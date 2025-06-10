Вилла City Views

City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000.
Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бассейном создают идеальные условия для комфортной жизни и отдыха на Кипре.
Основные характеристики
3 спальни и 3 ванные комнаты
Крытая площадь от 134,5 до 150 м²
Веранды от 12 до 35 м²
Общая площадь до 175 м²
Участки от 252 до 291 м²
Частный бассейн 3×6 м
VRF-система кондиционирования
Система тёплых полов
Энергоэффективные окна и теплоизоляция
Частная парковка и возможность индивидуальной отделки
Локация
4 км до центра Пафоса
6 км до пляжа
2,5 км до госпиталя
3 км до супермаркета
5 км до международной школы
8,9 км до гавани
10 км до гольф-курорта
15 км до аэропорта
Для кого
Для семей с детьми, ценящих тишину и безопасность
Для инвесторов под долгосрочную аренду
Для инвесторов под краткосрочную аренду с высокой доходностью
City Views — это сочетание уюта, современного дизайна и выгодных возможностей в одном из лучших районов Пафоса.
📩 Оставьте заявку прямо сейчас, чтобы узнать подробности и забронировать свою виллу в City Views.