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Бунгало на Кипре

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8 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Кипр, Кипр
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Бунгало 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€680,575
Бунгало 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€153,944
Бунгало 2 спальни с террасой, с крытой парковкой, с Title is ready в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 2 спальни с террасой, с крытой парковкой, с Title is ready
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Площадь 100 м²
€125,379
Бунгало 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€142,541
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
€302,187
Бунгало 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€287,362
Бунгало 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€165,347

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