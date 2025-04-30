муниципалитет Пафос, Кипр

Angelonia - это современный комплекс апартаментов и вилл в центре Пафоса, предлагающий комфорт и удобства как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, рядом с торговым центром Kings Avenue, ресторанами, барами и пляжем. Этот район известен разви…