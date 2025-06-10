Жилой комплекс Avalon Gardens 2

Avalon Gardens 2 - это комплекс, расположенный в очаровательной деревне Эмба, являющий собой идеальное сочетание комфорта, роскоши и потрясающей природы. Этот потрясающий комплекс включает в себя в общей сложности 12 студий, 21 апартамент и 15 вилл, предлагая широкий выбор жилья на любой вкус. Каждый объект отделан облицовкой из камня и дерева в традиционном стиле, которая органично вписывается в окружающую природу и создает теплую и располагающую атмосферу. Студии идеально подходят для проживания одному или в паре. В них есть удобная спальная зона, полностью оборудованная мини-кухня и современная ванная комната. Апартаменты идеально подходят для семей или групп друзей. В них можно найти просторные гостиные зоны, полностью оборудованные кухни и отдельные балконы или патио, где можно расслабиться и насладиться прекрасным видом. Для тех, кто ищет более роскошный отдых, идеальным выбором станут наши виллы. Эти просторные и красиво оформленные дома располагают 3 спальнями, частным / общим бассейном и большими открытыми площадками, идеально подходящими для развлечений и отдыха. Одной из изюминок комплекса является общий бассейн, в котором гости могут освежиться, или просто отдохнуть у бассейна с хорошей книгой. Зона у бассейна - идеальное место для того, чтобы расслабиться и понежиться в лучах средиземноморского солнца.