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Магазины на Кипре

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муниципалитет Пафос
19
муниципалитет Ларнака
13
муниципалитет Лимасол
76
Никосия
32
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197 объектов найдено
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
The Nicolaides Complex is perfectly situated in the center of Larnaca, right in the heart of…
$254,017
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
The Nicolaides Complex is perfectly situated in the center of Larnaca, right in the heart of…
$138,555
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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TekceTekce
Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Откройте для себя исключительные возможности для бизнеса в одном из самых ярких коммерческих…
$1,42 млн
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Магазин в Палодея, Кипр
Магазин
Палодея, Кипр
Количество этажей 2
Коммерческий магазин - Prime Retail Space в Палодии (блоки A & B) Этот коммерческий магазин …
$371,670
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Магазин 175 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 175 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Расширяем наше коммерческое портфолио за счет завидного проекта, действительно в самом сердц…
$3,31 млн
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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Магазин 298 м² в Полис, Кипр
Магазин 298 м²
Полис, Кипр
Площадь 298 м²
Магазин на первом этаже здания смешанного использования в Полис Хрисохус, Пафос. Он включает…
$404,309
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Магазин 108 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 108 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 108 м²
Два связанных розничных магазина доступны для продажи в престижном районе Агиос Тихонас, Лим…
$1,01 млн
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 3
Современный коммерческий магазин в Закаки - Лимассол Этот современный коммерческий магазин, …
$859,487
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Магазин 137 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 137 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 137 м²
Три унифицированных розничных подразделения в здании в квартале Агиос Теодорос, муниципалите…
$362,981
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Магазин 190 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 190 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 190 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,19 млн
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Магазин 358 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 358 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 358 м²
Просторный магазин площадью 538 кв.м., расположенный в самом сердце Anexartisias в районе Аг…
$3,60 млн
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Магазин 46 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 46 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 46 м²
Просторный магазин площадью 72 кв.м., расположенный в самом сердце Anexartisias в районе Аги…
$555,419
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Магазин 399 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 399 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 399 м²
Современный бизнес-центр в сердце Лимассола Представляем современную, поразительно разработ…
$4,69 млн
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Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Коммерческий магазин на первом этаже - прайм-видимость и современный дизайн Общее описание Р…
$522,661
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Магазин 70 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 70 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 70 м²
Отличная возможность приобрести полностью лицензированный и полностью оборудованный кондитер…
$47,268
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Магазин 72 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 72 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 72 м²
Прекрасное место в Героскипу, чтобы владеть вашим магазином. Внешние особенности включают с…
$114,080
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Магазин 490 м² в Никосия, Кипр
Магазин 490 м²
Никосия, Кипр
Площадь 490 м²
Магазин на первом этаже с уровнем мезонина в центральном месте в квартале Панагия, в муницип…
$448,577
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Магазин 385 м² в Никосия, Кипр
Магазин 385 м²
Никосия, Кипр
Площадь 385 м²
Магазин на первом этаже и офис на первом этаже коммерческого здания в Дасуполи. Он расположе…
$992,688
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Магазин 251 м² в Никосия, Кипр
Магазин 251 м²
Никосия, Кипр
Площадь 251 м²
Угловое торговое подразделение, расположенное в Agioi Omologites, в самом сердце торгового ц…
$919,153
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Магазин 109 м² в Героскипу, Кипр
Магазин 109 м²
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается: Отличная возможность приобрести новый магазин на стадии строительства в оживленно…
$990,863
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Магазин 180 м² в Spilia, Кипр
Магазин 180 м²
Spilia, Кипр
Площадь 180 м²
Два магазина площадью 180 кв.м. в просторном районе в центре Никосии. Эти магазины состоят и…
$207,418
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Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Office building represents a unique blend of downtown working and living. Located at the hub…
$3,43 млн
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Магазин 725 м² в Никосия, Кипр
Магазин 725 м²
Никосия, Кипр
Площадь 725 м²
Два унифицированных магазина на первом этаже здания смешанного использования в Агиои Омологи…
$861,739
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Магазин 192 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 192 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 192 м²
Доступны два магазина в районе Агиа Зони в Лимассоле с крытой площадью 192 квадратных метра …
$967,950
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Магазин 52 м² в Пейя, Кипр
Магазин 52 м²
Пейя, Кипр
Площадь 52 м²
Это уникальное место расположено в самом сердце одного из самых оживленных туристических нап…
$431,096
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Магазин 65 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 65 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 65 м²
Два хороших магазина, расположенных в районе Неаполи в Лимассоле, теперь доступны. Они имеют…
$276,557
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Магазин 100 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 100 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 100 м²
Прекрасный ресторан на продажу в туристической зоне Ермасойя на первой линии на пляже. Ресто…
$2,48 млн
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Магазин 207 м² в Лакатамия, Кипр
Магазин 207 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 207 м²
Магазин с мезонином в Лакатамии, в Никосии. Недвижимость имеет очень хороший доступ к автома…
$466,284
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Типы недвижимости на Кипре

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