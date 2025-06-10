Вилла 🌊 Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр

Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor.
Проект находится в престижном районе города — вблизи живописной гавани, центра города, пляжа Макрониссос и новой Ayia Napa Marina, что делает его не только идеальным для проживания, но и привлекательным объектом для инвестиций.
🏠 Характеристики проекта:
Тип недвижимости: Виллы
Количество спален: 4–5
Количество ванных комнат: 3–4
Площадь участка: от 299 до 329 м²
Жилая площадь: до 183 м²
Крытые веранды: до 35 м²
Сад на крыше: до 32 м²
Частный бассейн: есть
Парковка: крытая, 1 место
Дата завершения строительства: март 2027 года
Стартовая цена: от €630,000 + НДС
✨ Особенности каждой виллы:
Просторная гостиная зона и полностью оборудованная кухня
Спальни с ванными комнатами и гостевой санузел
Крытые веранды, барбекю-зона, пергола
Частный бассейн и душ у бассейна
Сад на крыше с панорамным видом на море
Утеплённые стены и термоизоляция
Панорамное остекление с двойными стеклопакетами
Предустановки для систем кондиционирования и центрального отопления
Спутниковое телевидение и система хранения
Прессуризированная система водоснабжения
Пешая доступность до пляжа
📍 Локация:
Город: Айя-Напа
Страна: Кипр
Пляжи рядом: Nissi Beach, Makronissos Beach
Инфраструктура: рестораны, магазины, гавань, Ayia Napa Marina
💼 Почему инвестировать в Napa Amaris Villas:
Один из самых популярных туристических регионов Кипра
Высокий потенциал роста стоимости недвижимости
Отличная арендуемость и доходность
Современный дизайн и высокая строительная спецификация