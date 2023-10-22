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Продажа новостроек в Пейя

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Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Пейя, Кипр
от
€3,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с бассейнами. Резиденция располагает ухоженными садами, тренажерным залом и сауной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага. Природный парк Акамас — 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты Гавань — 8 минут Царские гробницы — 12 минут Исторический центр Пафоса — 15 минут Торговый центр — 13 минут Археологический парк — 13 минут Порт и набережная — 14 минут Автомагистраль — 20 минут Международный аэропорт — 30 минут
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Пейя, Кипр
от
€693,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, гаражами и ухоженными садами. Некоторые дома меблированы. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и достопримечательностями. Природный парк Акамас - 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага - 4 минуты Гавань - 8 минут Царские гробницы - 12 минут Исторический центр Пафоса - 15 минут Торговый центр - 13 минут Археологический парк - 13 минут Порт и набережная - 14 минут Автомагистраль - 20 минут Международный аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€5,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается красивая современная вилла с панорамным видом на море, бассейном и крытой парковкой, зоной барбекю, тренажерным залом, домашним кинотеатром, джакузи и сауной, садом, теннисным кортом. Окончание строительства - август 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система безопасности Полы с подогревом Кондиционеры Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в двух шагах от Средиземного моря. Пляж - 50 метров Школа - 4 км Аэропорт - 30 км Центр города - 17 км
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном рядом с морем, Коралловый залив, Кипр
Пейя, Кипр
от
€206,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в течение 5 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага. Природный парк Акамас — 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты Гавань — 8 минут Царские гробницы — 12 минут Исторический центр Пафоса — 15 минут Торговый центр — 13 минут Археологический парк — 13 минут Порт и набережная — 14 минут Автомагистраль — 20 минут Международный аэропорт — 30 минут
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами в престижном районе, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€578,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с садами, большими террасами и панорамным видом на море и окрестности. Возможно строительство бассейна. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Паркет Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с природным заповедником Акамас и сосновым лесом. Песчаные пляжи - 5 минут Пляж Корал-Бэй - 7 минут Кафе и бары - 4 минуты Торговый центр - 15 минут Пекарня - 3 минуты Супермаркет - 5 минут Частная английская школа - 5 минут Медицинский центр - 3 минуты Спортивный центр - 4 минуты Рестораны - 4 минуты Зоопарк - 5 минут Центр Пафоса - 21 минута Аэропорт - 38 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с просторными садами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт Пафоса - 35 км Рестораны и бары - 2 минуты Пляж - 1 метр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€649,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами, панорамным видом на море и город. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционера Подготовка для установки отопления Подготовка для установки спутниковой системы Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах езды от Корал-Бэй и в 15 минутах езды от Пафоса. Школа - 1 км Пляж - 1 км Магазины - 1 км Бары и рестораны - 1 км Пафос - 10 км Корал-Бэй - 1 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км Аэропорт Ларнаки - 150 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения. Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Подготовка для установки системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Панорамные окна Кухни, изготовленные на заказ Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном городе Пафос с множеством чистых пляжей, достопримечательностей и ресторанов.
Жилой комплекс Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€2,45 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается современная вилла с панорамным видом на море, мраморным бассейном 10 х 5 м, садом на крыше, зоной барбекю, Удобства и оснащение в доме Мраморные полы Полы с подогревом Лифт Солнечный водонагреватель Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом престижном районе Пафоса, в пешей доступности от пляжа.
Жилой комплекс Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€4,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с панорамным видом на море и горы, инфинити-бассейном и зоной барбекю, ухоженным садом. Возможно создание поля для гольфа и теннисного корта. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, рядом с природным парком Акамас, в нескольких минутах ходьбы от порта и красивого пляжа, всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и Корал Бэй с пляжами, удостоенными Голубого флага. Море - 500 метров Аэропорт - 30 км Супермаркет - 2 км
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море и бассейнами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Сигнализация Алюминиевые окна Плиточный пол Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, рядом с лесом Пикни и всей необходимой инфраструктурой. Пляж с Голубым флагом - 5,4 км (10 минут) Аэропорт Пафоса - 32 км (45 минут) Торговый центр - 16 км (25 минут) Порт Пафоса - 17 км (27 минут) Рестораны и отели - 4,9 км (9 минут) Автомагистраль Лимассол - 17 км (28 минут) Частная школа - 7,4 км (12 минут)
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€706,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и панорамными видами на Средиземное море. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Ламинат Кухонная мебель Сигнализация Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, и живописным национальным парком Акамас. Полис - 35 минут Лимассол - 40 минут Пейя - 2 минуты Коралловая бухта - 5 минут Царские гробницы - 10 минут Торговый центр - 12 минут Гавань - 13 минут Центр Пафоса - 15 минут Больница - 18 минут Международная школа - 20 минут Автомагистраль - 18 минут Международный аэропорт - 25 минут Гольф-клуб - 30 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные виллы с панорамным видом на море и горы, парковочными местами, садами, бассейнами 3 x 6 м. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Подготовка для установки кондиционеров Стенные шкафы Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, всего в 3 минутах от песчаных пляжей Корал-Бэй, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Школа - 2 км Пляж - 1 км Магазины - 1 км Бары и рестораны - 1 км Пафос - 10 км Пейя - 2 км Корал-Бэй - 1 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 2 км Аэропорт Пафоса - 20 км Аэропорт Ларнаки - 150 км
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Пейя, Кипр
от
€599,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с парковочными местами и видом на море. Резиденция располагает бассейном и клубом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и достопримечательностями. Природный парк Акамас — 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты Гавань — 8 минут Царские гробницы — 12 минут Исторический центр Пафоса — 15 минут Торговый центр — 13 минут Археологический парк — 13 минут Порт и набережная — 14 минут Автомагистраль — 20 минут Международный аэропорт — 30 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€3,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с ухоженными садами, парковочными местами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Система полива Мраморный пол Высококачественная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с детским садом, начальной и английской частной школ, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Пляж - 3,6 км Супермаркет - 1,2 км Аэропорт - 31 км Ресторан - 3 км
Жилой комплекс Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€700,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнами. Удобства и оснащение в доме Мраморные полы и лестницы Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре оживленного района, рядом с детским садом и школами, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Супермаркет - 800 метров Пляж - 3,5 км Аэропорт - 18 км
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл с бассейнами и садами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€750,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамными видами на море и холмы, бассейнами, большими террасами и верандами, ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Панорамные окна Кухни, изготовленные на заказ Кухонная бытовая техника Подготовка для установки сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на холме, рядом с престижным районом Корал-Бэй.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом. Четыре смежные виллы имеют общий бассейн. Преимущества Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами, садами и панорамными видами, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные просторные виллы с инфинити-бассейнами, панорамными видами на море и горы, террасами и зонами барбекю, большими ухоженными каскадными садами. Закрытая резиденция располагает видеонаблюдением, детской площадкой, пешеходной аллеей, зеленой зоной. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с заповедником на берегу реки, в 5 минутах езды от лучших песчаных пляжей Пафоса, в 15 минутах от города Пафос и в 30 минутах от международного аэропорта.
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пляжами, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, рядом с Национальным парком Акамас и песчаными пляжами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€728,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, балконами и панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 30 минут Торговые центры - 12 минут Поле для гольфа - 25 минут
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€2,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море и горы, бассейнами и ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном и экологически чистом районе, рядом с природным парком Акамас, в 15 минутах ходьбы от порта и пляжа, в 3 минутах езды от пляжа с Голубым флагом и всей необходимой инфраструктурой. Пляж - 600 метров Супермаркет - 2 км Аэропорт - 30 км
Жилой комплекс Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на вершине холма с панорамным видом в спокойном живописном районе, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€1,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные функциональные виллы с инфинити- бассейном, садом, парковкой и панорамным видом на море и окрестности. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Центр Пафоса - 16 км Аэропорт Пафоса - 33,6 км Аэропорт Ларнаки - 147 км Супермаркет - 5 км Частная английская школа - 4,4 км Рестораны - 1,5 км Песчаные пляжи - 4 км Торговый центр - 17 км
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