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Дома на Кипре

Сообщество Мандрия
58
Polis Chrysochous
54
Паралимни
49
Tsada
45
Kiti
26
Протарас
25
Церковное Сообщество
15
Муниципалитет Агиос Афанасиос
13
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2 572 объекта найдено
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Представьте себе идеальный уголок райя, где солнечное воплощение роскоши и природная красота…
€359,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 4 спальни в Empa, Кипр
Дом 4 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 4
Площадь 159 м²
Отдельная вилла с 4 спальнями, изящно расположенная в очаровательной деревне Тремитуса. Этот…
€355,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 268 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€855,000
Вилла 3 спальни в Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
The new residential project is nestled in the charming village of Tala, an upscale suburb ju…
€810,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€750,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€725,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€630,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Вилла 3 спальни в Ларнака, Кипр
Вилла 3 спальни
Ларнака, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Discover an exciting new development in Larnaca, located in the picturesque neighbourhood of…
€455,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Резиденция Каллисто - современная ода свету. Двухсторонние складные двери создают ветровую д…
€2,48 млн
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют отк…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Дом 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Дом 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Виллы расположены в районе Мутагиака, престижном жилом районе Лимассола. Из этого эксклюзивн…
€680,000
Дом 3 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Расположенный в прекрасном жилом районе недалеко от центра города, абсолютно все удобства от…
€470,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€575,000
Дом 3 спальни в Парамита, Кипр
Дом 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этот дом с 3 спальнями расположен в районе Парамита, Лимассол, и выставлен на продажу. Дом р…
€520,000
Дом 4 спальни в Суни-Занакия, Кипр
Дом 4 спальни
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Этот новый дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами, выставленный на продажу, является частью…
€420,000
Дом 4 спальни в Писсури, Кипр
Дом 4 спальни
Писсури, Кипр
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами на продажу в Писсури, построенный на живописном плат…
€550,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Продается вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, идеально расположенная в Гробницах Коро…
€367,000
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями на продажу в отличном месте Героскипу. Эта вилла находится в…
€425,000
Дом 3 спальни в Kouklia, Кипр
Дом 3 спальни
Kouklia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 182 м²
На продажу выставлен отдельный дом с 3 спальнями на стадии строительства, расположенный в кр…
€380,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этот красивый мезонет с 2 спальнями расположен в туристической зоне Муттайака и выставлен на…
€385,000
Дом 3 спальни в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 3 спальни
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Этот новый современный дом с 3 спальнями идеально расположен в центре деревни Парекклисия, т…
€410,000

Типы недвижимости на Кипре

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная

Кипр – популярное направление у покупателей зарубежной недвижимости. Помимо рынка многоквартирного жилья, здесь хорошо развит сегмент индивидуального домостроения. Частный сектор представлен домами, коттеджами, таунхаусами и дорогостоящими виллами на первой береговой линии моря. Цены на частное жилье варьируются от сотни тысяч до нескольких миллионов евро. Стоимость объекта зависит от года постройки, расположения, площади, проекта, а также наличия ремонта и мебели. Многие из коттеджей оснащены бассейном, имеют двор и небольшой участок.

Стоит отметить, что покупка дорогостоящей недвижимости способствует получению вида на жительства и даже гражданства. Однако, покупатель, становясь гражданином, получает не только права, но и обязанности в виде налогов.

Как и квартиры, частные дома на Кипре в сезон востребованы у арендаторов. Цены на коттеджи варьируются от 40 до 200 евро в сутки. Зимой спрос на недвижимость снижается, но холодный период на острове короткий, поэтому покупатели часто приобретают недвижимости в инвестиционных целях – для последующей сдачи в аренду. Наиболее популярна у туристов недвижимость на первой береговой линии, цены на эти объекты выше остальных.

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