Жилой комплекс palma livadia

Эта элегантная квартира расположена в престижном новом комплексе предлагая сочетание современного дизайна, высококачественных материалов и удобств для комфортной жизни.
Особенности квартиры:
Энергоэффективность класса A
Открытая планировка: гостиная с обеденной зоной
Декоративные подвесные потолки
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов и гранитной столешницей
Главная спальня с собственной ванной комнатой (для 2-комнатных квартир)
Современный душ с стеклянной дверью
Встроенные шкафы от пола до потолка
Собственные кладовые
Система «умный дом» и подготовка под кондиционеры
Солнечные панели для нагрева воды и система давления воды
Частная крыша-терраса и крытые парковочные места
Возможность укладки паркетного пола
Удобства комплекса:
Закрытая охраняемая территория
Открытый бассейн
Полностью оборудованный тренажёрный зал
Сауна и паровая баня
Ландшафтные садовые зоны и просторные лобби
Рядом с центром города, магазинами, ресторанами, развлечениями и пляжами с Голубым флагом
Удобный доступ к шоссе
Эта квартира идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций, предлагая современный комфорт, безопасность и престижное расположение на побережье.