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Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.
Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступн…
Добро пожаловать в Business Centre — уникальный коммерческий объект в центре Пафоса, Кипр. Стратегически расположенный на одном из крупнейших коммерческих участков города, этот трёхэтажный здание с мезонином предлагает широкий спектр современных офисов и торговых помещений.
Офисные помеще…
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Проект Blue Star - это современное, комфортный жилой комплекс в центре Пафоса, расположенное в районе Универсал. Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.
О комплексе:
Расположение: В центре Пафоса, в районе Универсал. Рядом находится множество магазинов, ресторанов,…
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Локация: Като Пафос, Кипр
Предлагаем на продажу роскошные апартаменты и мезонеты в современном, многофункциональном комплексе Onero Residences, расположенном всего в 600 метрах от береговой линии. Эта уникальная недвижимость находится в центре туристической зоны Пафоса, рядом со всеми удо…
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Элитные виллы
Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природны…
Это современный жилой комплекс в центре Пафоса, предлагающий комфорт и удобства как для проживания, так и для инвестиций.
О комплексе:
Расположение: В центре Пафоса, рядом с торговым центром Kings Avenue, ресторанами, барами и пляжем. Этот район известен развитой инфраструктурой, уд…
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ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £
? Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова.
? Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленны…
Angelonia - это современный комплекс апартаментов и вилл в центре Пафоса, предлагающий комфорт и удобства как для проживания, так и для инвестиций.
О комплексе:
Расположение: В центре Пафоса, рядом с торговым центром Kings Avenue, ресторанами, барами и пляжем. Этот район известен разви…
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Откройте для себя эксклюзивный огороженный комплекс, реализованный известным застройщиком на Кипре, расположенный в престижном месте всего в 150 метрах от ближайшего пляжа. Маяк Пафоса и всемирно известные Гробницы царей находятся в пределах пешей доступности. Рядом также находятся торговый …
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