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Жилой комплекс Cypress Park

Героскипу, Кипр
от
$216,485
BTC
2.5750459
ETH
134.9691629
USDT
214 035.3553579
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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ID: 26331
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Cypress Park Retirement Village — первый на Кипре пятизвёздочный комплекс для независимой жизни в старшем возрасте, предлагающий высочайший уровень комфорта, безопасности и заботы. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, патрулированием и тревожными кнопками в каждой комнате обеспечивает полное спокойствие. Пространства полностью адаптированы для маломобильных жителей, включая лифты и безбарьерный доступ. В распоряжении жителей — клуб с подогреваемыми бассейнами, тренажёрным залом, кафе-рестораном, мини-маркетом и круглосуточным медицинским центром. Это место, где можно жить активно, безопасно и с удовольствием, наслаждаясь общением и поддержкой единомышленников.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 99.5
Цена за м², USD 4,122
Цена квартиры, USD 410,182
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 154.0
Цена за м², USD 3,403
Цена квартиры, USD 524,122
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 4,085
Цена квартиры, USD 216,485

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Cypress Park
Героскипу, Кипр
от
$216,485
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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