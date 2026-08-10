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Недвижимость от застройщика в районе Никосия, Кипр

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Никосия
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Strovolos Municipality
2
Строволос
2
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Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
Жилой комплекс Intense Nicosia
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Жилой комплекс Intense Nicosia
район Никосия, Кипр
от
$320,827
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Новый деловой и жилой центр столицы Северного Кипра --- О проекте 📍 Intense Nicosia — по-настоящему уникальный многофункциональный проект, расположенный в самом сердце Никосии, столицы Северного Кипра. Проект занимает территорию 35 000 м² и уже полностью завершён и готов к сдаче, ч…
Агентство
SMAK Partners
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Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
Резиденция Epoque
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Резиденция Epoque
Лакатамия, Кипр
от
$305,398
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
2 объекта недвижимости 2
Продается 12 вилл в Epoque Residences в Лакатамии, НикосияEpoque Residences - это современный жилой комплекс, расположенный в тихом районе Лакатамии, сочетающий элегантный дизайн с повседневным комфортом. Проект состоит из просторных 3- и 4-комнатных домов, которые сочетают в себе современну…
Ассоциация
BitProperty
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Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
Резиденция 360 Nicosia
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Резиденция 360 Nicosia
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2019
Количество этажей 34
1 объект недвижимости 1
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши,…
Застройщик
Cyfield Group
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TekceTekce
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Жилой комплекс Cape Town Lofts
Строволос, Кипр
от
$192,128
Площадь 96–174 м²
2 объекта недвижимости 2
Cape Town Lofts — стильное городское пространство в самом сердце района Строволос, Никосия. Современная архитектура, утончённый стиль и комфорт создают идеальную атмосферу для жизни в динамичном, но уютном районе. Отличный выбор для проживания, учёбы или инвестиций. Завершение строительства …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
95.8
313,233
Квартира 3 комнаты
174.1
716,622
Ассоциация
BitProperty
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На карте
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