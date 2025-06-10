Жилой комплекс Tenera Homes

Эта стильная трёхкомнатная вилла в Tenera Homes расположена на возвышенности в Героскипу и предлагает великолепные виды на море и город. Вилла спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и энергоэффективность: высокие потолки (3.1 м), панорамные окна, тёплый водяной пол, система VRV охлаждения и солнечные панели 6.72 кВт.

На участке — частный бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, хозблок, парковка с навесом и зарядка для электромобиля. В доме установлена система видеонаблюдения, сигнализация, фильтрация и смягчение воды. Просторная гостиная зона, кухня открытого плана и элегантные ванные комнаты с душевыми кабинами и навесными унитазами делают эту виллу идеальным домом для жизни в Кипре.