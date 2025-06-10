  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пейя
  4. Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves

Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves

Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
BTC
30.8384488
ETH
1 616.3749520
USDT
2 563 262.4512455
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26484
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Пейя

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса
Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле с просторной планировкой, высоким уровнем отделки, возможностью установки частного бассейна и садом. Уединённость, близость к природе и потрясающие виды на море делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций в элитную недвижимость на Кипре.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 3 000.0
Цена за м², USD 941
Цена квартиры, USD 2,82 млн

Местонахождение на карте

Пейя, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Проект Blue Star в Пафос
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$228,472
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Многоквартирный жилой дом AQUA RESIDENCE APT 201A
район Ларнака, Кипр
от
$303,333
Жилой комплекс Tress
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$461,388
Жилой комплекс La Reina
Героскипу, Кипр
от
$205,580
Вы просматриваете
Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves
Пейя, Кипр
от
$2,59 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ATRIUM
Жилой комплекс ATRIUM
Героскипу, Кипр
от
$264,090
Площадь 40 м²
1 объект недвижимости 1
Проект Atrium сочетает безопасность, устойчивость и передовые технологии для комфортной и современной жизни. В комплексе предусмотрены охрана 24/7, видеонаблюдение, подземная парковка, зоны отдыха, тренажёрный зал, доступность для маломобильных людей и шумоизоляция. Используются инновационны…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Многоквартирный жилой дом Oak Residence
Арадиппу, Кипр
от
$164,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 80–208 м²
3 объекта недвижимости 3
Oak Residence - это эксклюзивная новая разработка в одном из самых востребованных жилых районов Ларнаки, Арадиппу, сразу за Лидлом и рядом с красивым общественным садом. Проект включает в себя 8 современных квартир: шесть просторных двухкомнатных блоков и две однокомнатные квартиры, предназн…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Площадь 320–345 м²
2 объекта недвижимости 2
ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены:…
Ассоциация
BitProperty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Показать все публикации