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Жилой комплекс Apollo Court

Героскипу, Кипр
от
$442,453
BTC
5.2628959
ETH
275.8508775
USDT
437 446.8903401
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Медиа Медиа
ID: 26437
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос
Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие веранды, приватные крыши с видом на море, энергоэффективные технологии, отдельный вход и отсутствие общих платежей. В пешей доступности — супермаркеты, пекарни, аптеки и кафе. Пляж и центр Пафоса — в 5 минутах на машине. Отличный выбор для жизни и инвестиций.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², USD 2,950
Цена квартиры, USD 442,453

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Жилой комплекс Apollo Court
Героскипу, Кипр
от
$442,453
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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