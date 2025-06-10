  1. Realting.com
  Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга

Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга

Киссонерга, Кипр
от
$290,829
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 27539
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Koinoteta Kissonergas
  • Деревня
    Киссонерга

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

📍 Район Kissonerga (Киссонерга)

Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен своими банановыми плантациями, живописными заливами, небольшими пляжами и традиционной кипрской архитектурой.

Преимущества локации:

  • 10 минут на машине до Пафоса и его международного аэропорта

  • Пешая доступность к морю и местным магазинам

  • Развитая инфраструктура (рестораны, кафе, аптеки, банки)

  • Тихий, безопасный район, идеально подходящий для жизни, отдыха и аренды

  • Потенциал роста цен благодаря планам по развитию побережья и строительству Paphos Marina

🏗 Проект CARINA

Carina — это современный жилой комплекс из двух блоков, сочетающий лаконичную архитектуру и комфорт городской квартиры с атмосферой курортной жизни. Проект ориентирован на инвесторов, семейных покупателей и тех, кто ищет недвижимость для личного отдыха или аренды.

Характеристики проекта:

  • 2 корпуса с квартирами с 1 и 2 спальнями

  • Панорамные террасы и веранды (открытые и крытые)

  • Предусмотрена установка кондиционирования во всех помещениях

  • Домофон, подготовка под охранную систему и центральное отопление

  • Современные планировки, высокие потолки и большие окна

  • Вид на море (у квартир верхних этажей)

Строительство:

  • Разрешение на строительство — ожидается в течение 6 месяцев

  • Срок строительства — 18 месяцев

  • Проект подлежит НДС — цены указаны с 5% VAT

💶 Цены на квартиры в проекте Carina

Квартиры с 1 спальней:

  • Площадь: 51–62 м²

  • Веранда: 11–12 м²

  • Цена: от €250 000 до €262 500 (включая VAT)

  • Примеры:

    • Кв. A06, A07, A08 — €262 500

    • Кв. B01 — €262 500

    Большинство квартир с 1 спальней — уже зарезервированы

Квартиры с 2 спальнями:

  • Площадь: 82 м² + 20 м² крытая веранда + 22 м² открытая терраса

  • Общая площадь: 124 м²

  • Цена: от €420 000 до €462 000 (включая VAT)

  • Примеры:

    • A103, A104, A105 — €420 000

    • B101 — €430 500

    • B103 — €462 000

    Некоторые объекты ещё доступны — особенно на верхних этажах

✨ Почему стоит рассмотреть Carina:

  • Район с потенциалом роста

  • Подходит для сдачи в аренду (близость к пляжам, тихий жилой район, 10 мин до центра Пафоса)

  • Качественное строительство и продуманная инженерия

  • Возможность роста стоимости недвижимости к завершению строительства

  • Уникальные планировки с просторными верандами и видами на море

Местонахождение на карте

Киссонерга, Кипр
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
