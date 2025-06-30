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Новостройки в Agia Napa Municipality, Кипр

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Вилла Sparda
Вилла Sparda
Сотира, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, ФамагустаШаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Б…
Застройщик
Panah Construction
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Застройщик
Panah Construction
Языки общения
English, Türkçe
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