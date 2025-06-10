  1. Realting.com
Вилла City Views

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$617,342
от
$3,832/м²
BTC
7.3431624
ETH
384.8865392
USDT
610 356.6580486
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27491
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000.

Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бассейном создают идеальные условия для комфортной жизни и отдыха на Кипре.

Основные характеристики

  • 3 спальни и 3 ванные комнаты

  • Крытая площадь от 134,5 до 150 м²

  • Веранды от 12 до 35 м²

  • Общая площадь до 175 м²

  • Участки от 252 до 291 м²

  • Частный бассейн 3×6 м

  • VRF-система кондиционирования

  • Система тёплых полов

  • Энергоэффективные окна и теплоизоляция

  • Частная парковка и возможность индивидуальной отделки

Локация

  • 4 км до центра Пафоса

  • 6 км до пляжа

  • 2,5 км до госпиталя

  • 3 км до супермаркета

  • 5 км до международной школы

  • 8,9 км до гавани

  • 10 км до гольф-курорта

  • 15 км до аэропорта

Для кого

  • Для семей с детьми, ценящих тишину и безопасность

  • Для инвесторов под долгосрочную аренду

  • Для инвесторов под краткосрочную аренду с высокой доходностью

City Views — это сочетание уюта, современного дизайна и выгодных возможностей в одном из лучших районов Пафоса.

📩 Оставьте заявку прямо сейчас, чтобы узнать подробности и забронировать свою виллу в City Views.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 135.0 – 161.0
Цена за м², USD 3,834 – 4,832
Цена квартиры, USD 617,342 – 652,286

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
