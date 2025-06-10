Жилой комплекс Universal Park III

Добро пожаловать в Universal Park III, где роскошь и изысканность встречаются в идеальной гармонии в тихом районе Universal в Пафосе. Этот исключительный проект предлагает выбор тщательно продуманных апартаментов и пентхаусов, каждый из которых разработан для удовлетворения самых высоких стандартов современной жизни. С премиальной отделкой, передовой техникой и обширными террасами на крыше, которые обеспечивают захватывающие панорамные виды, Universal Park III устанавливает новый стандарт элегантной жизни.