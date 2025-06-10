  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилой комплекс Avalon Gardens 2

Жилой комплекс Avalon Gardens 2

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$258,000
BTC
3.0688586
ETH
160.8520019
USDT
255 080.6025043
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 27574
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал

О комплексе

Avalon Gardens 2 - это комплекс, расположенный в очаровательной деревне Эмба, являющий собой идеальное сочетание комфорта, роскоши и потрясающей природы. Этот потрясающий комплекс включает в себя в общей сложности 12 студий, 21 апартамент и 15 вилл, предлагая широкий выбор жилья на любой вкус. Каждый объект отделан облицовкой из камня и дерева в традиционном стиле, которая органично вписывается в окружающую природу и создает теплую и располагающую атмосферу. Студии идеально подходят для проживания одному или в паре. В них есть удобная спальная зона, полностью оборудованная мини-кухня и современная ванная комната. Апартаменты идеально подходят для семей или групп друзей. В них можно найти просторные гостиные зоны, полностью оборудованные кухни и отдельные балконы или патио, где можно расслабиться и насладиться прекрасным видом. Для тех, кто ищет более роскошный отдых, идеальным выбором станут наши виллы. Эти просторные и красиво оформленные дома располагают 3 спальнями, частным / общим бассейном и большими открытыми площадками, идеально подходящими для развлечений и отдыха. Одной из изюминок комплекса является общий бассейн, в котором гости могут освежиться, или просто отдохнуть у бассейна с хорошей книгой. Зона у бассейна - идеальное место для того, чтобы расслабиться и понежиться в лучах средиземноморского солнца.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.1
Цена за м², USD 4,294
Цена квартиры, USD 258,000

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
