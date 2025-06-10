Вилла 🌊 Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр

Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor.

Проект находится в престижном районе города — вблизи живописной гавани, центра города, пляжа Макрониссос и новой Ayia Napa Marina, что делает его не только идеальным для проживания, но и привлекательным объектом для инвестиций.

🏠 Характеристики проекта:

Тип недвижимости : Виллы

Количество спален : 4–5

Количество ванных комнат : 3–4

Площадь участка : от 299 до 329 м²

Жилая площадь : до 183 м²

Крытые веранды : до 35 м²

Сад на крыше : до 32 м²

Частный бассейн : есть

Парковка : крытая, 1 место

Дата завершения строительства : март 2027 года

Стартовая цена: от €630,000 + НДС

✨ Особенности каждой виллы:

Просторная гостиная зона и полностью оборудованная кухня

Спальни с ванными комнатами и гостевой санузел

Крытые веранды, барбекю-зона, пергола

Частный бассейн и душ у бассейна

Сад на крыше с панорамным видом на море

Утеплённые стены и термоизоляция

Панорамное остекление с двойными стеклопакетами

Предустановки для систем кондиционирования и центрального отопления

Спутниковое телевидение и система хранения

Прессуризированная система водоснабжения

Пешая доступность до пляжа

📍 Локация:

Город : Айя-Напа

Страна : Кипр

Пляжи рядом : Nissi Beach, Makronissos Beach

Инфраструктура: рестораны, магазины, гавань, Ayia Napa Marina

💼 Почему инвестировать в Napa Amaris Villas: