  4. Вилла 🌊 Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр

Айя-Напа, Кипр
от
$734,114
BTC
8.7321433
ETH
457.6889657
USDT
725 807.4240320
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
2
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27340
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Город
    Айя-Напа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor.

Проект находится в престижном районе города — вблизи живописной гавани, центра города, пляжа Макрониссос и новой Ayia Napa Marina, что делает его не только идеальным для проживания, но и привлекательным объектом для инвестиций.

🏠 Характеристики проекта:

  • Тип недвижимости: Виллы

  • Количество спален: 4–5

  • Количество ванных комнат: 3–4

  • Площадь участка: от 299 до 329 м²

  • Жилая площадь: до 183 м²

  • Крытые веранды: до 35 м²

  • Сад на крыше: до 32 м²

  • Частный бассейн: есть

  • Парковка: крытая, 1 место

  • Дата завершения строительства: март 2027 года

  • Стартовая цена: от €630,000 + НДС

✨ Особенности каждой виллы:

  • Просторная гостиная зона и полностью оборудованная кухня

  • Спальни с ванными комнатами и гостевой санузел

  • Крытые веранды, барбекю-зона, пергола

  • Частный бассейн и душ у бассейна

  • Сад на крыше с панорамным видом на море

  • Утеплённые стены и термоизоляция

  • Панорамное остекление с двойными стеклопакетами

  • Предустановки для систем кондиционирования и центрального отопления

  • Спутниковое телевидение и система хранения

  • Прессуризированная система водоснабжения

  • Пешая доступность до пляжа

📍 Локация:

  • Город: Айя-Напа

  • Страна: Кипр

  • Пляжи рядом: Nissi Beach, Makronissos Beach

  • Инфраструктура: рестораны, магазины, гавань, Ayia Napa Marina

💼 Почему инвестировать в Napa Amaris Villas:

  • Один из самых популярных туристических регионов Кипра

  • Высокий потенциал роста стоимости недвижимости

  • Отличная арендуемость и доходность

  • Современный дизайн и высокая строительная спецификация

Местонахождение на карте

Айя-Напа, Кипр

