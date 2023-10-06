Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы на Кипре

Ларнака
6
Лимасол
5
Муниципалитет Germasogeia
3
Пафос
3
Пентхаус В архив
Очистить
50 объектов найдено
Пентхаус 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кипр, Кипр
Пентхаус 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кипр, Кипр
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
Новая элитная резиденция в Эсентепе Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию…
€123,500
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с террасами. …
€350,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
€870,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 4
Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр Предлагаются про…
€1,55 млн
Пентхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с террасой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 7
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр Предлагаются пентхаус…
€670,000
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
Комнаты 6
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€700,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр Закрытая резиденция ра…
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
€725,000
Пентхаус 3 спальни с property features coming soon в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с property features coming soon
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Характеристики недвижимости: Элегантно спроектированный пентхаус с 3 спальнями общей площадь…
€1,10 млн
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с Pool, с trenajer в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с Pool, с trenajer
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 259 м²
Роскошный 3-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Папас города Ли…
€1,20 млн
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с парковкой, с кладовой, с Pool
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
€225,000
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с terrassa в Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с terrassa
Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Престижный элитный комплекс, расположенный в самом сердце Лимассола, всего в 400 метрах от м…
€435,000
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Пентхаус 1 спальня с Pool, с terrassa, с trenajer
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…
€400,000
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Этаж 13/13
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
€2,60 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 4/4
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
€790,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€189,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Этаж 13/13
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,47 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
€176,357
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Кипр, Кипр
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Кипр, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 12/12
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
€1,53 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€328,886
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
€120,100
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€139,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Ларнака, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Количество этажей 13
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…
€1,47 млн
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…
€192,715
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 7/8
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
€212,101

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти