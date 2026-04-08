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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.

район Лимасол, Кипр
от
$456,465
BTC
5.4295642
ETH
284.5866749
USDT
451 300.1992199
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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ID: 38184
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Olivea Residences Limassol | Cyprus

Olivea Residences - это бутик-проект состоит всего из 10 современных квартир, расположенный в оживленном районе Agios Ioannis, Limassol.

Цена: 399.000 EUR + НДС

Эта квартира дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).

Характеристики квартиры

  • Планировка - 2+1
  • Общая площадь - 132 м2
  • Внутренняя площадь - 78 м2
  • Крытая веранда - 15 м2
  • Просторная терраса на крыше - 39 м2 (возможность установки джакузи)
  • Парковочное место и кладовая включены


Доход от аренды (оценка):

  • Долгосрочно: €2,450/мес → €29,400/год (~7.3%)
  • Гарантированно (с мебельным пакетом): €1,850/мес → €22,200/год (~5.5%)

Прирост капитала:

  • Ожидаемый рост стоимости — +20–30% к моменту сдачи проекта

Прогнозируемая цена после завершения строительства: €520,000–€550,000+
 

Локация:

  • 1 км до пляжа
  • В радиусе 1 км до супермаркетов, кафе, школ, транспорта
  • В нескольких минутах от Limassol Marina и Старого города
  • Удобный выезд на основные городские магистрали и в бизнес-центры

Agios Ioannis, Limassol — динамично развивающийся район в центре города, всего 1 км до моря, рядом Limassol Marina, Старый город, школы, университеты, магазины, кафе и остановки транспорта. Удобный доступ к бизнес-центрам и основным дорогам.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

район Лимасол, Кипр
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.
район Лимасол, Кипр
от
$456,465
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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