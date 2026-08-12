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Дома на Кипре

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6 214 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
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Дом 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 570 м²
Расположенный в эксклюзивном холмистом районе Агиос-Тихонас, этот комплекс роскошных вилл за…
$4,73 млн
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Дом 4 комнаты в Суни-Занакия, Кипр
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Дом 4 комнаты
Суни-Занакия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Откройте для себя новый образ жизни на холмах Суни, всего в 25 минутах езды от Лимассола. Эт…
$807,082
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом 6 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
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Дом 6 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
6-Bedroom Villa in Agios Tychonas This six-bedroom villa is a statement of grandeur, exclusi…
$1,94 млн
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Вилла 4 комнаты в Перволия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный 3-комнатный отдельно стоящий дом в комплексе Seafront с частным …
$376,600
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Частный продавец
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 066 м²
Роскошная 5-комнатная вилла в Venus Rock, Куклия, Пафос Расположенный в престижном Venus Ro…
$4,56 млн
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Дом 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Традиционный каменный дом площадью 663 м2 и потенциалом развития в Гермасогее, Лимассол. Пе…
$1,71 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторный отдельно стоящий дом в востребованном районе Петру Кай Павлу (Цирио) Лимассола, р…
$1,38 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
4 Bedroom Villa in Sea Caves Discover contemporary coastal living, an exclusive collection …
$1,42 млн
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Вилла в Суни-Занакия, Кипр
Вилла
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная вилла с семью спальнями с частным офисом, независимым гостевым домом и сауной в С…
$1,10 млн
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Дом 3 спальни в Fasoula Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Fasoula Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Совершенно новая роскошная 3-комнатная отдельно стоящая вилла в эксклюзивной застройке на ск…
$616,279
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
The villas are made in two styles - CULTURE and NATURE, respectively, the designer shows the…
$3,29 млн
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Красивая вилла с 3 спальнями расположена в районе Перволии. Предлагает просторные жилые поме…
$329,490
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Дом 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 640 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,62 млн
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Дом 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Эта вилла расположена в Agios Tychonas, Лимассол. Он состоит из 5 спальни, в которой одна го…
$2,66 млн
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Дом 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Знаковая резиденция, расположенная над Лимассолом в престижном, плотно удерживаемом анклаве …
$5,18 млн
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современное 3-спальное бунгало с видом на море в Нижней Хлораке Расположенное в востребованн…
$624,105
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Дом 4 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
На первом этаже отдельно стоящий 4-комнатный дом в Трахони, Лимассол. Отличное состояние — п…
$846,664
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Дом 4 комнаты в Maroni, Кипр
Дом 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Редкая возможность приобрести частную резиденцию на берегу моря, отличающуюся исключительной…
$2,66 млн
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John Taylor Cyprus
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Дом 3 спальни в Писсури, Кипр
Дом 3 спальни
Писсури, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
3 Спальни / Вилла Бунгало / Частный бассейн / Расстояние до пляжа и удобств. Красивая отдел…
$413,541
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Дом 5 спален в Пейя, Кипр
Дом 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Исключительная пятикомнатная отдельно стоящая вилла, расположенная на двух этажах в престижн…
$2,31 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 472 м²
The villas are made in two styles - CULTURE and NATURE, respectively, the designer shows the…
$4,86 млн
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Дом 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 646 м²
Роскошные виллы расположены на склонах холмов Агиос Тихонас. Ключевые особенности Орикс Бел…
$5,67 млн
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Дом 6 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 6 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Красивая вилла на холме, с большой площадью с видом на море. Дом Первый этаж 271 кв.м. Ку…
$3,24 млн
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Дом 3 комнаты в Мони, Кипр
Дом 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Эта прекрасно спроектированная отдельно стоящая вилла, расположенная в тихой деревне Монагру…
$692,774
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Вилла
Кало Хорио Лемесоу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Просторная роскошная вилла с панорамной горой Виды Расположенная в тихой деревне Кало Хорио,…
$1,03 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная отдельно стоящая трехкомнатная вилла в настоящее время строится в Гермасогее, од…
$1,27 млн
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Дом 3 комнаты в Мони, Кипр
Дом 3 комнаты
Мони, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Сбегите от быстрого ритма города и окунитесь в спокойный средиземноморский образ жизни в это…
$578,467
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Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная 4-спальная отдельно стоящая вилла для продажи в Агиос Атанасиос, Лимассол. Располо…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
The villas are made in two styles - CULTURE and NATURE, respectively, the designer shows the…
$3,37 млн
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