Пейя, Кипр

от €1,60 млн

Предлагаются стильные дизайнерские виллы в стиле минимализм с панорамным видом на море и горы, террасами и беседкой, инфинити-бассейном 4х12 м, ухоженным садом и зоной барбекю, крытой парковкой на две машины, террасой на крыше 110 м2. Особенности квартир Первый этаж: большая гостиная, кухня открытой планировки с обеденной зоной, ванная комната, помещение, где можно обустроить еще одну спальню, кабинет или кладовую комнату, помещение для хранения. Второй этаж: основная спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой, спальня с ванной комнатой, двухместная спальня, ванная комната. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Подготовка для установки системы "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Морские пещеры.