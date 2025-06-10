Жилой комплекс Eden Bay

Проект eden bay от bbf - это эксклюзивный жилой комплекс в Като Пафосе, сочетающий элегантную архитектуру, вдохновлённую изогнутыми линиями морского побережья, и продуманный комфорт премиум-класса. Пять зданий объединяют 88 апартаментов — от студий до пентхаусов с собственными бассейнами. В шаговой доступности — пляжи, рестораны, торговые центры и достопримечательности. Просторные планировки, мраморные ванные, паркет, большие окна, система «тёплый пол», кондиционирование, охраняемая территория, бассейны, SPA и коворкинги обеспечивают стильную и уютную жизнь у моря.