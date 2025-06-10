  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Паралимни
  4. Жилой комплекс 🌴 NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр

Жилой комплекс 🌴 NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр

Паралимни, Кипр
от
$195,764
BTC
2.3285715
ETH
122.0503904
USDT
193 548.6457494
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс 🌴 NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
1
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27353
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Город
    Паралимни

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

🏡 В продаже:

  • 7 квартир с 1 спальнейот €168 000 + НДС

  • 6 квартир с 2 спальнямиот €249 000 + НДС

  • 3-комнатные квартирывсе проданы или не указаны в наличии

📌 Общее описание проекта:

  • 3-этажный дом на 16 апартаментов

  • Площади от 54 м² до 107 м²

  • Просторные веранды и руф-гарден до 32 м²

  • Современные отделки и большие балконы

  • Спокойная атмосфера, идеально для жизни или инвестиций

📍 Расположение:

Рядом находятся:

  • Пляжи Протараса и Фиг Три Бэй

  • Пляжи Каппарис и новая марина Паралимни

  • Магазины, рестораны и центр города

💡 Подходит:

Для постоянного проживания, аренды или отдыха — сочетание городского удобства и морского климата.

Местонахождение на карте

Паралимни, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс LIBRA
Chloraka, Кипр
от
$506,944
Жилой комплекс Eden Bay - ПРЕДПРОДАЖА — на 20% ниже рынка до сентября!
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$325,022
Жилой комплекс MARE
Героскипу, Кипр
от
$595,288
Многоквартирный жилой дом SERENITY RESIDENCE
Кипр
от
$376,358
Жилой комплекс Ionion Leaflet
Айя-Напа, Кипр
от
$1,92 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс 🌴 NIERO — Современные апартаменты в Паралимни, Кипр
Паралимни, Кипр
от
$195,764
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс TERRA LIFE
Жилой комплекс TERRA LIFE
муниципалитет Ларнака, Кипр
от
$142,216
Год сдачи 2025
Terra Life в ИскелеTricon Development представила свой новый проект Terra Life в Турции. Комплекс, состоящий из нескольких малоэтажных блоков студий, будет расположен в курортной зоне Искеле на Северном Кипре. Предполагаемая дата завершения - декабрь 2025 года.Основным преимуществом недвижим…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс ORION
Жилой комплекс ORION
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$986,217
Площадь 410–455 м²
2 объекта недвижимости 2
ORION VILLAS — это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 10 вилл (4 одноэтажные и 6 двухэтажных), расположенных в живописной деревне  Тала, всего в 4 минутах от центра Пафоса, пляжа и гольф-поля. Каждая вилла с 3–4 спальнями построена на просторном участке и предлагает захватывающий вид на…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс FAIRVIEW
Жилой комплекс FAIRVIEW
Konia, Кипр
от
$516,648
3 объекта недвижимости 3
FAIRVIEW — Современные виллы в жилом районе Конья, Пафос FAIRVIEW — это коллекция стильных и энергоэффективных вилл с 3 и 4 спальнями в престижной локации Конья, всего в 5 минутах от центра Пафоса и моря. Каждая вилла предлагает просторную планировку, высококачественную отделку, энергоэффек…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации