Жилой комплекс Lazzero Park

Lazzero Park — это премиальный жилой комплекс в самом сердце туристического района Като Пафос (Universal), всего в нескольких минутах ходьбы от моря, гавани и торгового центра King’s Avenue. Проект включает 5 зданий, 56 апартаментов, полную инфраструктуру и уровень сервиса, сравнимый с отелем: 12-часовой консьерж, клубный дом, ресторан, спортзал, полупрофессиональный бассейн, детские зоны и рабочие пространства.

Каждая квартира спроектирована с акцентом на комфорт и эстетику: высокие потолки (3 м), тёплый пол, система охлаждения VRV, мраморные столешницы и звукоизоляция. Просторные террасы позволяют наслаждаться кипрским климатом круглый год.