Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.

Olivea Residences Limassol | Cyprus

Olivea Residences - это бутик-проект состоит всего из 10 современных квартир, расположенный в оживленном районе Agios Ioannis, Limassol.

Цена: 399.000 EUR + НДС

Эта квартира дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).

Характеристики квартиры

Планировка - 2+1

Общая площадь - 132 м2

Внутренняя площадь - 78 м2

Крытая веранда - 15 м2

Просторная терраса на крыше - 39 м2 (возможность установки джакузи)

Парковочное место и кладовая включены



Доход от аренды (оценка):

Долгосрочно: €2,450/мес → €29,400/год (~7.3%)

Гарантированно (с мебельным пакетом): €1,850/мес → €22,200/год (~5.5%)

Прирост капитала:

Ожидаемый рост стоимости — +20–30% к моменту сдачи проекта

Прогнозируемая цена после завершения строительства: €520,000–€550,000+



Локация:

1 км до пляжа

В радиусе 1 км до супермаркетов, кафе, школ, транспорта

В нескольких минутах от Limassol Marina и Старого города

Удобный выезд на основные городские магистрали и в бизнес-центры

Agios Ioannis, Limassol — динамично развивающийся район в центре города, всего 1 км до моря, рядом Limassol Marina, Старый город, школы, университеты, магазины, кафе и остановки транспорта. Удобный доступ к бизнес-центрам и основным дорогам.

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