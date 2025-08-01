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Новостройки в East Paphos Municipality, Кипр

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Коттеджный поселок Elite Residence
Коттеджный поселок Elite Residence
Героскипу, Кипр
от
$996,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 220 м²
1 объект недвижимости 1
🌟 Современные виллы с 3–4 спальнями, бассейнами и участками до 600 м². Elite Residences — премиальный комплекс рядом с морем в Пафосе. Добро пожаловать в Elite Residences — уникальный жилой проект в одном из самых престижных районов Пафоса, Героcкипу. Проект идеально сочетает современную…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Adonidos Gardens
Жилой комплекс Adonidos Gardens
Героскипу, Кипр
от
$218,965
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 59–113 м²
12 объектов недвижимости 12
Студии, квартиры с 1 и 2 спальнями | Жилая площадь: от 36 до 88 м² | Крытые веранды: от 7 до 26 м² Бассейн и зона BBQ на крыше | Личная парковка и кладовая | Класс A | Сдача через 18 месяцев Adonidos Gardens — это новый жилой проект в престижном районе Героскипу, Пафос, включающий 44 апа…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
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GP Real EstateGP Real Estate
Жилой комплекс La Bella
Жилой комплекс La Bella
Героскипу, Кипр
от
$239,843
Площадь 63–88 м²
2 объекта недвижимости 2
La Bella — это современный жилой комплекс всего в 2 км от моря в живописном районе Героскипу на юге Кипра. Проект включает 16 стильных апартаментов в трёх 2-этажных зданиях, предлагая студии, 1- и 2-комнатные квартиры. Комплекс оснащён бассейном, садами, крытыми террасами, детской площадкой …
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Жилой комплекс Baia
Жилой комплекс Baia
Героскипу, Кипр
от
$746,999
Площадь 202–334 м²
2 объекта недвижимости 2
Элитный прибрежный комплекс Baia расположен на берегу пляжа Героскипу в Пафосе и предлагает 17 современных вилл с прямым выходом к морю. Каждая резиденция выполнена в стиле современной средиземноморской архитектуры, включает частный бассейн, террасу, озеленённый участок и высококачественную …
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Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Жилой комплекс KONIA PANTHEA
Konia, Кипр
от
$679,766
Площадь 450–570 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA PANTHEA — это эксклюзивный жилой проект, включающий всего 3 современные виллы, расположенные в престижном и тихом районе Кония, всего в 1 км от центра Пафоса. Каждая вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и гармонию с природой: просторные интерьеры, панорамные виды на …
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Жилой комплекс Azure Vista
Жилой комплекс Azure Vista
Героскипу, Кипр
от
$718,269
Площадь 185 м²
1 объект недвижимости 1
Azure Vista Villas — Современные виллы с панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Azure Vista Villas — это современный жилой проект, расположенный на возвышенности в районе Йероскипу — Айя Маринуда, всего в 5 минутах от песчаных пляжей Пафоса и центра города. Каждая вилла с тремя спальня…
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Жилой комплекс ELPEZ
Жилой комплекс ELPEZ
Героскипу, Кипр
от
$1,44 млн
Площадь 261 м²
1 объект недвижимости 1
El Pez Luxury Living расположен там, где встречаются природная красота и история. Комплекс находится всего в 150 метрах от живописных песчаных пляжей и включает 7 роскошных вилл, стратегически размещённых таким образом, чтобы из каждой открывался вид на Средиземное море. Эти виллы отражают …
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Жилой комплекс Panorama apartments
Жилой комплекс Panorama apartments
Героскипу, Кипр
от
$328,448
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 67–133 м²
11 объектов недвижимости 11
Panorama Apartments – Современные апартаменты с видом на море в Героскипу, Пафос Квартиры с 1–3 спальнями | Площадь от 66 до 137 м² | Общий бассейн и тренажёрный зал | Тёплые полы и система VRF включены Panorama Apartments — это закрытый жилой комплекс в районе нижнего Героскипу, всего…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс Olivelia Homes
Жилой комплекс Olivelia Homes
Героскипу, Кипр
от
$558,945
Площадь 236–277 м²
2 объекта недвижимости 2
Olivelia Homes — это закрытый жилой комплекс из 19 современных вилл, расположенный в престижном районе Героскипу, рядом с инфраструктурой и в 5 минутах от центра Пафоса. Каждая вилла включает 3 спальни, просторную кухню-гостиную с потолками 3,10 м, тёплый пол с индивидуальным управлением по …
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Жилой комплекс Apollo Court
Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие…
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Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 189 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс с 5 виллами
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Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Жилой комплекс ARTEMIS VILLAS
Героскипу, Кипр
от
$794,980
Площадь 300–350 м²
2 объекта недвижимости 2
ARTEMIS — это эксклюзивный проект из 23 современных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный всего в 200 метрах от пляжа в престижном районе Като Пафос. Каждая вилла включает собственный бассейн, сад на крыше с возможностью установки джакузи, парковку с зарядкой для электромоб…
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Жилой комплекс Elite Residences
Жилой комплекс Elite Residences
Героскипу, Кипр
от
$971,078
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 255–615 м²
3 объекта недвижимости 3
Расположенный в захватывающей прибрежной среде, Elite Residences выступает в качестве выдающегося закрытого сообщества, которое переопределяет сущность тихой роскоши. Этот эксклюзивный анклав включает в себя роскошные виллы, предлагающие жителям несравненный образ жизни. Помимо того, что он …
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Жилой комплекс Panorama Apartments
Жилой комплекс Panorama Apartments
Героскипу, Кипр
от
$325,597
Площадь 69–133 м²
4 объекта недвижимости 4
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с современными апартаментами, откуда открывается потрясающий вид на море. В некоторых пентхаусах даже есть частные террасы на крыше для дополнительной эксклюзивности. Эти апартаменты предлагают открыту…
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Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Героскипу, Кипр
от
$691,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 172–219 м²
5 объектов недвижимости 5
Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос 3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м² Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, распол…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Героскипу, Кипр
от
$842,592
Год сдачи 2026
Площадь 197 м²
1 объект недвижимости 1
Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный все…
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Жилой комплекс Santa Maria Villas
Жилой комплекс Santa Maria Villas
Героскипу, Кипр
от
$1,15 млн
Площадь 480 м²
1 объект недвижимости 1
Santa Maria — Современная вилла с 4 спальнями и панорамным видом на море в Йероскипу, Пафос Ультра-роскошная вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами расположена в самом престижном районе Йероскипу с панорамным видом на море — от аэропорта Пафоса до Coral Bay. Просторная гостиная, кухня и …
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$218,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 53–156 м²
16 объектов недвижимости 16
🏡 Cypress Park — это уникальный комплекс с 104 апартаментами площадью от 50 м² до 122 м² с 1–3 спальнями, расположенный в красивом прибрежном районе Героскипу, Пафос. Идеальное сочетание современного дизайна, энергоэффективных решений класса A и богатой инфраструктуры обеспечивает высочайший…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Жилой комплекс ELYSIAN HOMES II
Героскипу, Кипр
от
$774,971
Площадь 300 м²
1 объект недвижимости 1
Elysian Homes II — Современные виллы в районе Йероскипу, Пафос Elysian Homes II — это новый жилой комплекс современных вилл с 3, 4, 5 и 6 спальнями в престижном районе Йероскипу — Айя Маринуда, рядом с гольф-клубом Elea. Всего в 5 минутах от песчаных пляжей и центра Пафоса. Все виллы класса…
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Жилой комплекс KONIA THEA
Жилой комплекс KONIA THEA
Konia, Кипр
от
$1,24 млн
Площадь 475 м²
2 объекта недвижимости 2
KONIA THEA — это роскошный жилой проект, состоящий всего из двух уникально спроектированных вилл, расположенных в престижном районе Кония на западной окраине Пафоса. Каждая вилла предлагает непрерывный вид на море и впечатляющие закаты, а также приватность, тишину и ощущение простора. Виллы …
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Жилой комплекс EVO Homes
Жилой комплекс EVO Homes
Konia, Кипр
от
$947,264
Площадь 582–662 м²
2 объекта недвижимости 2
EVO Homes — это воплощение современного комфорта и элегантности в престижном районе Кония, Пафос. Виллы спроектированы с акцентом на качество и энергосбережение: тёплые полы, VRV-система кондиционирования, солнечные панели и премиальная отделка. Просторные интерьеры, стильные кухни, частные …
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Жилой комплекс MARE
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Площадь 200–245 м²
2 объекта недвижимости 2
MARE — это престижный жилой комплекс из 37 отдельно стоящих и смежных вилл с 3 спальнями, расположенный всего в 200 метрах от побережья Като Пафоса. Каждая вилла сочетает в себе утонченную архитектуру, энергоэффективность класса «А» и высокий уровень комфорта: частный бассейн, сад на крыше, …
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Жилой комплекс La Reina
Жилой комплекс La Reina
Героскипу, Кипр
от
$205,580
Площадь 66 м²
1 объект недвижимости 1
La Reina — это стильный жилой комплекс, состоящий всего из 9 современных апартаментов, расположенных на трёх этажах между престижным районом Универсал и традиционной деревней Героскипу в Пафосе. Каждая квартира имеет собственное парковочное место, индивидуальный дизайн кухни и энергоэффектив…
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Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Героскипу, Кипр
от
$264,090
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Проект Atrium сочетает безопасность, устойчивость и передовые технологии для комфортной и современной жизни. В комплексе предусмотрены охрана 24/7, видеонаблюдение, подземная парковка, зоны отдыха, тренажёрный зал, доступность для маломобильных людей и шумоизоляция. Используются инновационны…
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Жилой комплекс Cypress Park
Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$216,485
Площадь 53–154 м²
3 объекта недвижимости 3
Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате о…
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Жилой комплекс Luma Genesis
Жилой комплекс Luma Genesis
Героскипу, Кипр
от
$194,160
Площадь 63–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Luma Genesis — это современный жилой комплекс, включающий 24 стильные квартиры с 1 и 2 спальнями. Он расположен в перспективной зоне Пафоса, рядом с песчаным пляжем Героскипу и всей городской инфраструктурой. Каждая двухкомнатная квартира предлагает комфортную планировку, кондиционеры в кажд…
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