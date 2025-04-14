Жилой комплекс Cypress Park

Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате обеспечивает полное спокойствие. Пространства полностью адаптированы для маломобильных жителей, включая лифты и безбарьерный доступ. В распоряжении жителей — клуб с подогреваемыми бассейнами, тренажёрным залом, кафе-рестораном, мини-маркетом и круглосуточным медицинским центром. Это место, где можно жить активно, безопасно и с удовольствием, наслаждаясь общением и поддержкой единомышленников.