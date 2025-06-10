Жилой комплекс Carina — это современный жилой комплекс в районе Киссонерга

📍 Район Kissonerga (Киссонерга)

Kissonerga — это уютная прибрежная деревня в 8 км к северу от центра Пафоса (Кипр). Она расположена на возвышенности с панорамными видами на Средиземное море и сочетает спокойную атмосферу с удобной доступностью к городской инфраструктуре. Район известен своими банановыми плантациями, живописными заливами, небольшими пляжами и традиционной кипрской архитектурой.

Преимущества локации:

10 минут на машине до Пафоса и его международного аэропорта

Пешая доступность к морю и местным магазинам

Развитая инфраструктура (рестораны, кафе, аптеки, банки)

Тихий, безопасный район, идеально подходящий для жизни, отдыха и аренды

Потенциал роста цен благодаря планам по развитию побережья и строительству Paphos Marina

🏗 Проект CARINA

Carina — это современный жилой комплекс из двух блоков, сочетающий лаконичную архитектуру и комфорт городской квартиры с атмосферой курортной жизни. Проект ориентирован на инвесторов, семейных покупателей и тех, кто ищет недвижимость для личного отдыха или аренды.

Характеристики проекта:

2 корпуса с квартирами с 1 и 2 спальнями

Панорамные террасы и веранды (открытые и крытые)

Предусмотрена установка кондиционирования во всех помещениях

Домофон, подготовка под охранную систему и центральное отопление

Современные планировки, высокие потолки и большие окна

Вид на море (у квартир верхних этажей)

Строительство:

Разрешение на строительство — ожидается в течение 6 месяцев

Срок строительства — 18 месяцев

Проект подлежит НДС — цены указаны с 5% VAT

💶 Цены на квартиры в проекте Carina

Квартиры с 1 спальней:

Площадь: 51–62 м²

Веранда: 11–12 м²

Цена: от €250 000 до €262 500 (включая VAT)

Примеры: Кв. A06, A07, A08 — €262 500 Кв. B01 — €262 500 Большинство квартир с 1 спальней — уже зарезервированы



Квартиры с 2 спальнями:

Площадь: 82 м² + 20 м² крытая веранда + 22 м² открытая терраса

Общая площадь: 124 м²

Цена: от €420 000 до €462 000 (включая VAT)

Примеры: A103, A104, A105 — €420 000 B101 — €430 500 B103 — €462 000 Некоторые объекты ещё доступны — особенно на верхних этажах



✨ Почему стоит рассмотреть Carina: