает бассейном и клубом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и достопримечательностями.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Предлагаются виллы с ухоженными садами, парковочными местами и бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Система полива
Мраморный пол
Высококачественная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с детским садом, начальной и английской частной школ, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 3,6 км
Супермаркет - 1,2 км
Аэропорт - 31 км
Ресторан - 3 км
Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы и лестницы
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре оживленного района, рядом с детским садом и школами, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Супермаркет - 800 метров
Пляж - 3,5 км
Аэропорт - 18 км
Предлагаются виллы с панорамными видами на море и холмы, бассейнами, большими террасами и верандами, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Кухни, изготовленные на заказ
Кухонная бытовая техника
Подготовка для установки сигнализации
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на холме, рядом с престижным районом Корал-Бэй.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом.
Четыре смежные виллы имеют общий бассейн.
Преимущества
Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.
Предлагаются современные просторные виллы с инфинити-бассейнами, панорамными видами на море и горы, террасами и зонами барбекю, большими ухоженными каскадными садами.
Закрытая резиденция располагает видеонаблюдением, детской площадкой, пешеходной аллеей, зеленой зоной.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с заповедником на берегу реки, в 5 минутах езды от лучших песчаных пляжей Пафоса, в 15 минутах от города Пафос и в 30 минутах от международного аэропорта.
Предлагаются виллы с панорамным видом на море и горы, бассейнами и ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном и экологически чистом районе, рядом с природным парком Акамас, в 15 минутах ходьбы от порта и пляжа, в 3 минутах езды от пляжа с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 600 метров
Супермаркет - 2 км
Аэропорт - 30 км
Предлагаются просторные функциональные виллы с инфинити- бассейном, садом, парковкой и панорамным видом на море и окрестности.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Центр Пафоса - 16 км
Аэропорт Пафоса - 33,6 км
Аэропорт Ларнаки - 147 км
Супермаркет - 5 км
Частная английская школа - 4,4 км
Рестораны - 1,5 км
Песчаные пляжи - 4 км
Торговый центр - 17 км