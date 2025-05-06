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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости на Кипре

муниципалитет Пафос
5
Никосия
20
муниципалитет Ларнака
5
муниципалитет Лимасол
72
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205 объектов найдено
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисы или магазины расположены в одном из самых известных бизнес-центров Лимассола. Офисы по…
$11,322
в месяц
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Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,533
в месяц
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Офис 150 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 150 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
Этот хорошо оборудованный офис расположен в одном из самых востребованных деловых районов Ли…
$5,435
в месяц
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Коммерческое помещение 594 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 594 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 594 м²
Этаж 3
Новое жилое здание в Prime Mesa Geitonia - доступно Исключительная возможность арендовать с…
$16,984
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
Этаж 2
Офисы / выставочный зал / подвал доступны для аренды. Здание состоит из выставочного зала н…
$1,359
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Office spaces available for rent, located at Thekla Lisioti in Agia Zoni. Offices are in exc…
$2,491
в месяц
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Склад 2 400 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 2 400 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 2 400 м²
A large 2 store warehouse, at 2400 Sq, in Aradippou for rent. The ground floor and the 1st f…
$7,193
в месяц
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Офис 510 м² в Никосия, Кипр
Офис 510 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
This assets is located in Engomi are close to all amenities. The Property consists of a 510m…
$5,885
в месяц
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Офис 500 м² в Дали, Кипр
Офис 500 м²
Дали, Кипр
Площадь 500 м²
We offer for rent luxury offices in Dali area located 15 mins from the center of Nicosia wit…
$7,084
в месяц
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Магазин 565 м² в Никосия, Кипр
Магазин 565 м²
Никосия, Кипр
Площадь 565 м²
Ideally located Shop in the City center of Nicosia near all amenities and services. Is suit…
$8,501
в месяц
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 2
Откройте для себя будущее работы в полностью современном, высокотехнологичном бизнес-центре …
$63,972
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Вариант 2: Аренда 2 верхних уровней Полностью отремонтированное офисное здание в центре горо…
$11,889
в месяц
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Офис 615 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 615 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 615 м²
Этаж 2/4
Расположен на главной дороге Тродос в Пано Полемидия. Это здание уникально, так как здесь бо…
$23,777
в месяц
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Офис 1 140 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 1 140 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 4
Коммерческое здание на улице Агиос Атанасиу Лимассол (наряду с выставочным залом Mercedes и …
$47,758
в месяц
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Офис 10 000 м² в Никосия, Кипр
Офис 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Цена по запросу
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Магазин 637 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 637 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 637 м²
Количество этажей 4
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный доступ и близость к основным маги…
$59,783
в месяц
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Офис 620 м² в Строволос, Кипр
Офис 620 м²
Строволос, Кипр
Площадь 620 м²
A commercial building located in Strovolos with easy access towards the city center and the …
$10,533
в месяц
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Офис 122 м² в Спилия, Кипр
Офис 122 м²
Спилия, Кипр
Площадь 122 м²
Этаж 3
Полностью отремонтированные интерьеры сверху вниз с современным дизайном. Обустроенный и обо…
$1,245
в месяц
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Офис 763 м² в Никосия, Кипр
Офис 763 м²
Никосия, Кипр
Площадь 763 м²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
в месяц
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Офис 1 188 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Офис 1 188 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 1 188 м²
Этаж 3/4
Пятиэтажное офисное здание в Старом городе Лимассола Это современное офисное здание располо…
$47,554
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Офис в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество этажей 3
Первый этаж - 3 парковочных места к северу от здания Плюс Свободное пространство в передней …
$10,190
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Офис 267 м² в район Никосия, Кипр
Офис 267 м²
район Никосия, Кипр
Площадь 267 м²
For Rent a Prime Location office in Acropoli area close to all amenities. 267m² 4 Wc/ …
$2,328
в месяц
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Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$10,514
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Офис 3 038 м² в Никосия, Кипр
Офис 3 038 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 038 м²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
в месяц
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Офис 148 м² в Никосия, Кипр
Офис 148 м²
Никосия, Кипр
Площадь 148 м²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
в месяц
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Офис/магазин No5 Охватывая общую площадь 80 кв.м., Office/Shop No. 5 предлагает 40 кв.м. на…
$1,019
в месяц
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Офис в Анаваргос, Кипр
Офис
Анаваргос, Кипр
Офисное пространство для аренды - 120 кв.м Этот просторный офис площадью 120 кв.м. имеет 4 …
Цена по запросу
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Склад в Строволос, Кипр
Склад
Строволос, Кипр
For rent warehouse in Strovolos, industrial area near GSP stadium with easy access to the Ni…
$2,092
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Офис 245 м² в Строволос, Кипр
Офис 245 м²
Строволос, Кипр
Площадь 245 м²
Full renovated Offices is now available for rent close to all amenities. ?Strovolos ?245m2 i…
$2,670
в месяц
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Офис 120 м² в Строволос, Кипр
Офис 120 м²
Строволос, Кипр
Площадь 120 м²
Просторный офис теперь доступен для аренды в районе Строволос с легким доступом к автомагист…
$1,331
в месяц
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