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Новостройки в районе Пафос, Кипр

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Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Куклия, Кипр
от
$2,42 млн
Год сдачи 2020
Площадь 318 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступн…
Застройщик
Aphrodite Hills
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Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
Бизнес-центр Пафос. Предложение для инвестора
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Business Centre — уникальный коммерческий объект в центре Пафоса, Кипр. Стратегически расположенный на одном из крупнейших коммерческих участков города, этот трёхэтажный здание с мезонином предлагает широкий спектр современных офисов и торговых помещений. Офисные помеще…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$228,472
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Проект Blue Star - это современное, комфортный жилой комплекс  в центре Пафоса, расположенное в районе Универсал. Идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, в районе Универсал. Рядом находится множество магазинов, ресторанов,…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Onero Residences - комплекс в центре Пафоса
Жилой комплекс Onero Residences - комплекс в центре Пафоса
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$402,546
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Локация: Като Пафос, Кипр Предлагаем на продажу роскошные апартаменты и мезонеты в современном, многофункциональном комплексе Onero Residences, расположенном всего в 600 метрах от береговой линии. Эта уникальная недвижимость находится в центре туристической зоны Пафоса, рядом со всеми удо…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Куклия, Кипр
от
$582,022
Год сдачи 2023
Площадь 129–364 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природны…
Застройщик
Aphrodite Hills
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Жилой комплекс Angelonia Gardens 2, Pafos
Жилой комплекс Angelonia Gardens 2, Pafos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$339,951
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Это современный жилой комплекс в центре Пафоса, предлагающий комфорт и удобства как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, рядом с торговым центром Kings Avenue, ресторанами, барами и пляжем. Этот район известен развитой инфраструктурой, уд…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Yeni Bogazici
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Chloraka, Кипр
от
$249,175
ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £ ? Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова. ? Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленны…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой комплекс Комплекс вилл в Пафосе
Жилой комплекс Комплекс вилл в Пафосе
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$576,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Angelonia - это современный комплекс апартаментов и вилл в центре Пафоса, предлагающий комфорт и удобства как для проживания, так и для инвестиций. О комплексе: Расположение: В центре Пафоса, рядом с торговым центром Kings Avenue, ресторанами, барами и пляжем. Этот район известен разви…
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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Жилой комплекс Виллы и апартаменты премиум класса
Жилой комплекс Виллы и апартаменты премиум класса
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Откройте для себя эксклюзивный огороженный комплекс, реализованный известным застройщиком на Кипре, расположенный в престижном месте всего в 150 метрах от ближайшего пляжа. Маяк Пафоса и всемирно известные Гробницы царей находятся в пределах пешей доступности. Рядом также находятся торговый …
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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