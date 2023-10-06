Кипр – популярное направление у покупателей зарубежной недвижимости. Помимо рынка многоквартирного жилья, здесь хорошо развит сегмент индивидуального домостроения. Частный сектор представлен домами, коттеджами, таунхаусами и дорогостоящими виллами на первой береговой линии моря. Цены на частное жилье варьируются от сотни тысяч до нескольких миллионов евро. Стоимость объекта зависит от года постройки, расположения, площади, проекта, а также наличия ремонта и мебели. Многие из коттеджей оснащены бассейном, имеют двор и небольшой участок.

Стоит отметить, что покупка дорогостоящей недвижимости способствует получению вида на жительства и даже гражданства. Однако, покупатель, становясь гражданином, получает не только права, но и обязанности в виде налогов.

Как и квартиры, частные дома на Кипре в сезон востребованы у арендаторов. Цены на коттеджи варьируются от 40 до 200 евро в сутки. Зимой спрос на недвижимость снижается, но холодный период на острове короткий, поэтому покупатели часто приобретают недвижимости в инвестиционных целях – для последующей сдачи в аренду. Наиболее популярна у туристов недвижимость на первой береговой линии, цены на эти объекты выше остальных.