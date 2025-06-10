Вилла City Views

City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000.

Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бассейном создают идеальные условия для комфортной жизни и отдыха на Кипре.

Основные характеристики

3 спальни и 3 ванные комнаты

Крытая площадь от 134,5 до 150 м²

Веранды от 12 до 35 м²

Общая площадь до 175 м²

Участки от 252 до 291 м²

Частный бассейн 3×6 м

VRF-система кондиционирования

Система тёплых полов

Энергоэффективные окна и теплоизоляция

Частная парковка и возможность индивидуальной отделки

Локация

4 км до центра Пафоса

6 км до пляжа

2,5 км до госпиталя

3 км до супермаркета

5 км до международной школы

8,9 км до гавани

10 км до гольф-курорта

15 км до аэропорта

Для кого

Для семей с детьми, ценящих тишину и безопасность

Для инвесторов под долгосрочную аренду

Для инвесторов под краткосрочную аренду с высокой доходностью

City Views — это сочетание уюта, современного дизайна и выгодных возможностей в одном из лучших районов Пафоса.

