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Бунгало на Кипре

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Пейя
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
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75 объектов найдено
Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 158 м²
Представьте себе захватывающий беспрепятственный вид на залив Хризохус, один из самых красив…
$1,15 млн
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Расположенное в престижном и востребованном районе Камарес, это красивое бунгало с 3 спальня…
$686,119
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Бунгало в Фити, Кипр
Бунгало
Фити, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается просторный отдельно стоящий дом в Бунгало, расположенный в спокойном районе Ласа, …
$971,605
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
This charming 2-bedroom Bungalow is set on the highest hill of Pissouri village, offering br…
$521,499
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
На продажу по плану предлагается этот впечатляющий бунгало с современным дизайном и комфортн…
$575,866
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Это очаровательное бунгало с 2 спальнями расположено на самом высоком холме деревни Писсури,…
$551,698
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Бунгало в муниципалитет Лимасол, Кипр
Бунгало
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Это бунгало расположено в историческом центре города, в нескольких минутах ходьбы от всех ме…
$424,529
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
This charming 2-bedroom Bungalow is set on the highest hill of Pissouri village, offering br…
$533,114
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Бунгало в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Бунгало
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Современный дом на первом этаже для продажи в недавно развивающемся жилом районе Агиос Атана…
$1,10 млн
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Бунгало в Финикария, Кипр
Бунгало
Финикария, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Довольно потрясающая недвижимость на рынке, огромное 3-спальное бунгало, расположенное в кра…
$2,25 млн
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Бунгало в Суни-Занакия, Кипр
Бунгало
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается привлекательный проект бунгало в стадии строительства, расположенный…
$571,203
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Бунгало в Нео Хорио, Кипр
Бунгало
Нео Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 283 м²
Breathtaking Coastal Elegance with Panoramic Sea Views – Neo Chorio Imagine spectacular, un…
$1,54 млн
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Бунгало в Chloraka, Кипр
Бунгало
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Для продажи: Это уютное бунгало предлагает комфортную жизнь с внутренним пространством 150 к…
$460,929
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается бунгало по проекту в востребованном районе Писсури с комфортабельной внутренней пл…
$523,409
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Бунгало в Каллепея, Кипр
Бунгало
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Для продажи: Уютное 3-спальное полуотдельное бунгало в деревне Каллепия Расположенное в жи…
$195,827
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Бунгало в Пареклисия, Кипр
Бунгало
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Мы предлагаем на продажу наше заветное бунгало - теплый, светлый дом, о котором мы заботилис…
$508,070
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Бунгало в Galataria, Кипр
Бунгало
Galataria, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается 3-спальное бунгало в деревне Койлинея, Пафос.Деревня Койлинея (или Килиния) - это …
$322,092
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Бунгало в Minden, Кипр
Бунгало
Minden, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
4-комнатное бунгало в комплексе Gated — залив Ларнака, район Декелия Просторное бунгало с 4…
$1,28 млн
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Бунгало в Силику, Кипр
Бунгало
Силику, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается: недавно построенный независимый дом с 3 спальнями, предлагающий 100 м2 жилой площ…
$277,110
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Идеально расположенный на самой высокой вершине холма деревни Писсури с видом на залив Писсу…
$547,353
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Бунгало в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Бунгало
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в красивом и тихом районе побережья Агиос Тихон, этот просторный отдельно стоя…
$2,44 млн
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Бунгало в Ашелия, Кипр
Бунгало
Ашелия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя это прекрасно отремонтированное бунгало с 2 спальнями в спокойном районе А…
$301,680
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Для продажи: Это очаровательное бунгало предлагает комфортную жизнь в самом сердце Талы. С в…
$377,962
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Идеально расположенный на самой высокой вершине холма деревни Писсури с видом на залив Писсу…
$553,986
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Бунгало в Писсури, Кипр
Бунгало
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Идеально расположенный на самой высокой вершине холма деревни Писсури с видом на залив Писсу…
$610,731
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Бунгало в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Бунгало
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Очаровательный отдельностоящий бунгало с тремя спальнями в Менёу Этот чудесный отдельностоя…
$430,151
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Бунгало в Chloraka, Кипр
Бунгало
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Современный однокомнатный полуотдельный таунхаус для изысканной прибрежной жизни в Пафосе О…
$524,512
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Бунгало в Парамита, Кипр
Бунгало
Парамита, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Частная семья, окруженная природой Это идеальное убежище для семьи, стремящейся к уединению…
$4,59 млн
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Параметры недвижимости на Кипре

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с террасой
с видом на горы
с видом на море
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