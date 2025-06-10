Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга

📍 Район Kissonerga (Киссонерга)
Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен своими банановыми плантациями, живописными заливами, небольшими пляжами и традиционной кипрской архитектурой.
Преимущества локации:
10 минут на машине до Пафоса и его международного аэропорта
Пешая доступность к морю и местным магазинам
Развитая инфраструктура (рестораны, кафе, аптеки, банки)
Тихий, безопасный район, идеально подходящий для жизни, отдыха и аренды
Потенциал роста цен благодаря планам по развитию побережья и строительству Paphos Marina
🏗 Проект CARINA
Carina — это современный жилой комплекс из двух блоков, сочетающий лаконичную архитектуру и комфорт городской квартиры с атмосферой курортной жизни. Проект ориентирован на инвесторов, семейных покупателей и тех, кто ищет недвижимость для личного отдыха или аренды.
Характеристики проекта:
2 корпуса с квартирами с 1 и 2 спальнями
Панорамные террасы и веранды (открытые и крытые)
Предусмотрена установка кондиционирования во всех помещениях
Домофон, подготовка под охранную систему и центральное отопление
Современные планировки, высокие потолки и большие окна
Вид на море (у квартир верхних этажей)
Строительство:
Разрешение на строительство — ожидается в течение 6 месяцев
Срок строительства — 18 месяцев
Проект подлежит НДС — цены указаны с 5% VAT
💶 Цены на квартиры в проекте Carina
Квартиры с 1 спальней:
Площадь: 51–62 м²
Веранда: 11–12 м²
Цена: от €250 000 до €262 500 (включая VAT)
Примеры:
Кв. A06, A07, A08 — €262 500
Кв. B01 — €262 500
Большинство квартир с 1 спальней — уже зарезервированы
Квартиры с 2 спальнями:
Площадь: 82 м² + 20 м² крытая веранда + 22 м² открытая терраса
Общая площадь: 124 м²
Цена: от €420 000 до €462 000 (включая VAT)
Примеры:
A103, A104, A105 — €420 000
B101 — €430 500
B103 — €462 000
Некоторые объекты ещё доступны — особенно на верхних этажах
✨ Почему стоит рассмотреть Carina:
Район с потенциалом роста
Подходит для сдачи в аренду (близость к пляжам, тихий жилой район, 10 мин до центра Пафоса)
Качественное строительство и продуманная инженерия
Возможность роста стоимости недвижимости к завершению строительства
Уникальные планировки с просторными верандами и видами на море