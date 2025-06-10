Бизнес-центр In Paphos

Представляем новый Бизнес-центр в Пафосе — коммерческое здание класса А с энергоэффективными технологиями, расположенное в престижном деловом районе, всего в 40 минутах от Лимасола и рядом с центром города. Современная архитектура, теплые полы, VRF кондиционирование, гибкие офисные планировки, просторные конференц-залы и крытые веранды создают идеальные условия для работы. Вокруг — банки, рестораны, госучреждения. В продаже — половина этажа, весь этаж или здание целиком. Свяжитесь с нами для подробностей и просмотра.