Предлагается элитная вилла с большими террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города.
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от центра города.
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали.
Предлагаются современные просторные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и автомагистралью, в нескольких минутах от торгового центра.
Предлагаются просторные квартиры с живописным видом, балконами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, всего в нескольких минутах от делового центра, рядом с автомагистралью Никосия-Лимассол, центром города, школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.
Предлагается элитная вилла с крытой террасой, двойным гаражом и красивым садом.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет, спальня с ванной комнатой и отдельным входом.
Второй этаж: четыре большие спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Дали к юго-востоку от Никосии.
Предлагаются просторные квартиры с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом со школами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от торгового центра и автомагистрали Никосия-Лимассол.
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.
Резиденция располагает подземной парковкой и магазинами, зоной отдыха и тренажерным залом, садом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с историческим центром города и главными торговыми улицами, напротив стадиона ГСП.
Предлагаются современные функциональные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Никосии, в красивом жилом районе, рядом с офисными зданиями и в нескольких минутах от торгового центра.
Предлагаются виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, крытая веранда, гостевой туалет.
Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром города и рекой Педиос.
Предлагаются комфортабельные функциональные квартиры с парковочными местами, балконами и помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Солнечные панели
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в красивом жилом районе, рядом с офисными центрами, в нескольких минутах от торгового центра.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на город.
Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, клубом, консьерж-сервисом, подземной парковкой, магазинами и ресторанами.
Удобства и оснащение в доме
Паркет
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые окна
Светодиодная подсветка
Система "умный дом"
Кондиционеры
Бытовая техника
Сигнализация
Видеонаблюдение
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на самой оживленной улице в центре Никосии.
Предлагается вилла с 3 гостевыми домами, ухоженными садами и большим инфинити-бассейном с подогревом 12х5 м, живописными видами на море, горы и озеро, гаражом на 6 машин, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
5 каминов
Центральное отопление
Система "умный дом"
Акустическая система
Расположение и объекты поблизости
Море - 25 минут
Поле для гольфа - 35 минут
Аэропорт Пафоса - 35 минут
Аэропорт Ларнаки - 35 минут
Гавань Лимассола - 35 минут
Центр Никосии - 35 минут
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.
Предлагаются красивые функциональные квартиры с балконами и панорамным видом на исторический центр города.
Резиденция располагает подземной парковкой, магазинами, тренажерным залом и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Кондиционеры
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечный панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на самой фешенебельной улице Никосии с множеством эксклюзивных бутиков, элитных ресторанов и баров.
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Окончание строительства - 2023 - 2024 г.г.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: три или четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в юго-восточном пригороде Никосии.
Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, остальные спальни имеют общую ванную комнату).
Цокольный этаж: спальня, ванная комната, гостиная, просторная кухня с обеденной зоной.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Подготовка для установки сигнализации
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Никосии.
Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции.
Типы вилл:
Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м.
Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м
Цена: €700,000 - €4,016,250
Цена не включает НДС.
ID: CP-653
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 75 м2 - 85 м2
3+1 - 110 м2 - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Встаньте на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.
Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.
Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.
Типы вилл: 3, 4, 7 спален
Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м
Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м
Цена: €730,000 - €3,060,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Комплекс состоит из 2 корпусов, паркинга, общего сада, также есть лифты и кладовые комнаты. Окончание строительства - июль 2024 года.
Оплата
30% - подписание контракта
30% - март 2023 года
30% - декабрь 2023 года
10% - сдача объекта
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Мраморный пол
Итальянская кухня и шкафы
Кондиционеры
Электрические рольставни
Автоматическая система освещения
Видеодомофон
Сигнализация
Система "умный дом"
Преимущества
Двухлетняя гарантия!
Расположение и объекты поблизости
Расположен в одном из самых популярных районов Никосии. В нескольких минутах ходьбы от школ, университетов, удобств и услуг. Всего в нескольких минутах езды от центра города и шоссе.
350 м от Национального леса
800 м от отеля 5*
2,5 км от площади Элефтерия
Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой.
Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м.
Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м.
Цена: €1,390,000 - €3,000,000
Цена не включает НДС.
ID: CP-651
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 110 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Вступите на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!
Предлагаются квартиры с просторными верандами, собственными садами и парковочными местами.
Резиденция включает 8 трехкомнатных квартира и 3 четырехкомнатные квартиры.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Никосии, недалеко от других крупных городов, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Этот совершенно новый проект на берегу моря расположен на береговой линии в нетронутой местности между гаванью Пафоса и живописным пляжем Корал Бэй. Эти объекты недвижимости в Пафосе построены по самым высоким стандартам с частными бассейнами, большими ландшафтными садами, зонами барбекю, большими верандами с открытыми жилыми зонами, просторными парковочными местами и многим другим. Виллы имеют современную отделку и высококачественную сантехнику. Недвижимость подходит для получения ВНЖ Кипра.
Типы вилл: 3, 5 спален
Крытая площадь: 450 кв.м - 638 кв.м
Земельный участок: 315 кв.м - 523 кв.м
Цена: €1,512,000 - €3,760,000
Цена не включает НДС.
Новый комплекс апартаментов “Salsa” возводится в Алсанжаке возле главной дороги. У комплекса выгодное местоположение в 1,5 км от общественного пляжа Маре Монте и сети отелей и казино Merit, в нескольких минутах ходьбы от супермаркета ILELİ, банка Iktisat и ряда ресторанов, рынков, аптек и магазинов.
Комплекс включает 3 двухэтажных блока, в которых размещены 42 квартиры с садами и террасами на крыше, бассейн 17х7 м, декоративные бассейны.
Техническая характеристика квартиры:
Качественные материалы, сертификат TSE
Гарантийный срок на строительные работы - 1 год, гарантийный срок основной несущей системы - 5 лет
Железобетонная и каркасная конструкция
Кирпичные наружные и внутренние стены (толщиной 25 см).
Тепло- и гидроизоляция крыш
Балконные двери и окна с двойным остеклением, столярными изделиями из ПВХ белого цвета.
Все ступени лестницы из натурального бежевого мрамора.
Лестничные и балконные перила алюминиевые.
Керамическая плитка на полах
Оштукатуренные и покрашеные белые стены и потолки
Кухонные шкафы покрываются профилированным покрытием или МДФ. (Покупатель может выбрать цвет)
Кухонная столешница покрывается ламинатом.
Кухонная раковина из нержавеющей стали.
Металлическая входная дверь
Внутренние двери из американского пресса
Почтовые ящики у въездных ворот.
Втроенные шкафы (покупатель может выбрать цвет)
Телевидение и телефон во всех комнатах.
Квартиры на первом этаже будут иметь сад, а квартиры на втором этаже будут иметь террасу на крыше.
Контролируемый вход-выход
Благоустройство территории
Пешеходные дорожки
Парковка
Освещение
Солнечная энергия (Солнечная панель).
Бак 2 тонны для воды и бак 0,5 тонны для горячей воды на крыше.
Стоимость объекта:
Квартира 1+1 (53 м2) – от 75 000£
План оплаты:
30% - Первоначальный взнос
70% - Беспроцентная рассрочка на 12 месяцев
Завершение строительства – май 2023 г.
Звоните прямо сейчас!
Cap St Georges - это исключительный отмеченный наградами курорт на Западном Кипре, который находится в одном из самых красивых мест острова. Это самый большой и эксклюзивный прибрежный курорт на Кипре, а также один из крупнейших жилых комплексов, расположенный на площади 580 тыс. кв.м., с 2 км береговой линии.
Курорт располагает более чем 200 роскошными виллами, 5-звездочным отелем класса люкс и эксклюзивным клубным домом с 24-часовой стойкой регистрации и услугами консьержа, ресторанами, фитнес-центром и зонами отдыха, открытым бассейном и песчаным пляжем.
Теннисные и баскетбольные площадки, верховая езда, детская площадка, езда на велосипеде, различные водные развлечения и многое другое доступны в Cap St Georges как для детей, так и для взрослых. Комплекс также включает в себя роскошный спа-салон Cleopatra, а также парикмахерскую и барбер шоп, а также десять ресторанов и баров.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 300 кв.м - 340 кв.м
Земельный участок: 629 кв.м - 2501 кв.м
Цена: От €2,200,000
Цена не включает НДС.
Малоэтажный комплекс состоит из апартаментов с 1-2 спальнями и расположен в 2 минутах от торгового центра Энгоми и в 3 минутах от Университета Никосии.
В каждом апартаменте есть гостиная с кухней, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты, просторные балконы и террасы с обеденной зоной. На крыше есть кладовки и отдельные террасы и сады.
Расположение и объекты поблизости
Рядом есть ТЦ Mall of Engomi, Университет Никосии.
Энгоми — селение на востоке Кипра, в районе Никосии. На территории Энгоми обнаружен археологический памятник — крупный город позднего бронзового и раннего железного века, который идентифицируется как Алашия и неоднократно упоминаемая в хеттских, египетских и клинописных источниках.
Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами.
Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт.
В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами.
Типы апартаментов: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м
Цена: €1,720,000 - €4,390,000
Цена не включает НДС.
Эти новые эксклюзивные виллы на берегу моря на продажу в заливе Акамас поднимают планку роскошной жизни, сочетая красивую архитектуру, уникальное расположение на берегу моря и эксклюзивный дизайн. Виллы продаются под ключ, с качественной отделкой, кухнями и сантехникой.
Количество строго ограничено всего 47 большими виллами, каждая из которых расположена на просторном, красиво озелененном участке с частным бассейном. В жилом комплексе осуществляется круглосуточная охрана.
Для тех, кто ищет пляжный дом в одном из самых красивейших мест Кипра, всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей Пафоса, покупка одной из этих вил является идеальным решением.
Свяжитесь с командой Taysmond для получения подробной информации и просмотра.
Цена не включает НДС.
Предлагаются просторные высококачественные студии и двухкомнатные квартиры.
Резиденция располагает крытой парковкой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, недалеко от лучших университетов, рядом с автомагистралью Лимассол-Никосия.
Пляж - 36 км
Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры.
Типы вилл:
Крытая площадь: 204 кв.м
Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м.
Цена: €684,000 - €728,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Современная двухэтажная резиденция располагает бассейном 4 х 9 м.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные водонагреватели
Кондиционеры
Видеодомофон
Плиточный пол
Паркет
Бронированная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, в 200 метрах от международной школы.
Откройте для себя новый стандарт городской жизни в шаговой доступности к пляжу с этим изысканным жилым комплексом в Пафосе на Кипре, предлагающим квартиры и пентхаусы на продажу. В этом элегантном здании продаются квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя и тремя спальнями с частными бассейнами и террасами на крыше. Благодаря потрясающему архитектурному дизайну, тщательно продуманному генеральному плану и высококачественным отделочным материалам, этот комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт и качество.
В комплексе имеется общий бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Просторные планировки дополнены самыми изысканными элементами отделки, такими как паркетные полы из массива дерева, мраморные ванные комнаты, высококлассные кухни, встроенные шкафы и потолки высотой более трех метров. Эти изысканные детали обеспечивают роскошную атмосферу и предлагают максимальный комфорт и удобство.
Этот комплекс не только идеально подходит для тех, кто постоянно проживает на Кипре, но и представляет собой отличную возможность для инвестиций. Непревзойденный дизайн и исключительное качество здания гарантируют, что оно сохранит свою ценность с течением времени. Более того, благодаря своему выгодному местоположению недвижимость обладает высоким потенциалом прироста капитала, что делает его разумным выбором для тех, кто ищет надежные и выгодные инвестиции. Приобретая квартиру в этом эксклюзивном комплексе, вы получаете возможность получить ВНЖ Кипра за 4 месяца.
Сдача проекта намечена на апрель 2023 года.
В этом комплексе предлагается на продажу потрясающий пентхаус с 3 спальнями и 314 квадратными метрами жилой площади по цене 785 000 евро.
Обратите внимание, что цена не включает НДС.
Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой.
Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III.
Типы вилл:
Спальни: 3, 4, 5
Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м.
Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м.
Цена: €706,000 - €1,864,000
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море).
Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта.
Цена указана без учета НДС.
Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами.
Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся вблизи роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей.
Типы вилл: 4, 5 спален
Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м
Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м
Цена: €1,330,000 - €3,590,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются апартаменты с просторными террасами и панорамным видом на город.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и джакузи.
Окончание строительства - декабрь 2022 года.
Удобства и оснащение в доме
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Панорамные окна
Домофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Высококачественная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом престижном жилом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 34 км
Это современный прибрежный комплекс с 3 и 4 спальными виллами на продажу в Пафосе, расположенный в самом сердце туристической зоны. Виллы спроектированы на больших участках и имеют большие террасы и частные бассейны. Комплекс расположен напротив одного из самых известных песчаных пляжей в Пафосе и имеет легкий доступ к различным ресторанам, пабам, пляжным барам, 5-звездочным отелям, аквапарку Пафоса и торговому центру Kings Avenue.
Типы вилл:
Крытая площадь: 209 кв.м - 329 кв.м.
Земельный участок: 406 кв.м - 632 кв.м
Цена: €890,000 - €1,184,000
Цена не включает НДС.
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии.
Новое поколение жизни
Модернизированная концепция образа жизни, 360 Никосия, предназначена для управления целым новым поколением жизни в столице острова. 360 Никосия, окруженная столбами элегантности, утонченности, уникальности и роскоши, намного превосходит простое здание. Расположенный в самом центре города, на одной из самых оживленных улиц, 360 Nicosia возвышается над суетой мира внизу, стоя на впечатляющей высоте 135 м, состоящей из 34 этажей премиум-недвижимости и курортного стиля. предложения.
Названный в честь его обширного, беспрепятственного панорамного вида на город и за его пределы - от кулака Пентадактилоса и равнин Месаории до возвышающегося горного хребта Троодос и даже береговой линии Морфу! - предполагается, что 360 Никосия придет, чтобы воплотить и выразить культуру и креативность региона, а также энергию и предпринимательство города в целом.
360 Никосия расположена на новой пешеходной площади, которая будет создана муниципалитетом Никосии, что позволит как жителям, так и посетителям заниматься неторопливыми мероприятиями. От расслабляющих прогулок и езды на велосипеде до покупок и безопасной игровой площадки для детей, каждый найдет что-то для себя. Листовые новые деревья будут даже посажены в тени и мирных пейзажей на земле.
Живи 360 опытом!