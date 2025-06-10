Жилой комплекс AURALUX

АВРАЛУКС
Этот проект расположен в Yeni Boğaziçi и занимает площадь 18 988,03 м2 и включает 100 современных единиц с рядом фантастических объектов.
НАШИ КОМПАНИИ СЕРВИСЫ
Мы оказываем поддержку клиентам до и после процесса продаж.
Управление имуществом
Наша служба управления недвижимостью заботится о рекламе, выборе арендатора, сборе арендной платы и обслуживании имущества. Максимизируйте свои инвестиции без хлопот.
Дизайн интерьера
Наш сервис дизайна интерьера предлагает экспертное руководство и индивидуальные пакеты мебели, чтобы помочь вам в создании великолепно функциональной гостиной, которая соответствует вашим вкусам и бюджету.
техническое обслуживание
Наша служба технического обслуживания гарантирует, что курорты и проекты остаются в отличном состоянии, предлагая профилактическое обслуживание, быстрое решение проблем и постоянную поддержку.
Тепло и изоляция
Мы предоставляем наиболее подходящие решения для задач отопления и изоляции. Мы также покрасим ваш дом аккуратно, быстро и надежно по чрезвычайно разумной цене.
Наши возможности
Наружный бассейн
Внутренний бассейн
Внутренние спортивные сооружения
Генераторная система
Сауна и Спа
Турецкая ванна
Паровая комната
Зона парковки
Инфраструктура кондиционеров