  Кипр
  муниципалитет Пафос
  Таунхаус Konia Green

Таунхаус Konia Green

муниципалитет Пафос, Кипр
$464,171
Таунхаус Konia Green
ID: 33309
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Кипр
  Район
    район Пафос
  Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Премиум-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус Konia Green
муниципалитет Пафос, Кипр
$464,171
