Жилой комплекс Apollo Court

Apollo Court — Современные резиденции с 3 спальнями в Йероскипу, Пафос

Apollo Court — это стильный комплекс, включающий всего 4 современные смежные квартиры с тремя спальнями, расположенный в престижном районе Йероскипу — Колони, рядом с полем для гольфа Elea. Просторные планировки, большие веранды, приватные крыши с видом на море, энергоэффективные технологии, отдельный вход и отсутствие общих платежей. В пешей доступности — супермаркеты, пекарни, аптеки и кафе. Пляж и центр Пафоса — в 5 минутах на машине. Отличный выбор для жизни и инвестиций.