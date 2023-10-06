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Магазины на Кипре

Никосия
46
Ларнака
20
Лимасол
17
Строволос
11
Сообщество Святого Тихона
8
Лакатамия
7
Муниципалитет Ознаменования Соседства
5
Никосия
4
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128 объектов найдено
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
An excellent investment opportunity in a rented retail shop with a 6% ROI in a prime locatio…
Цена по запросу
Магазин в Айя-Напа, Кипр
Магазин
Айя-Напа, Кипр
Two shops in Agia Napa. They are located 300m from Agia Napa's square and 350m from Nissi av…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine in a lively and central location in Agios Nikolas in Larnaca. The proper…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
A ground floor shop with a mezaninein the heart of Limassol. The shop is long term leased to…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Ground floor shop in a popular location in Sotiros  of Larnaca. The shop is ideally located …
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Он состоит из двух магазинов, которые были объединены в приход Трипиотис, муниципалитет Нико…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Четыре унифицированных магазина первого этажа в Agioi Omologites.Недвижимость является часть…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Двухэтажное здание на угловом участке превосходно расположено в 250m от моря, недалеко от пр…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Угловой магазин с подвалом общей площадью 264 кв.м. расположен на левой стороне здания в Agi…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Магазин в Арадиппоу, Кипр
Магазин
Арадиппоу, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином расположен в Арадиппу, Ларнака. Он состоит из внутренней…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в Агиос Антониос.Он имеет общую площадь 73 кв.м., площад…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. крытые участки и он располож…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
Магазин в Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Ресторан в туристической зоне Ларнаки рядом с отелем Golden Bay Beach, в окружении множества…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Магазин
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Новый проект в известной сфере бизнеса Лимассола. Удобный доступ и близость к основным автом…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Угловая розничная единица, расположенная в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского ком…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Коммерческое подразделение в Agioi Omologites, в самом сердце Никосийского коммерческого цен…
Цена по запросу
Магазин в Лакатамия, Кипр
Магазин
Лакатамия, Кипр
Отличная возможность для инвестиций в трех унифицированных магазинах, расположенных на перво…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 90 кв.м. Он имеет парковочное мест…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Магазин на первом этаже в Агланции, Никосия.Магазин имеет 58 кв.м торговых площадей на перво…
Цена по запросу
Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Всего 150 м2. Помещение в магазине можно арендовать в Агланции.Первый этаж состоит из открыт…
Цена по запросу

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