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Жилой комплекс Horizon

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
BTC
3.2995325
ETH
172.9426047
USDT
274 253.9930495
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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ID: 27219
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

О комплексе

Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнены светом и открывают пожизненные виды на море. Жителям доступны общий бассейн, крытая парковка, кладовые, видеодомофон и охраняемая территория с автоматическими воротами. Удачное расположение — всего 1,5 км до моря и центра, рядом с аэропортом и школами — делает Horizon отличным выбором для жизни и инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 3,699
Цена квартиры, USD 277,393
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 100.0
Цена за м², USD 3,583
Цена квартиры, USD 358,299
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 175.0
Цена за м², USD 2,708
Цена квартиры, USD 473,879

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Horizon
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$277,393
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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