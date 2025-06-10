Бизнес-центр Aurora A

Продается современное коммерческое здание в Пафосе, состоящее из мезонина, 4 этажей и сада на крыше. Застроенная площадь объекта, из которой 115 кв.м составляет первый этаж, 54 кв.м - мезонин, 2-й этаж - 99 кв.м, 3-й этаж - 86 кв.м, 93 кв.м отведено под 4-й этаж. В любой точке этого здания вас не оставит ощущение пространства, открытости и света благодаря его уникальной изогнутой архитектуре. Эта особенность подчеркивает привлекательные открытые веранды, с которых открывается вид на городской пейзаж на каждом этаже. Aurora расположена на въезде в Пафос, недалеко от шоссе, в оживленном районе с коммерческой видимостью и легкой доступностью. Здание находится в непосредственной близости от учебных заведений, таких как колледжи и школы, а также банков, магазинов, кафе и точек общепита, что делает его идеальной инвестицией в недвижимость с высокой рентабельностью инвестиций.