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Новостройки в Mesogi, Кипр

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Жилой комплекс ABSOLUTE
Жилой комплекс ABSOLUTE
Mesogi, Кипр
от
$513,950
Площадь 320–345 м²
2 объекта недвижимости 2
ABSOLUTE — это коллекция из 14 просторных вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенных в тихом жилом районе Месоги, всего в 500 метрах от Международной школы Пафоса. Каждая вилла предлагает роскошную террасу на крыше с баром, панорамные виды и опцию бассейна. В стоимость включены:…
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