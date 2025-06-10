Жилой комплекс Horizon

Horizon — это дизайнерский жилой комплекс класса энергоэффективности A, включающий всего 10 эксклюзивных апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями. Современные планировки с открытым пространством, высококачественная отделка и технологии «умный дом» обеспечивают комфорт и стиль. Все квартиры наполнены светом и открывают пожизненные виды на море. Жителям доступны общий бассейн, крытая парковка, кладовые, видеодомофон и охраняемая территория с автоматическими воротами. Удачное расположение — всего 1,5 км до моря и центра, рядом с аэропортом и школами — делает Horizon отличным выбором для жизни и инвестиций.