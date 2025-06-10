Жилой комплекс Lyra Villas

Lyra Villas — это эксклюзивный комплекс из 12 стильных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в живописной деревне Киссонерга, всего в 400 метрах от пляжа. Каждое жильё включает частный бассейн, систему кондиционирования, встроенную технику, зону барбекю, солнечные панели 5 кВт, сигнализацию и подготовку под центральное отопление. Виллы предлагают панорамные виды на Пафос и Средиземное море, энергоэффективность класса A и современную отделку. Отличный выбор для инвестиций или спокойной жизни у моря.