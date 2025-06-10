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Жилой комплекс ALSOS

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$319,884
BTC
3.8049622
ETH
199.4343371
USDT
316 264.8290317
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26345
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

ALSOS представляет собой проект из шести роскошных квартир с двумя спальнями, расположенных в перспективном жилом районе Анавгос в Пафосе. Вокруг множество удобств, включая школы и больницу общего профиля Пафоса. Удобный доступ к автомагистрали, центру города и морю делает это место особенно привлекательным. Все квартиры предлагают захватывающий вид на море благодаря окружающему природному ландшафту и существующим правительственным зданиям. Современная архитектура, уютные интерьеры и высококачественные отделочные материалы создают атмосферу комфорта и уюта. Идеальный выбор как для постоянного проживания, так и для инвестиций с высоким доходом от аренды.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 94.0
Цена за м², USD 3,404
Цена квартиры, USD 319,884

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс ALSOS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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