Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пентхаус

Пентхаусы на Кипре

;
муниципалитет Пафос
58
муниципалитет Ларнака
131
муниципалитет Лимасол
193
Гермасойя
118
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
933 объекта найдено
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Modern 1- and 2-Bedroom Apartments in Agios Athanasios, Limassol Discover a new residential…
$495,327
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/6
Contemporary Comfort – 2-Bedroom Apartment The two-bedroom apartment combines space, light, …
$461,907
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 6
Площадь 800 м²
Этаж 33/38
Limassol Seafront, КипрРезиденция Ultimate Trophy в Средиземном море Эксклюзивный, закрытый…
Цена по запросу
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 2/6
Contemporary Comfort – 2-Bedroom Apartment The two-bedroom apartment combines space, light, …
$457,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Contemporary Comfort – 2-Bedroom Apartment The two-bedroom apartment is designed for those w…
$421,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 3
Совершенно новая квартира в пентхаусе с 3+1 спальней, расположенная в закрытом комплексе с с…
$867,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Этот пентхаус расположен недалеко от центра Лимассола в районе Папас, спокойном и престижном…
$2,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$305,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/6
Contemporary Comfort – 2-Bedroom Apartment The two-bedroom apartment combines space, light, …
$208,525
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 3
Роскошный 3+1 Penthouse в Ипсонасе с панорамным видом. Современный пентхаус в одном из самы…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 3
Пентхаус с 3 спальнями (Flat 301) на 3-м этаже The Blue View в Панорее, Гермасогия, Лимассол…
$725,712
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
Современный пентхаус с 1 спальней на верхнем этаже современного жилого комплекса в востребов…
$322,140
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 2/6
Contemporary Comfort – 2-Bedroom Apartment The two-bedroom apartment combines space, light, …
$482,517
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Этаж 4
Мы рады предложить эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями (Unit 401) в Coastal Park Residence, …
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Этот современный жилой комплекс в Ороклини предлагает выбор апартаментов с 1 и 2 спальнями, …
$212,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в Ypsonas Municipality, Кипр
Пентхаус
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Эта минималистская новая застройка в Ипсонасе состоит всего из шести квартир с 2 спальнями, …
$425,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Этаж 6/6
Это 3 спальные апартаменты, расположенные в центре Лимассола, в очень тихом районе, в непоср…
$1,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в район Ларнака, Кипр
Пентхаус
район Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 2
Совершенно новый пентхаус с 2 спальнями, блок 208 на 2-м этаже современного жилого дома в Ли…
$354,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс, в настоящее время находящийся на стадии строительства, сост…
$557,666
Оставить заявку
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира - Просторный современный дом с повышенной наружной жизнью Введение Эта …
$534,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 3/3
4 спальный пентхаус - просторная жизнь с прибрежной панорамой Пентхаус с 4 спальнями предлаг…
$818,447
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Продается: Просторный современный пентхаус находится в стадии строительства в востребованном…
$1,01 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Located in the highly desirable area of Potamos Germasogeia, this boutique residential devel…
$1,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Oroklini, Кипр
Пентхаус
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Этот современный жилой комплекс в Ороклини предлагает выбор апартаментов с 1 и 2 спальнями, …
$295,438
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Discover a contemporary apartment within an exclusive residential development in the sought-…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Это уникальный проект многоквартирного дома на продажу, расположенного в Ларнаке. Этот стиль…
$380,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Площадь 399 м²
Этаж 6/6
Редкая возможность иметь пентхаус с видом на море в The Essex Luxury Residence, поразительна…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 3
*Приняты криптоплатежи. Принцесса Вид - это эксклюзивная жилая застройка, предлагающая захва…
$497,936
Оставить заявку
Пентхаус в Гермасойя, Кипр
Пентхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Этаж 8/17
Limassols world-class seafront development, in ultra-desirable coastal Limassol in Cyprus, w…
$4,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Продается пентхаус на стадии строительства, расположенный в престижном районе Айя Зони. Эта …
$1,45 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости на Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти