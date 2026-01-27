  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Квартира в новостройке Elements

Квартира в новостройке Elements

муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,349
НДС
BTC
3.8223869
ETH
200.3476398
USDT
317 713.1529643
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
2
ID: 33311
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    муниципалитет Пафос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental

Местонахождение на карте

муниципалитет Пафос, Кипр
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Квартира в новостройке Elements
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$321,349
НДС
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Жилой комплекс Nour Residence
Каппарис, Кипр
от
$233,768
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Nour Residences — это современный жилой комплекс в самом центре Паралимни, всего в 600 м от городской площади и в 3,2 км от пляжей. Просторные апартаменты с 2–3 спальнями, высококачественная отделка, закрытая территория и шаговая доступность до магазинов, школ и ресторанов. Идеально для комф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
89.8
238,037
Квартира 3 комнаты
136.7
297,546
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Показать все Жилой комплекс ZEUS
Жилой комплекс ZEUS
Пейя, Кипр
от
$1,79 млн
Площадь 1 166 м²
1 объект недвижимости 1
ZEUS Sea Caves — это эксклюзивный жилой проект в престижном прибрежном районе Пафоса. Современные виллы сочетают в себе архитектурную элегантность, панорамные виды на море и высокий уровень комфорта. Просторные планировки, частные бассейны, высокие потолки, окна в пол, индивидуальные кухни, …
Ассоциация
BitProperty
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
Жилой комплекс TWINS
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$438,319
Площадь 98 м²
1 объект недвижимости 1
TWINS — это стильный жилой проект, состоящий из двух зданий на 25 апартаментов, расположенный в пешей доступности от Старого города Пафоса и всего в 3 минутах езды от пляжей Като Пафоса. Энергосберегающие технологии, панорамные окна от пола до потолка, система VRV кондиционирования и тёплые …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
452,270
Ассоциация
BitProperty
Актуальные новости на Кипре
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
27.01.2026
Жизнь на Кипре: плюсы, минусы и неочевидные нюансы
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
08.01.2026
Как получить ПМЖ Кипра через покупку недвижимости
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
22.09.2025
Почему стоит купить квартиру в Luma Genesis, Пафос — обзор проекта и рынка недвижимости
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
10.06.2025
Как продать квартиру на Южном Кипре — простой гайд для физических лиц
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Показать все публикации