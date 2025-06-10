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Жилой комплекс Tenera Homes

район Пафос, Кипр
от
$882,544
BTC
10.4976851
ETH
550.2285564
USDT
872 557.5686271
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 27151
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Эта стильная трёхкомнатная вилла в Tenera Homes расположена на возвышенности в Героскипу и предлагает великолепные виды на море и город. Вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и энергоэффективность: высокие потолки (3.1 м), панорамные окна, тёплый водяной пол, система VRV охлаждения и солнечные панели 6.72 кВт.

На участке — частный бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, хозблок, парковка с навесом и зарядка для электромобиля. В доме установлена система видеонаблюдения, сигнализация, фильтрация и смягчение воды. Просторная гостиная зона, кухня открытого плана и элегантные ванные комнаты с душевыми кабинами и навесными унитазами делают эту виллу идеальным домом для жизни в Кипре.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 362.0 – 370.0
Цена за м², USD 2,552 – 2,608
Цена квартиры, USD 923,729 – 964,914

Местонахождение на карте

район Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Tenera Homes
район Пафос, Кипр
от
$882,544
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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