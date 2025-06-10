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Жилой комплекс AURALUX

район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
;
33
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26974
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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АВРАЛУКС

Этот проект расположен в Yeni Boğaziçi и занимает площадь 18 988,03 м2 и включает 100 современных единиц с рядом фантастических объектов.

НАШИ КОМПАНИИ СЕРВИСЫ

Мы оказываем поддержку клиентам до и после процесса продаж.

Управление имуществом

Наша служба управления недвижимостью заботится о рекламе, выборе арендатора, сборе арендной платы и обслуживании имущества. Максимизируйте свои инвестиции без хлопот.

Дизайн интерьера

Наш сервис дизайна интерьера предлагает экспертное руководство и индивидуальные пакеты мебели, чтобы помочь вам в создании великолепно функциональной гостиной, которая соответствует вашим вкусам и бюджету.

техническое обслуживание

Наша служба технического обслуживания гарантирует, что курорты и проекты остаются в отличном состоянии, предлагая профилактическое обслуживание, быстрое решение проблем и постоянную поддержку.

Тепло и изоляция

Мы предоставляем наиболее подходящие решения для задач отопления и изоляции. Мы также покрасим ваш дом аккуратно, быстро и надежно по чрезвычайно разумной цене.

Наши возможности

Наружный бассейн

Внутренний бассейн

Внутренние спортивные сооружения

Генераторная система

Сауна и Спа

Турецкая ванна

Паровая комната

Зона парковки

Инфраструктура кондиционеров

Местонахождение на карте

район Фамагуста, Кипр

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Жилой комплекс AURALUX
район Фамагуста, Кипр
от
$189,106
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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