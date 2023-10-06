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Пентхаус 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кипр, Кипр
1
49 м²
1/2
Новая элитная резиденция в Эсентепе Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию…
€123,500
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
5
80 м²
5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
€350,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
118 м²
4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
€870,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
5
193 м²
4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Ларнака, Кипр
7
401 м²
6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
€1,50 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
178 м²
3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
144 м²
3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
4
200 м²
4
Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр Предлагаются пентхаус…
€670,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
6
108 м²
6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€700,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
4
118 м²
5
Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр Закрытая резиденция ра…
€1,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
136 м²
6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с property features coming soon
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
127 м²
Характеристики недвижимости: Элегантно спроектированный пентхаус с 3 спальнями общей площадь…
€1,10 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
2
3
173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с Pool, с trenajer
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
259 м²
Роскошный 3-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Папас города Ли…
€1,20 млн
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€225,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с terrassa
Лимасол, Кипр
2
83 м²
Престижный элитный комплекс, расположенный в самом сердце Лимассола, всего в 400 метрах от м…
€435,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
1
52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
3
4
299 м²
13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
€2,60 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
3
3
151 м²
4/4
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
€790,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
2
1
102 м²
2/2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€189,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
5
3
334 м²
13/13
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,47 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
3
2
135 м²
2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Кипр, Кипр
4
1
182 м²
12/12
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,53 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
145 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
3
2
180 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€328,886
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
102 м²
2/2
€120,100
Рекомендовать
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
3
2
49 м²
1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€139,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ларнака, Кипр
5
3
334 м²
13
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…
€1,47 млн
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
2
128 м²
2
Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…
€192,715
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
7/8
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
€212,101
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