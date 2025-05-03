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Инвестиционная недвижимость на Кипре

Лимасол
20
муниципалитет Пафос
21
Никосия
20
муниципалитет Ларнака
4
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329 объектов найдено
Инвестиционная 120 м² в Като Дефтера, Кипр
Инвестиционная 120 м²
Като Дефтера, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
The asset located in Deftera community. The property consists of a shop on the ground floor …
$279,309
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Инвестиционная 225 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 225 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
This is an investment, mixed use building. There are 2 connected shops total covered areas o…
$542,875
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Инвестиционная 1 005 м² в Айя-Напа, Кипр
Инвестиционная 1 005 м²
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 005 м²
This amazing project constists of 3 blocks. Block B is one of three similar but not identica…
$3,46 млн
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Инвестиционная 700 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 700 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Commercial building for sale in main road in the center of Limassol with Luxury fittings and…
$2,39 млн
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Инвестиционная 232 м² в Парамали, Кипр
Инвестиционная 232 м²
Парамали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 232 м²
Продавать 2 единицы вместе 2 спальни квартиры в комплексе на пляже.Обе квартиры, расположенн…
$2,63 млн
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Инвестиционная 500 м² в Героскипу, Кипр
Инвестиционная 500 м²
Героскипу, Кипр
Площадь 500 м²
Three-storey mixed-use building with residential plot for sale in Geroskipou. It comprises o…
$3,05 млн
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Инвестиционная 386 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 386 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
New Modern, top quality offices on the first floor of one of the most iconic business buildi…
$1,63 млн
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Инвестиционная 390 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 390 м²
Никосия, Кипр
Площадь 390 м²
This  is a mixed-use building within Nicosia’s old city walls. The property has a total are…
$316,048
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Инвестиционная 1 000 м² в район Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
район Никосия, Кипр
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 1 000 м²
Conveniently positioned next to the esteemed University of Cyprus in Aglantzia, Nicosia, pro…
$3,43 млн
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Инвестиционная 430 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 430 м²
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Два соседних дома в одном из самых востребованных районов Лимассола, в районе Пантея. Это от…
$1,13 млн
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Инвестиционная 817 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 817 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 817 м²
Красивый большой офис с отличным расположением рядом со всеми удобствами (еда, кафе, банки, …
$3,63 млн
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Инвестиционная 508 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 508 м²
район Лимасол, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 508 м²
This stylish new Apartment Building which is nestled in Agia Fylaxi; a desirably tranquil cu…
$2,17 млн
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Инвестиционная 879 м² в Лакатамия, Кипр
Инвестиционная 879 м²
Лакатамия, Кипр
Площадь 879 м²
7 apartments of 2 bebdrooms , 2 apartment of 1 bedrooms and 1 apartment of 3 bedrooms locate…
$1,19 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Unveil the epitome of coastal living with this exclusive opportunity to own a set of five mo…
$1,31 млн
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Инвестиционная 320 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 320 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 320 м²
Recently renovated office located in the heart of Limassol and very close the Seafront. The …
$1,63 млн
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Инвестиционная 18 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 18 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 18 000 м²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14 млн
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Инвестиционная 900 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 900 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 18
Площадь 900 м²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10 млн
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Инвестиционная 307 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 307 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 307 м²
Здание расположено на одной из самых популярных и престижных улиц для офисов и розничной тор…
$2,08 млн
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Инвестиционная 1 520 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 520 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 520 м²
Building in a Prime location of Engomi 300M from European University. Suitable for Student …
$1,63 млн
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Инвестиционная 1 074 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 074 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 074 м²
Четыреуровневое централизованное, современное здание, построенное на отдельном участке с сущ…
$2,51 млн
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Инвестиционная 1 423 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 423 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 423 м²
This commercial building Offices is located in one of the most privileged area of Nicosia in…
Цена по запросу
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Инвестиционная 305 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Инвестиционная 305 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
A three-storey building which consists of an underground car park approximately 60 sq.m, a s…
$310,247
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Инвестиционная 1 065 м² в Пейя, Кипр
Инвестиционная 1 065 м²
Пейя, Кипр
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 065 м²
Three incomplete stunning five bedroom luxury villas set on the seafront of, Seacaves, Papho…
$4,00 млн
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Инвестиционное предложение. Для продажи - это полное здание (с очищенными титулами) с немедл…
$1,25 млн
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Инвестиционная 924 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 924 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 924 м²
Commercial office floor 924m2  The offices are located on one of the most popular commercial…
$5,43 млн
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Инвестиционная 847 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 847 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 847 м²
One of the largest office spaces in the city, the property is located on the entire first fl…
$4,89 млн
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Инвестиционная в Кония, Кипр
Инвестиционная
Кония, Кипр
Composed of 5 luxury villas all with sea views, as a first phase, with a choice of 3 archite…
$2,71 млн
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Инвестиционная 260 м² в Chloraka, Кипр
Инвестиционная 260 м²
Chloraka, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
For Sale is a Two Storey Building in Chloraka ,Paphos ,Cyprus  Ground floor consists of Larg…
$490,420
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Инвестиционная 582 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 582 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 582 м²
Exclusivity residential Project for sale at Zakaki area. The plot is located just behind the…
$2,33 млн
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Инвестиционная 1 115 м² в район Пафос, Кипр
Инвестиционная 1 115 м²
район Пафос, Кипр
Площадь 1 115 м²
An incomplete building in Mouttalos, Paphos. It has an area of 1,115sqm and comprises of two…
$681,308
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