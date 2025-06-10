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Жилой комплекс Universal Park III

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$605,496
BTC
7.2022499
ETH
377.5007078
USDT
598 644.1378424
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Квартиры Квартиры
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ID: 26344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Добро пожаловать в Universal Park III, где роскошь и изысканность встречаются в идеальной гармонии в тихом районе Universal в Пафосе. Этот исключительный проект предлагает выбор тщательно продуманных апартаментов и пентхаусов, каждый из которых разработан для удовлетворения самых высоких стандартов современной жизни. С премиальной отделкой, передовой техникой и обширными террасами на крыше, которые обеспечивают захватывающие панорамные виды, Universal Park III устанавливает новый стандарт элегантной жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 120.0
Цена за м², USD 5,046
Цена квартиры, USD 605,496

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Universal Park III
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Языки общения
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