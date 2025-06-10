  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Бизнес-центр Aurora A

Бизнес-центр Aurora A

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$3,10 млн
BTC
36.8738829
ETH
1 932.7178521
USDT
3 064 921.9680754
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
ID: 27572
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

Продается современное коммерческое здание в Пафосе, состоящее из мезонина, 4 этажей и сада на крыше. Застроенная площадь объекта, из которой 115 кв.м составляет первый этаж, 54 кв.м - мезонин, 2-й этаж - 99 кв.м, 3-й этаж - 86 кв.м, 93 кв.м отведено под 4-й этаж. В любой точке этого здания вас не оставит ощущение пространства, открытости и света благодаря его уникальной изогнутой архитектуре. Эта особенность подчеркивает привлекательные открытые веранды, с которых открывается вид на городской пейзаж на каждом этаже.  Aurora расположена на въезде в Пафос, недалеко от шоссе, в оживленном районе с коммерческой видимостью и легкой доступностью. Здание находится в непосредственной близости от учебных заведений, таких как колледжи и школы, а также банков, магазинов, кафе и точек общепита, что делает его идеальной инвестицией в недвижимость с высокой рентабельностью инвестиций.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коммерческое помещение
Площадь, м² 670.0
Цена за м², USD 4,627
Цена квартиры, USD 3,10 млн

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$16,01 млн
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Бизнес-центр In Paphos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,75 млн
Бизнес-центр Pafos
Кония, Кипр
от
$1,75 млн
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Вы просматриваете
Бизнес-центр Aurora A
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$3,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Бизнес-центр Pafos
Кония, Кипр
от
$1,75 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 349–2 094 м²
Business Centre — премиальный офисный комплекс в Пафосе. Современные офисы от 315 м² до целого здания 2 094 м². Цена от €1 500 000. Business Centre — это ультрасовременный бизнес-хаб класса «A», расположенный в одном из самых востребованных деловых районов Пафоса, всего в 40 минутах езды …
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Business Centre — уникальный коммерческий объект в центре Пафоса, Кипр. Стратегически расположенный на одном из крупнейших коммерческих участков города, этот трёхэтажный здание с мезонином предлагает широкий спектр современных офисов и торговых помещений. Офисные помеще…
Агентство
Etalon Estate Group
Оставить заявку
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Показать все Бизнес-центр Zafirion
Бизнес-центр Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
от
$11,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Престижный деловой адрес в самом сердце ЛимассолаZafirion предлагает гармоничное сочетание современного дизайна рабочего пространства, выгодного местоположения и первоклассных удобств, что делает его идеальным выбором для компаний, ищущих престижную корпоративную штаб-квартиру или региональн…
Застройщик
Livein Properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации