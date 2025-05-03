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Долгосрочная аренда пентхаусов на Кипре

муниципалитет Лимасол
8
Гермасойя
7
Demos Agiou Athanasiou
3
Гермасойя
3
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27 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$2,415
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Трехкомнатный пентхаус с частной крышей предлагает захватывающий панорамный вид. Расположенн…
$2,525
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 4/4
Этот проект расположен на престижных холмах Пантеи, откуда открывается панорамный вид на вес…
$6,041
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,135
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 4
4 Спальня Пентхаус для аренды в центре города Лимассол. Включая: - Лифт Огнезаменитель - Ба…
$4,391
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
* Верхний этаж просторной квартиры в небольшом частном строительном комплексе. * Дуплексный …
$2,525
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Откройте для себя комфорт и удобство в этой стильной 3-комнатной квартире, полностью меблиро…
$3,842
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Роскошная 2-комнатная квартира в Лимассоле в аренду Год строительства: 2008 Год завершения…
$2,580
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Потрясающий пентхаус с 3 спальнями для аренды в Potamos Germasoyia, недалеко от Колумбии. Эт…
$5,822
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Для аренды: роскошный 2-комнатный пентхаус с садом на крыше в Potamos Germasogeia Откройте …
$3,184
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Аренда, Лимассол. Гермасогея. Новый трехспальный пентхаус в закрытом комплексе. На территори…
$4,171
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Современный двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, частным бассейном и полностью мебли…
$8,788
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 4
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$6,037
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Новый 2-комнатный пентхаус в аренду Аренда: 2-комнатный пентхаус в Kato Polemidia Этот двух…
$2,415
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Испытайте роскошную жизнь в этом потрясающем пентхаусе с 3 спальнями, а также дополнительную…
$5,492
в месяц
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Пентхаус 5 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 5 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6
Эксклюзивный пентхаус в сердце Лимассола с панорамным видом на море! Эта элегантная пятиком…
$3,842
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Пентхаус 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Непорочный, просторный пентхаус на верхнем этаже (240 м2) с потрясающим видом на 360 °, расп…
$1,976
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус Sea View в Агиос Атанасиос, Лимассол Этот потрясающий двухк…
$2,195
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя роскошную жизнь в этом изысканном пентхаусе с 3 спальнями, расположенном в…
$3,842
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Новый 3-спальный дом на верхнем этаже для аренды с лофтом. Доступно для аренды
$2,195
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с великолепным видом на море, город и горы! От владельца. Лимассол. Гермасогея. 2-к…
$2,744
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Пентхаус 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7
Эта светлая и просторная квартира с видом на море и камином будет доступна для долгосрочной …
$2,744
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$1,976
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Пентхаус 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 3
Стильный роскошный новый пентхаус 2 уровня, идеально подходящий для жизни. Мирный район и од…
$4,391
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Пентхаус 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4
Роскошный пентхаус с тремя спальнями расположен в самом сердце Айя-Зони, всего в нескольких …
$4,391
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Пентхаус 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
• Крытая парковка: 2 места • Доступ: Закодированный вход • Спальни: 3, все с ванными комната…
$4,174
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