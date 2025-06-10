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Жилой комплекс Lazzero Park

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$417,737
BTC
4.9689043
ETH
260.4415175
USDT
413 010.5838676
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Квартиры Квартиры
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ID: 27146
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Lazzero Park — это премиальный жилой комплекс в самом сердце туристического района Като Пафос (Universal), всего в нескольких минутах ходьбы от моря, гавани и торгового центра King’s Avenue. Проект включает 5 зданий, 56 апартаментов, полную инфраструктуру и уровень сервиса, сравнимый с отелем: 12-часовой консьерж, клубный дом, ресторан, спортзал, полупрофессиональный бассейн, детские зоны и рабочие пространства.

Каждая квартира спроектирована с акцентом на комфорт и эстетику: высокие потолки (3 м), тёплый пол, система охлаждения VRV, мраморные столешницы и звукоизоляция. Просторные террасы позволяют наслаждаться кипрским климатом круглый год.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.0 – 120.0
Цена за м², USD 3,798 – 4,315
Цена квартиры, USD 417,739 – 517,759

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Lazzero Park
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$417,737
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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