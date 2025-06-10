Жилой комплекс Lyra Villas

  1. Realting.com
Киссонерга, Кипр
от
$501,062
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27342
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

О комплексе

Lyra Villas — это эксклюзивный комплекс из 12 стильных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в живописной деревне Киссонерга, всего в 400 метрах от пляжа. Каждое жильё включает частный бассейн, систему кондиционирования, встроенную технику, зону барбекю, солнечные панели 5 кВт, сигнализацию и подготовку под центральное отопление. Виллы предлагают панорамные виды на Пафос и Средиземное море, энергоэффективность класса A и современную отделку. Отличный выбор для инвестиций или спокойной жизни у моря.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 137.0 – 208.0
Цена за м², USD 2,633 – 3,657
Цена квартиры, USD 501,062 – 547,673

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр

Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации