Жилой комплекс ALSOS

ALSOS представляет собой проект из шести роскошных квартир с двумя спальнями, расположенных в перспективном жилом районе Анавгос в Пафосе. Вокруг множество удобств, включая школы и больницу общего профиля Пафоса. Удобный доступ к автомагистрали, центру города и морю делает это место особенно привлекательным. Все квартиры предлагают захватывающий вид на море благодаря окружающему природному ландшафту и существующим правительственным зданиям. Современная архитектура, уютные интерьеры и высококачественные отделочные материалы создают атмосферу комфорта и уюта. Идеальный выбор как для постоянного проживания, так и для инвестиций с высоким доходом от аренды.