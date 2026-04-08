Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в комплексе Olivea Residences - Лимассол | Кипр.

Olivea Residences Limassol | Cyprus
Olivea Residences - это бутик-проект состоит всего из 10 современных квартир, расположенный в оживленном районе Agios Ioannis, Limassol.
Цена: 399.000 EUR + НДС
Эта квартира дает право на получение ПМЖ на Южном Кипре (ускоренная процедура).
Характеристики квартиры
Доход от аренды (оценка):
Прирост капитала:
Прогнозируемая цена после завершения строительства: €520,000–€550,000+
Локация:
Agios Ioannis, Limassol — динамично развивающийся район в центре города, всего 1 км до моря, рядом Limassol Marina, Старый город, школы, университеты, магазины, кафе и остановки транспорта. Удобный доступ к бизнес-центрам и основным дорогам.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.