Жилой комплекс 🌴 NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр

🏡 В продаже:
7 квартир с 1 спальней — от €168 000 + НДС
6 квартир с 2 спальнями — от €249 000 + НДС
3-комнатные квартиры — все проданы или не указаны в наличии
📌 Общее описание проекта:
3-этажный дом на 16 апартаментов
Площади от 54 м² до 107 м²
Просторные веранды и руф-гарден до 32 м²
Современные отделки и большие балконы
Спокойная атмосфера, идеально для жизни или инвестиций
📍 Расположение:
Рядом находятся:
Пляжи Протараса и Фиг Три Бэй
Пляжи Каппарис и новая марина Паралимни
Магазины, рестораны и центр города
💡 Подходит:
Для постоянного проживания, аренды или отдыха — сочетание городского удобства и морского климата.