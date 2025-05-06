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Новостройки в Trachoni, Кипр

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Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более …
Агентство
Etalon Estate Group
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Агентство
Etalon Estate Group
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