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Жилой комплекс Eden Bay

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$328,817
BTC
3.9112150
ETH
205.0035010
USDT
325 096.4610038
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 26745
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Проект eden bay от bbf -  это эксклюзивный жилой комплекс в Като Пафосе, сочетающий элегантную архитектуру, вдохновлённую изогнутыми линиями морского побережья, и продуманный комфорт премиум-класса. Пять зданий объединяют 88 апартаментов — от студий до пентхаусов с собственными бассейнами. В шаговой доступности — пляжи, рестораны, торговые центры и достопримечательности. Просторные планировки, мраморные ванные, паркет, большие окна, система «тёплый пол», кондиционирование, охраняемая территория, бассейны, SPA и коворкинги обеспечивают стильную и уютную жизнь у моря.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 82.1
Цена за м², USD 5,152
Цена квартиры, USD 422,765
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 153.7
Цена за м², USD 4,737
Цена квартиры, USD 728,095
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 199.2
Цена за м², USD 4,480
Цена квартиры, USD 892,504
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 411.5
Цена за м², USD 4,281
Цена квартиры, USD 1,76 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 72.0
Цена за м², USD 4,731
Цена квартиры, USD 340,561

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр

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Жилой комплекс Eden Bay
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$328,817
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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