Жилой комплекс Jewel Of The Seacaves

Jewel of the Seacaves — роскошные виллы в одном из самых престижных районов Пафоса

Jewel of the Seacaves расположен в живописном прибрежном районе Sea Caves, всего в 4 минутах ходьбы от моря и в 5 минутах езды от Coral Bay, магазинов и центра Пейи. Каждая вилла выполнена в современном стиле с просторной планировкой, высоким уровнем отделки, возможностью установки частного бассейна и садом. Уединённость, близость к природе и потрясающие виды на море делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций в элитную недвижимость на Кипре.