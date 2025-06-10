  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Жилой комплекс palma livadia

Жилой комплекс palma livadia

муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$224,894






* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
ID: 27573
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Ларнака
  • Город
    муниципалитет Ларнака

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

Эта элегантная квартира расположена в престижном новом комплексе предлагая сочетание современного дизайна, высококачественных материалов и удобств для комфортной жизни.

Особенности квартиры:

  • Энергоэффективность класса A

  • Открытая планировка: гостиная с обеденной зоной

  • Декоративные подвесные потолки

  • Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов и гранитной столешницей

  • Главная спальня с собственной ванной комнатой (для 2-комнатных квартир)

  • Современный душ с стеклянной дверью

  • Встроенные шкафы от пола до потолка

  • Собственные кладовые

  • Система «умный дом» и подготовка под кондиционеры

  • Солнечные панели для нагрева воды и система давления воды

  • Частная крыша-терраса и крытые парковочные места

  • Возможность укладки паркетного пола

Удобства комплекса:

  • Закрытая охраняемая территория

  • Открытый бассейн

  • Полностью оборудованный тренажёрный зал

  • Сауна и паровая баня

  • Ландшафтные садовые зоны и просторные лобби

  • Рядом с центром города, магазинами, ресторанами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом

  • Удобный доступ к шоссе

Эта квартира идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций, предлагая современный комфорт, безопасность и престижное расположение на побережье.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 77.0
Цена за м², USD 1,962
Цена квартиры, USD 151,101
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 110.0
Цена за м², USD 2,598
Цена квартиры, USD 285,803

Местонахождение на карте

муниципалитет Ларнака, Кипр
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
